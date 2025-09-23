Entrevista
Alba Flores, actriu: "No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció"
"Quan el meu pare va morir jo tenia 8 anys, i no entenia res. Durant molt temps no em vaig sentir preparada per gestionar la seva absència, parlar-ne, normalitzar-la. Però amb els anys he fet molta teràpia i, a més, algunes coses han canviat"
Nando Salvà
És filla d’Antonio González Flores, mort fa 30 anys. Al documental Flores para Antonio, dirigit per Elena Molina i Isaki Lacuesta i presentat a Sant Sebastià, l’actriu investiga la veritat sobre qui va ser el seu pare a través d’entrevistes a familiars i amics i d’un complet arxiu d’imatges.
Tant aquesta pel·lícula com el primer concert d’homenatge al seu pare van néixer gairebé 30 anys després de la seva mort. Per què tant temps?
Quan el meu pare va morir jo tenia 8 anys, i no entenia res. Durant molt temps no em vaig sentir preparada per gestionar la seva absència, parlar-ne, normalitzar-la. Però amb els anys he fet molta teràpia i, a més, algunes coses han canviat: he desenvolupat una identitat pròpia i independent de la meva família, he arribat a una edat més gran que la que ell tenia quan va morir i, per algun motiu, això m’ha ajudat a tenir la valentia per afrontar aquest projecte. Quan se’m va presentar, però, jo vaig ser molt reticent. Vaig dir que només ho aprovaria si Isaki Lacuesta en formava part i, sorprenentment, va acceptar. Tot i que, això sí, em va posar una condició: que jo mateixa participés en la pel·lícula. Em va costar acceptar, però vaig sentir que era el correcte. Crec, perquè no han deixat de recordar-m’ho al llarg d’aquests anys, que hi ha molta gent que feia temps que esperava un homenatge com aquest al meu pare.
La pel·lícula testimonia la investigació que vostè va portar a terme per conèixer el seu pare. Què li va cridar més l’atenció del que va aprendre en el procés?
Dues coses, principalment. La primera és la fortalesa del meu pare i la seva capacitat per ressorgir de les seves cendres. Ell se’n va anar ben aviat, però fins aquell moment va patir molts alts i baixos i es va replicar a tots ells fins que va aconseguir arribar fins on volia. Això és molt inspirador. La segona és la quantitat d’amor que flueix entre tots els membres de la meva família, en totes direccions. Sé que sona una mica cursi, però és veritat. En aquest sentit, em sento molt afortunada.
Quina és la seva relació amb la mitologia construïda entorn del clan Flores?
Des que tinc ús de raó he sigut conscient que la meva família i jo estem exposats a tot allò que la gent projecta, i això no es correspon amb la senzillesa i la mundanitat que defineix les relacions que mantenim entre nosaltres. En qualsevol cas, sento que el públic entén que dins de la família Flores sempre hi ha hagut una voluntat sincera i apassionada de crear art que provoqui emocions, que s’ha perpetuat de generació en generació. Per això crec que la gent ens estima, sent que som autèntics i ens sent seus.
El cognom Flores li ha pesat tant com al seu pare?
Inevitablement, m’ha pesat. Jo soc una privilegiada, però les meves circumstàncies són completament anòmales. Tothom em coneix des que vaig néixer, i sempre he notat aquesta pressió. Des del principi vaig notar l’expectació de la gent i, per tant, les seves expectatives. I això em va abocar a una espècie de negociació entre el que jo sentia com el meu dret a equivocar-me, a elegir, a forjar la meva pròpia identitat, i el que la gent esperava de mi.
En tot cas, segons el seu DNI vostè es diu Alba González Villa. En algun moment es va qüestionar si era convenient dir-se Flores de cara al públic?
Jo no vaig demanar que em diguessin Flores ni ho vaig elegir. Mai vaig tenir cap altra opció. Fins i tot abans de néixer ja havia sigut batejada per la premsa i el públic. Podria haver lluitat contra això, però em vaig adonar que era una batalla massa àrdua. És el mateix que els havia passat al meu pare i les meves ties. I, d’altra banda, em sento molt orgullosa de ser una Flores. L’únic negatiu d’això és que, almenys de forma pública, ningú ha passejat el cognom del meu avi. Però en qualsevol cas a ell sempre ho tenim molt present.
La pel·lícula mostra com ser gitano va marcar la carrera musical i interpretativa del seu pare. En el seu cas, sembla que l’ètnia no l’ha condicionat tant.
Sens dubte. D’entrada, jo soc mestissa, i això canvia les coses. A més, jo tinc una altra manera de veure les coses, i sempre he lluitat amb totes les meves forces per defensar allò que em convenia i deixar de banda el que no. Al principi de la meva carrera vaig haver d’acceptar alguns papers més estereotipats, però he anat fent una carrera i m’he guanyat una credibilitat com a actriu, i tinc la fortuna de poder elegir. A més, els temps han canviat.
I, tot i això, el 2025 assistim a l’ascens de la ultradreta arreu del món i al genocidi a Gaza. Com el seu pare, ha fet servir l’altaveu de la fama per agitar consciències...
Crec que els artistes tenim la responsabilitat de proposar models de conducta. I, per tant, el present que ens ha tocat viure exigeix que ens pronunciem políticament. Mentre feia la pel·lícula, em vaig adonar de la vigència que les cançons del meu pare continuen tenint en aquest sentit. La més estimada pel públic, No dudaría, continua vigent perquè apel·la a la unitat i la solidaritat. Aquest és el tipus de missatge que hem d’oposar a la repressió que s’estén per tot el món.
