Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Música

PedretFolk, un festival per recuperar i reinventar la música tradicional

El festival començarà el divendres 26 amb el concert de Guilhem Desq

El PedretFolk té lloc els dies 26 i 27 de setembre.

El PedretFolk té lloc els dies 26 i 27 de setembre.

Redacció

Redacció

Pedret i Marzà

Pedret i Marzà es prepara per acollir els dies 26 i 27 de setembre una nova edició del PedretFolk, un festival que vol apropar al gran públic un gènere que sovint queda a l’ombra: la música folklòrica. L’objectiu és donar veu a unes melodies que formen part de l’arrel cultural del país però que, per motius històrics i socials, han anat caient en l’oblit.

Segons l’organització, “moltes d’aquestes tonades i formes d’interpretar-les són el que permeten reconèixer una cançó com a pròpiament catalana, i no volem que es perdin”. La iniciativa neix, doncs, amb la voluntat de preservar aquest llegat i, alhora, obrir-lo a nous públics.

Tot i l’increment de festivals i concerts dedicats al folk, els organitzadors remarquen que encara es tracta d’un gènere amb accés limitat: “Si no el busques, és difícil trobar-lo”. Per això, enguany, PedretFolk aposta per una programació variada i totalment gratuïta.

Una arrencada de primera fila

El festival començarà el divendres 26 de setembre amb el concert de Guilhem Desq, reconegut intèrpret de viola de roda. Aquest instrument mil·lenari, molt present en altres tradicions europees, havia caigut en desús a Catalunya. Desq el reivindica amb un estil modern i rítmic que convida a ballar.

La festa seguirà amb WTFolk, una proposta trencadora que barreja tradició, electrònica i patxanga per reinventar el ball popular.

Dissabte: arrels i innovació

La jornada de dissabte comptarà amb el grup Brunzit, amb més d’una dècada de trajectòria i un repertori que transporta el públic als balls d’abans del segle XX. El trio, a més, dinamitzarà una sessió participativa perquè els assistents puguin aprendre a ballar i compartir experiències.

Un altre moment destacat serà la trobada de músics, una jam session oberta tant a professionals com amateurs que vulguin sumar-se a la creació col·lectiva.

La programació també oferirà un concert singular amb Virginia Nicoli, Jordi Prats i Ciro Montanari, que presentaran música folklòrica de l’Índia. Interpretaran ragas, composicions inspirades en la natura, la llum i les estacions, que conviden a un viatge sonor cap a terres llunyanes.

Un festival per a tothom

Més enllà de la música, el festival inclourà activitats paral·leles com un mercat d’artesania, visites guiades, animacions infantils, food trucks, inflables i servei de barra.

Els organitzadors subratllen que, malgrat la dimensió reduïda del municipi, el PedretFolk aposta per la qualitat artística i per esdevenir amb els anys una cita de referència dins el calendari folk.

“Una passejada pel mercat pot ser l’excusa perfecta perquè gent que no està acostumada a aquest tipus de música s’aturi a escoltar un concert i la descobreixi”, remarquen.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
  2. L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
  3. Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados
  4. Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
  5. Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
  6. Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
  7. A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
  8. CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu

Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués

Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués

Els Premis Pallach de Figueres reconeixen un projecte que estimula els sentits i un article sobre l'aprenentatge intergeneracional

Els Premis Pallach de Figueres reconeixen un projecte que estimula els sentits i un article sobre l'aprenentatge intergeneracional

Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: “No va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva”

Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: “No va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva”

PedretFolk, un festival per recuperar i reinventar la música tradicional

PedretFolk, un festival per recuperar i reinventar la música tradicional

Un atropellament a l'estació de Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla

Un atropellament a l'estació de Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla

Sandro Rosell davant la jutge del cas Negreira: "Amb 250 euros per informe com podem comprar àrbitre"

Sandro Rosell davant la jutge del cas Negreira: "Amb 250 euros per informe com podem comprar àrbitre"

Detenen a Girona el líder d'un clan de la Camorra italiana condemnat a més de 30 anys de presó

Detenen a Girona el líder d'un clan de la Camorra italiana condemnat a més de 30 anys de presó
Tracking Pixel Contents