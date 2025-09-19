Art
Chiqui Martí inspira un món fantàstic de Boris Mörker en una exposició benèfica per Tramuntanets de Roses
Chiqui Martí, convidada d’honor a Ca l’Anita en una exposició de còmic-art dedicada al personatge fantàstic Lou-Lou Fanguette
El 3 d’octubre se celebrarà una subhasta benèfica en suport a l’associació
L'espai de Ca l'Anita de Roses inaugura aquest divendres dia 19 l'exposició Lou-Lou Fanguette i il·lustracions de Boris Mörker, una mostra amb cor, pensada per recaptar fons per a Tramuntanets, associació de famílies d’infants i joves amb diversitat funcional de Roses. La inauguració de la mostra compta amb la participació de la convidada d’honor Chiqui Martí, musa que ha inspirat gran part de l'univers fantàstic que exposa Boris Mörker.
L’autor del personatge il·lustrat Lou-Lou Fanguette, Boris Mörker, confessa que la seva passió pel busseig i per les llegendes marines el va portar a imaginar aquest univers fantàstic. Lamenta que a l’Alt Empordà, tot i ser una terra rica en cultura marinera, s’hagi perdut "l’art dels mariners d’explicar històries a la taverna". Això el va inspirar a recuperar aquell esperit antic amb relats de fantasia i misteri, barrejant tradició oral i món mitològic.
A partir d’aquesta idea va començar a crear una sèrie d’històries poblades per éssers mítics, fades marines, monstres i caçadors de criatures paranormals. "D’aquest univers ampli i ric va néixer Lou-Lou Fanguette, una dona-sirena amb poders extraordinaris per localitzar criatures marines i combatre-les". El personatge va començar a prendre forma fa més de dues dècades, i l’artista fins i tot el va presentar a un concurs de còmic amb històries curtes inspirades en llegendes antigues, ambientades en tavernes amb boira i misteri.
Contacte amb la musa
L'il·lustrador va entrar en contacte amb Chiqui Martí, reconeguda artista de l’espectacle i pionera del pole dance a l’Estat espanyol, la qual ha estat una font d’inspiració per a l’exposició. La seva col·laboració solidària reforça el caràcter compromès d’aquesta mostra, que vol anar més enllà de l’art. Entre les peces destacades, hi trobem uns botins únics de la prestigiosa marca de calçat ANGARI —amb més de 50 anys d’història—, fets a mida per a Chiqui Martí i pintats a mà.
L'obra de Boris Mörker, inspirades en l’univers marí i en l’essència escènica de la performer, tenen una característica especial: brillen sota llum negra, jugant amb pigments fluorescents que evoquen els espectacles de l’artista. Però la màgia no s’acaba aquí. A les fosques, les pintures continuen vives amb efectes de luminiscència que dibuixen siluetes i bombolles de sota mar, fent de la visita una experiència immersiva i sorprenent.
Els inicis de Lou-Lou Fanguette
L’univers de Lou-Lou Fanguette neix fa més de dues dècades de la mà de Boris Mörker, que va imaginar una heroïna marina forta i magnètica, lluny dels arquetips convencionals. "La Lou-Lou la vaig començar a crear entre el 2000 i el 2005. Sempre m’han atret els personatges femenins potents. Totes les meves protagonistes, excepte algun investigador, són dones amb caràcter i història pròpia", explica l’il·lustrador. Avui, la presència de dones poderoses a l’imaginari audiovisual pot semblar habitual, però fa 25 anys era trencador. "Avui dia això està molt vist, perquè s’han feminitzat molts personatges i superherois, n’hi ha per tot arreu. Però en aquell moment era innovador", afegeix Mörker, que compaginava la seva passió artística amb una altra feina que no li va permetre dedicar-s’hi del tot: "Si m’hi hagués pogut dedicar al 100%, ja hauria publicat la Lou-Lou fa més de 20 anys".
La llegenda
Sobre la llegenda que el va inspirar, Mörker indica que Lou-Lou Fanguette "és un personatge femení, mig dona mig sirena. Va adquirir els seus poders després de ser mossegada per una sirena durant un viatge de noces, en el qual ella i el seu marit van ser atacats per un grup de sirenes". Narra que aquestes criatures raptaven homes perquè els mascles de la seva espècie (els "sirenos") són molt lletjos. En canvi, altres espècies com els "merros" i els "ciritons" (de la costa de Cornualla i Escòcia) tenen més bellesa i poder, segons la llegenda. Durant l’intent de salvar el seu marit, Lou-Lou és mossegada, cosa que li dóna poder marí, però també desig de venjança. A partir d’aquí, la contracten per protegir rutes comercials i poblats de monstres marins, com homes-alga o serps gegants.
La inauguració de la mostra cinclou una visita guiada en català a les 20.30 h. El públic també podrà gaudir de visites guiades en diverses llengües: en castellà (20 de setembre), en francès i anglès (22 de setembre), i en alemany (30 de setembre), totes a les 19 h. El 3 d’octubre tindrà lloc una subhasta benèfica, també a les 19 h. L’exposició estarà oberta cada dia de 9 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h.
