Solidaritat
Chiqui Martí i Boris Mörquer omplen Ca l’Anita de Roses amb un univers fantàstic i solidari amb Tramuntanets
El 3 d’octubre se celebrarà una subhasta benèfica en suport a l’associació
Entre les peces i obres que s'exposen hi ha uns botins únics de la prestigiosa marca de calçat ANGARI pintats a mà
Chiqui Martí, convidada d’honor i musa de l’il·lustrador Boris Mörker, va inaugurar divendres passat a Ca l’Anita de Roses l’exposició de còmic-art dedicada al personatge fantàstic Lou-Lou Fanguette. El 3 d’octubre se celebrarà una subhasta benèfica en suport a l’associació. La mostra es pot visitar fins al 19 d'octubre.
Uns botins únics i especials
Entre les peces i obres que s'exposen hi ha uns botins únics de la prestigiosa marca de calçat ANGARI —amb més de 50 anys d’història—, fets a mida per a Chiqui Martí i pintats a mà. L’espai de Ca l’Anita de Roses es va omplir del tot per assistir a l’obertura d’una mostra amb cor, pensada per recaptar fons per a Tramuntanets, associació de famílies d’infants i joves amb diversitat funcional de Roses i posar en valor la feina que fan des de l’entitat, assegurava l’artista rosinc.
Una font d'inspiració
L’autor del personatge il·lustrat Lou-Lou Fanguette, Boris Mörker, confessa que la seva passió pel busseig i per les llegendes marines el va portar a imaginar aquest univers fantàstic. Més tard, l’il·lustrador va entrar en contacte amb Chiqui Martí, reconeguda artista de l’espectacle i pionera del pole dance a l’Estat espanyol, la qual ha estat una font d’inspiració per a l’exposició.
La seva col·laboració solidària reforça el caràcter compromès d’aquesta mostra, que vol anar més enllà de l’art.
