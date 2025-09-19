Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

Les editorials altempordaneses presents a la 43a Setmana del Llibre en Català

Brau, Edicions Cal·lígraf i Spècula aprofitaran per presentar les seves últimes novetats i organitzar signatures amb els autors que publiquen

Una parada de la Setmana del Llibre en Català, aquest matí.

Una parada de la Setmana del Llibre en Català, aquest matí. / Eli Don/ACN

Redacció

Redacció

Barcelona

Les editorials altempordaneses també estaran presents a la Setmana del Llibre en Català, que arrenca aquest divendres i s'allarga fins al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Es tracta de Brau (mòdul 4), Edicions Cal·lígraf (mòdul 79) i Spècula (mòdul 15), tres segells, dels prop de dos-cents d'arreu dels Països Catalans presents a la Setmana, que hi presenten les seves novetats per aquesta tardor i programen signatures amb els autors que publiquen. Amb més de quatre dècades d'història, la Setmana del Llibre en Català és un dels grans esdeveniments culturals i literaris de l'any. De fet, l'any passat s'hi van facturar 960.000 euros en vendes de llibres. Enguany s'ha previst que s'hi presentin 125 novetats editorials i que inclogui nombroses activitats. A banda de les editorials, també hi seran presents més d’una vintena de llibreries, distribuïdors, universitats i institucions.

