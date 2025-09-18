Reconeixements
Vuit personalitats han estat reconegudes amb els primers premis Walter Benjamin de la Fundació Angelus Novus
Entre els premiats destaquen el compositor Antoni Ros-Marbà, la filòsofa Fina Birulés, l'estudiós Georg Wiesing-Brandes o l'expert jurista Rafael Escudero Alday
A l'acte, al Palau de la Virreina, van assistir dues de les nétes de Walter Benjamin, Mona i Kim Benjamin
La primera edició dels Premis Walter Benjamin de la Fundació “Angelus Novus”, que va tenir lloc en un acte aquest passat dimecres 17 de setembre al Palau de la Virreina de Barcelona, ha reconegut a vuit personalitats relacionades amb l'univers Walter Benjamin i dedicades a enfortir el pensament crític contemporani europeu, a la difusió del pensament de Benjamin i a la creativitat en les arts i la memòria històrica. En aquesta edició, les categories abraçaven el següents àmbits: premi a la recerca, a la difusió, a la traducció, a la reflexió filosòfica, a l’assaig d’autor, a la línia editorial en estètica i pensament contemporani, i a una obra d’assaig o literària sobre la memòria i l’exili; premi a una proposta en l’àmbit de les arts i a una trajectòria. Els guardonats són Georg Wiesing-Brandes, Rafael Escudero Alday, Manuel Reyes Mate, Claudia Kalász i Detlef Jesgarz, Pilar Estelrich Arce (a títol pòstum), Fina Birulés, Edicions Enoanda i Antoni Ros-Marbà. Cal destacar que a l'acte d'entrega dels guardons van assistir dues de les netes de Walter Benjamin: Mona i Kim Benjamin.
Georg Wiesing-Brandes ha estat reconegut amb el premi a la Recerca per la publicació del llibre Walter Benjamin. Das Pariser Adressbuch, eine Biographie des Exils im Spiegel, publicat per Nimbus el 2025. A Wiesing-Brandes se li reconeix la investigació duta a terme durant més de deu anys en l’agenda d’adreces de Walter Benjamin durant els anys del seu exili a París, aportant informacions de valor sobre les tres-centes persones amb les quals Benjamin es mantingué en contacte i que desfan la idea que se sentia “sol” i “aïllat”. El seu llibre refuta aquest mite, reconstrueix aquest període a partir del camí de manuscrits perduts i esmena errors de biografies anteriors.
El premi Memòria i exili ha estat per l’expert jurista i filòsof en l’àmbit de la memòria històrica i la democràcia a Espanya, Rafael Escudero Alday pel seu llibre Cuando Antígona encontró a Benjamin (Editorial Trotta, 2024). Amb aquest volum, l’autor s’endinsa en el dret a la memòria de les víctimes del franquisme. Des de les Tesis de la filosofia de la Història de Walter Benjamin demana veritat, justícia i reparació, i analitza els resultats dels termes polítics, socials i legals que s’han obtingut amb el temps. Il·lumina el lament d’Antígona contra Creont amb el viatge existencial de Walter Benjamin; d’aquí el seu títol.
El guardó a la Trajectòria ha recaigut en Manuel Reyes Mate, filòsof, doctorat per la Westfällische Wilhelms-Universität de Münster el 1972 i per la Universidad Autónoma de Madrid el 1980. És director de l’Institut de Filosofia del CSIC. A ell se li ha reconegut una trajectòria de recerca en l’anàlisi de la Filosofia de la Història, la memòria, el judaisme, la interpretació de les Tesis de la filosofia de la història de Walter Benjamin al llibre Medianoche en la historia (2006) de Walter Benjamin, i la filosofia de després de l’Holocaust. Una investigació feta des d’un compromís ètic i un rigor en favor de la justícia en tots els seus assajos.
El premi a la Difusió ha estat per a Claudia Kalász i Detlef Jesgarz pel programa de ràdio: Walter Benjamin-Experiencia en tiempos sombríos. Escenas radiofónicas. El jurat els hi ha reconegut haver creat un programa de ràdio per difondre la figura i l’ obra de Walter Benjamin a tots els públics, amb rigor i des d’una plataforma radiofònica, un mitjà que el mateix Benjamin va utilitzar per propagar els seus contes per a infants i adolescents entre 1929 i 1932, com un nou mitjà de la cultura de masses a través de la reproductibilitat tècnica de la veu.
També s’ha guardonat, a títol pòstum, amb el premi a la Traducció a Pilar Estelrich Arce (Palma, 1952 - Barcelona, 2024). Estelrich es va llicenciar en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona i va escriure una tesi sobre l’escriptor Joseph Roth. Va ser, primerm professora de Filologia Alemanya a la Universitat i després, entre 1999 i 2004 va ser Degana de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Ha traduït al català obres de Walter Benjamin, Ingeborg Bachmann, Bertolt Brecht, Günter Grass, Hermann Hesse, entre altres i també al castellà. Una de les seves darreres traduccions és l’assaig KaAa (1934), de Walter Benjamin, Editorial Flâneur, 2022.
El premi Filosofia, estètica i pensament contemporani ha recaigut en la filòsofa Fina Birulés, pel llibre Hannah Arendt. El món en joc (Editorial Arcadia, 2023). El jurat li ha reconegut a Birulés el fet de facilitar l’accés al pensament de Hannah Arendt, aclarir conceptes i introduir nous horitzons que il·luminen horitzons posteriors. És un llibre que dona eines de treball així com aprofundeix en conceptes germinals de la filosofia d’Arendt: el naixement en un món que ja existeix; el de totalitarisme, el de crisi, i la confrontació entre “mon” i “natalitat”, sense oblidar de comentar el cas Eichmann a Jerusalem (1961). Sota la mirada vigilant de Hannah Arendt, aquest assaig posa en evidència que el que realment hi ha en joc és el món tal com l’entenem avui.
Un catàleg de filosofia en català
Per la seva part, Edicions Enoanda de Sabadell que ha rebut el guardó Línia editorial en filosofia, estètica i pensament contemporani. A aquest segell se li reconeix el promoure un catàleg editorial de filosofia en català des dels clàssics de la història de la filosofia: Sòcrates, Plató, Kant, Hegel, fins al segle XX, amb noves visions sobre Marx, Heisenberg, Habermas, Walter Benjamin i la recuperació de la filòsofa pionera Olympe de Gouges (1748-1793).
Per tancar els guardonats, també s’ha atorgat el premi a la Creació Artística al compositor Antoni Ros-Marbà, qui recentment ha estrenat al Liceu l’òpera Benjamin a Portbou. El jurat ha detallat que Ros-Marbà ha demostrat un talent excepcional i que ara als seus 88 anys ha assolit amb aquesta òpera escrita per a gran orquestra i cor una mestria orquestral i una visió musical polièdrica, des de l’harmonia de textures, motius i instruments que la integren, amb una gran expressivitat en els moments dramàtics i una vibració emotiva de gran intensitat en altres, una òpera amb un repartiment i escenografia de gran encert i volada internacional.
Segons la Fundació Angelus Novus, aquests premis han nascut per difondre i vetllar pel llegat intel·lectual d’aquest pensador i escriptor, per posar en valor iniciatives i publicacions editades els últims tres anys en l’àmbit de la recerca, interpretació, difusió i traducció de l’obra de Walter Benjamin, així com en l’àmbit del pensament contemporani i la memòria en diversos idiomes. Afegir que el guardó físic entregat als premiats és obra de l'artista Gonzalo Elvira, que també va assistir a l'acte.
Premi Internacional Memorial Walter Benjamin
Aquests guardons que acaben de veure la llum se sumen al ja reconegut Premi Internacional Memorial Walter Benjamin que, en aquest cas, impulsen el Museu Memorial de l’Exili (MUME), amb la col·laboració de la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Portbou, i amb el patrocini de la Diputació de Girona. Aquest premi internacional va néixer al 2011 a l’entorn del Col·loqui Internacional Walter Benjamin que es ve celebrant a Portbou, i altres ciutats del país, ininterrompudament des de 2009, i que justament es durà a terme la setmana vinent, entre el 26 i 28 de setembre a Portbou. En cadascuna de les seves edicions, els treballs presentats al premi han tingut una rellevància internacional molt destacada. En aquest sentit, cal remarcar que en l’edició passada el guardó va ser atorgat a l’escriptor i professor universitari Antoni Martí Monterde per l’obra Una autobiografia de la modernidad. Walter Benjamin, Marcel Proust y Ramón Gómez de la Serna i, entre altres guanyadors, cal destacar que en 2021 va ser guardonat el professor i Premio Nacional de Ensayo de 2019 Xosé Manoel Núñez Seixas per la seva obra Volver a Stalingrado, que va ser editada per Galaxia Gutenberg.
