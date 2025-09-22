Bona acollida en la presentació del nou llibre dedicat al castell de Sant Ferran
El treball de Xavier Febrés ha estat promogut pels Amics del Castell
Dijous passat es va celebrar la presentació del llibre La fabulosa història del Castell de Sant Ferran a la Sala Marqués de la Mina del monument. L’acte va ser conduït per la periodista i historiadora figuerenca Anna Teixidor Colomer i el va tancar la regidora de cultura de l’Ajuntament de Figueres i representant del Consistori de la ciutat al Consorci que gestiona el Castell, Mariona Seguranyes.
El llibre és el resultat d’un treball col·laboratiu d'un any i mig entre els Amics del Castell, Edicions Cal·lígraf i l’autor Xavier Febrés. Recull per primera vegada, de manera integral, amb prosa amena i rigor documental, una història integral del monument i dels fets destacats que hi han ocorregut al llarg dels seus tres segles d'existència. En paraules de Mariona Seguranyes, en la cloenda de l’acte “Aquest llibre és essencial pel relat del nou projecte museogràfic del Castell”.
L’autor va agrair el treball, “de vegades no exempt d'incomprensions” dels Amics del Castell en la promoció i acostament de nous públics al Castell.
La seixantena d'assistents a l’acte van veure una entrevista, rescatada per Anna Teixidor, dels arxius de TV3, feta l’any 1984 a Xavier Febrés on es parlava d’un dels seus primers llibres sobre el Pirineu.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira