Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bona acollida en la presentació del nou llibre dedicat al castell de Sant Ferran

El treball de Xavier Febrés ha estat promogut pels Amics del Castell

Un moment de la presentació del nou llibre sobre el Castell

Un moment de la presentació del nou llibre sobre el Castell / AMICS DEL CASTELL

Redacció

Redacció

Figueres

Dijous passat es va celebrar la presentació del llibre La fabulosa història del Castell de Sant Ferran a la Sala Marqués de la Mina del monument. L’acte va ser conduït per la periodista i historiadora figuerenca Anna Teixidor Colomer i el va tancar la regidora de cultura de l’Ajuntament de Figueres i representant del Consistori de la ciutat al Consorci que gestiona el Castell, Mariona Seguranyes.

El llibre és el resultat d’un treball col·laboratiu d'un any i mig entre els Amics del Castell, Edicions Cal·lígraf i l’autor Xavier Febrés. Recull per primera vegada, de manera integral, amb prosa amena i rigor documental, una història integral del monument i dels fets destacats que hi han ocorregut al llarg dels seus tres segles d'existència. En paraules de Mariona Seguranyes, en la cloenda de l’acte “Aquest llibre és essencial pel relat del nou projecte museogràfic del Castell”.

L’autor va agrair el treball, “de vegades no exempt d'incomprensions” dels Amics del Castell en la promoció i acostament de nous públics al Castell.

Notícies relacionades i més

La seixantena d'assistents a l’acte van veure una entrevista, rescatada per Anna Teixidor, dels arxius de TV3, feta l’any 1984 a Xavier Febrés on es parlava d’un dels seus primers llibres sobre el Pirineu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents