Cinema
L'actriu de l'Empordà Zaïra Pérez debuta al cinema amb 'Oh Nora!', després d''Águila Roja' i 'Vis a vis': "És una comèdia amb fons dramàtic"
Interpreta una dona embarassada obsessionada amb la mort a l’òpera prima d’Aina Clotet
Després d'una temporada a Mèxic, l'artista catalana fa un pas endavant en la seva trajectòria amb un personatge intens i carregat d’emoció
L'actriu Zaïra Pérez, ha tornat recentment a l'Empordà, la seva terra, després d'una temporada de creixement personal i professional a Mèxic. Després de conrear una trajectòria diversa a la televisió, s'estrena al cinema amb el paper de l'Ariadna a Oh Nora!, l'òpera prima d’Àina Clotet que aviat arribarà a la gran pantalla. En aquesta comèdia romàntica amb fons dramàtic, Zaïra interpreta la millor amiga de la protagonista, i dona vida a una dona embarassada que s’enfronta a les seves pors més íntimes. Parlem amb ella sobre el procés creatiu, la seva experiència personal i professional, i com aquesta història la connecta amb emocions universals.
Debuta al cinema amb la pel·lícula Oh Nora! d’Aina Clotet, que aviat arribarà a la gran pantalla, com ha viscut aquest projecte?
Vaig gravar durant dos mesos a Barcelona amb l’Aina Clotet, que dirigeix la seva òpera prima. Faig d’Ariadna, la millor amiga de la Nora, que interpreta la mateixa Aina Clotet. El meu personatge està embarassat i arrossega una por molt profunda: la por a la mort i a què li passi alguna cosa al seu bebè. Aquesta por la travessa, l’obsessiona i la fa enfrontar amb el concepte de la mort. És una comèdia amb fons dramàtic, una comèdia romàntica, però amb una càrrega emocional forta en alguns moments. Abans havia participat en diverses pel·lícules amb papers més petits, però Oh Nora!, és el primer projecte cinematogràfic on sento que hi tinc un pes emocional més rellevant.
Com va arribar al projecte i què ha representat per a vostè aquest paper?
De fet, vaig arribar al final del càsting per ser la protagonista, però però l’Aina va decidir que encaixava més en el paper de l’Ariadna. És un personatge secundari, però evoluciona molt i m’ha permès explorar moltes emocions.
Sorgeix després de tornar de Mèxic on ha passat una llarga estada, treballant. Què la va portar fins allà?
Va ser el 2023. Vaig decidir marxar només amb la meva gossa, sense conèixer ningú, buscant noves oportunitats. Passava un moment complicat a nivell personal i una amiga em va dir que a Mèxic hi havia molta producció audiovisual. Allà vaig estudiar dicció mexicana per poder treballar i vaig aconseguir representant. Va ser una experiència molt enriquidora personalment i professionalment. Vaig treballar sobretot en l’àmbit de la publicitat.
Però finalment va tornar. Què la va fer decidir?
Sí i si no hagués tornat, no hauria fet el càsting per Oh Nora! Sento que tot està connectat. Estic tornant a fer càstings aquí i amb moltes ganes de nous projectes.
Cal destacar que sí que la coneixíem per treballar a la televisió, ja que havia participat en sèries com Vis a Vis o Águila Roja. Com recorda aquella etapa a Madrid ?
Vaig viure cinc anys a Madrid i allà vaig començar a fer els meus primers papers en televisió. Vaig fer petites aparicions a Águila Roja, Pulsaciones i El Accidente. Però el projecte més important que he fet fins ara va ser Vis a Vis, on vaig estar dues temporades. Va ser una experiència molt potent, perquè era la primera vegada que formava part d’una producció de manera continuada.
Com era el seu personatge a la popular sèrie Vis a Vis?
Era una funcionària de presó. Al principi, el personatge era novell, acabava d’arribar a la presó i encara no dominava l’entorn. Però a mesura que avançava la sèrie, especialment a la quarta temporada, li passaven més coses i tenia un paper amb més recorregut i profunditat.
Què va aprendre d’aquella experiència al costat d’actrius tan potents com són les protagonistes?
Vaig aprendre moltíssim. A Vis a Vis vaig poder observar com treballaven les meves companyes, com funcionava una sèrie gran des de dins. Compartia escenes amb actrius com Najwa Nimri, Maggie Civantos, Alba Flores o Itziar Castro. Amb la Itziar, de fet, vam començar juntes a la tercera temporada. Anava a rodatge dos o tres cops per setmana durant sis mesos, i això et dona una visió real del ritme, les dinàmiques i la feina diària en una sèrie.
Com viu el moment professional actual i quins són els seus reptes?
Sobreviure al dia a dia… (riu). Potser sona dramàtic, però és així. No soc superambiciosa, però sí que m’agradaria fer teatre a Barcelona, participar en projectes de cinema d’autor que m’emocionin a mi i també al públic, com la pel·lícula amb l’Aina Clotet. Però la meva gran ambició de vida és tenir pau al cap i al cor. Abans vivia amb més neguit quan les coses no sortien, quan no tenia projectes, vivia més des de les carències. Ara em sento més agraïda amb el que tinc, amb el present. Si una cosa surt, serà meravellós, i si no, doncs ja vindrà una altra.
Treballar-se interiorment indispensable per crear bons personatges?.
El meu món interior m’ha interessat sempre. M’agrada aprofundir en mi i en els altres. I això té molt a veure amb la interpretació: estudiar com és un personatge, com camina, com parla… Fa deu anys que faig teràpia Gestalt, i ara estic estudiant per ser terapeuta. És un procés que m’està ajudant molt i que em complementa com a actriu. M’ajuda a comprendre millor les emocions, les meves i les dels personatges.
Entre teatre, cinema i altres mitjans, on se sent més còmoda?
He fet teatre, com ara microteatre quan vam acabar els estudis d’interpretació. Vaig estudiar interpretació durant quatre anys a l’escola Nancy Tuñón de Barcelona, i més tard també em vaig continuar formant a Madrid. Per a mi, el teatre és un repte que em motiva molt. El teatre és el meu lloc natural perquè allà comença tot i l’escenari la connexió és directa, en viu, tot passa en el moment. Crec que tot comença pel teatre i després venen la resta de coses, però m’agrada explorar totes les vies.
També forma part activa de l’empresa familiar, el restaurant Miramar, situat a Llançà. Com combina aquesta faceta amb la seva carrera artística?
Ara treballo a l’obrador de casa, després d’uns anys a la sala i de participar en obertures com la del Mirror a Barcelona. Estar a casa em dona estabilitat i m’agrada molt el contacte amb la gent del poble, amb les meves amigues... Em permet teixir sinergies amb una altra comunitat que valoro molt. M’agrada estar a casa, a l’Empordà i gaudir d’aquest entorn més familiar mentre segueixo els meus altres projectes.
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- L’església ultra s’expandeix a Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- Mor una conductora en un accident entre dos camions a l'autopista AP-7
- Cinc pobles de la Catalunya Nord per visitar aquest cap de setmana: tots són a menys de dues hores de l
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- Accident a l’AP-7 a Borrassà per la caiguda de vehicles d’un camió
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira