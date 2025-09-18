PedretFolk, un festival per recuperar i reinventar la música tradicional
El festival començarà el divendres 26 amb el concert de Guilhem Desq
Pedret i Marzà es prepara per acollir els dies 26 i 27 de setembre una nova edició del PedretFolk, un festival que vol apropar al gran públic un gènere que sovint queda a l’ombra: la música folklòrica. L’objectiu és donar veu a unes melodies que formen part de l’arrel cultural del país però que, per motius històrics i socials, han anat caient en l’oblit.
Segons l’organització, “moltes d’aquestes tonades i formes d’interpretar-les són el que permeten reconèixer una cançó com a pròpiament catalana, i no volem que es perdin”. La iniciativa neix, doncs, amb la voluntat de preservar aquest llegat i, alhora, obrir-lo a nous públics.
Tot i l’increment de festivals i concerts dedicats al folk, els organitzadors remarquen que encara es tracta d’un gènere amb accés limitat: “Si no el busques, és difícil trobar-lo”. Per això, enguany, PedretFolk aposta per una programació variada i totalment gratuïta.
Una arrencada de primera fila
El festival començarà el divendres 26 de setembre amb el concert de Guilhem Desq, reconegut intèrpret de viola de roda. Aquest instrument mil·lenari, molt present en altres tradicions europees, havia caigut en desús a Catalunya. Desq el reivindica amb un estil modern i rítmic que convida a ballar.
La festa seguirà amb WTFolk, una proposta trencadora que barreja tradició, electrònica i patxanga per reinventar el ball popular.
Dissabte: arrels i innovació
La jornada de dissabte comptarà amb el grup Brunzit, amb més d’una dècada de trajectòria i un repertori que transporta el públic als balls d’abans del segle XX. El trio, a més, dinamitzarà una sessió participativa perquè els assistents puguin aprendre a ballar i compartir experiències.
Un altre moment destacat serà la trobada de músics, una jam session oberta tant a professionals com amateurs que vulguin sumar-se a la creació col·lectiva.
La programació també oferirà un concert singular amb Virginia Nicoli, Jordi Prats i Ciro Montanari, que presentaran música folklòrica de l’Índia. Interpretaran ragas, composicions inspirades en la natura, la llum i les estacions, que conviden a un viatge sonor cap a terres llunyanes.
Un festival per a tothom
Més enllà de la música, el festival inclourà activitats paral·leles com un mercat d’artesania, visites guiades, animacions infantils, food trucks, inflables i servei de barra.
Els organitzadors subratllen que, malgrat la dimensió reduïda del municipi, el PedretFolk aposta per la qualitat artística i per esdevenir amb els anys una cita de referència dins el calendari folk.
“Una passejada pel mercat pot ser l’excusa perfecta perquè gent que no està acostumada a aquest tipus de música s’aturi a escoltar un concert i la descobreixi”, remarquen.
