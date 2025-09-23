Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solidaritat

Chiqui Martí i Boris Mörquer omplen Ca l’Anita de Roses amb un univers fantàstic i solidari amb Tramuntanets

El 3 d’octubre se celebrarà una subhasta benèfica en suport a l’associació

Entre les peces i obres que s'exposen hi ha uns botins únics de la prestigiosa marca de calçat ANGARI pintats a mà

Boris Mörker a la dreta amb Chiqui Martí i la regidora Sílvia Ripoll en la inauguració de l'exposició.

Boris Mörker a la dreta amb Chiqui Martí i la regidora Sílvia Ripoll en la inauguració de l'exposició. / Josep Maria Dacosta

Redacció

Roses

Chiqui Martí, convidada d’honor i musa de l’il·lustrador Boris Mörker, va inaugurar divendres passat a Ca l’Anita de Roses l’exposició de còmic-art dedicada al personatge fantàstic Lou-Lou Fanguette. El 3 d’octubre se celebrarà una subhasta benèfica en suport a l’associació. La mostra es pot visitar fins al 19 d'octubre.

Uns botins únics i especials

Entre les peces i obres que s'exposen hi ha uns botins únics de la prestigiosa marca de calçat ANGARI —amb més de 50 anys d’història—, fets a mida per a Chiqui Martí i pintats a mà. L’espai de Ca l’Anita de Roses es va omplir del tot per assistir a l’obertura d’una mostra amb cor, pensada per recaptar fons per a Tramuntanets, associació de famílies d’infants i joves amb diversitat funcional de Roses i posar en valor la feina que fan des de l’entitat, assegurava l’artista rosinc.

Chiqui Martí llueix els botins il·lustrats per l'artista Boris Mörker

Chiqui Martí llueix els botins il·lustrats per l'artista Boris Mörker / Josep Maria Dacosta

Una font d'inspiració

L’autor del personatge il·lustrat Lou-Lou Fanguette, Boris Mörker, confessa que la seva passió pel busseig i per les llegendes marines el va portar a imaginar aquest univers fantàstic. Més tard, l’il·lustrador va entrar en contacte amb Chiqui Martí, reconeguda artista de l’espectacle i pionera del pole dance a l’Estat espanyol, la qual ha estat una font d’inspiració per a l’exposició.

La seva col·laboració solidària reforça el caràcter compromès d’aquesta mostra, que vol anar més enllà de l’art.

