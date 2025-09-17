Novetat literària
Xavier Febrés repassa la història de Sant Ferran de Figueres amb una "mirada d’avui"
Els Amics del Castell presenten, aquest dijous, l’onzè volum de la col·lecció Episodis dedicats a la fortalesa militar més gran d'Europa
Aquest pròxim 7 de novembre farà 366 anys que França va esgarrapar a l’Espanya de Felip IV una bona part del territori que avui coneixem en gran part com a Catalunya Nord. En l’anomenat Tractat dels Pirineus, la corona espanyola va perdre bous i esquelles i, el que encara és pitjor, va deixar de dominar el territori fronterer establert de nou a causa del canvi de mans de les antigues fortaleses existents en el territori que va quedar del costat francès. "El Tractat dels Pirineus va ser un acte de força de la corona francesa, una revenja enfront de la puixança perduda de la monarquia hispànica dels dos segles anteriors", relata Xavier Febrés (Barcelona, 1949), autor de La fabulosa història del castell de Sant Ferran, un llibre acabat d’aparèixer i que porta un subtítol aclaridor sobre el seu contingut: "Una mirada d’avui a tres segles de vida".
Sant Ferran, monument nacional i considerada la fortalesa abaluartada més gran d’Europa, és fruit de les conseqüències d’aquella derrota documentada del 7 de novembre de 1659. Ho explica el mateix Febrés: "Resultava evident que la variació en el traçat de la ratlla de la demarcació exigia noves fortaleses de vigilància als punts estratègics de la divisòria desplaçada". Els francesos van moure fitxa, l’enginyer militar Sebastien Le Prestre, el mític marquès de Vauban, va fer realitat la refortificació de la nova zona fronterera. La plana de l’Empordà, el principal punt d’entrada a la península Ibèrica, va quedar sota la mirada vigilant del castell de la Bellaguarda, reformat per Vauban sobre l’estructura de la fortalesa medieval anterior. El centinella del Portús va quedar enllestit el 1686.
Tots aquests moviments no van accelerar cap reacció ràpida del costat espanyol. "Van deixar passar tot un segle de temps fins que, en el regnat de Ferran VI, el capità general de Catalunya, Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos, marquès de la Mina, va ordenar el 16 de maig de 1752 al comandant general del Cos d’Enginyers Juan Martín Cermeño, que inspeccionés el lloc adient de l’Empordà per aixecar-hi una fortificació que es convertís en clau militar de la frontera", escriu Xavier Febrés abans de concloure que "aquell retard d’un segle resultaria fatídic i determinaria la inutilitat, aviat comprovada, del castell sobredimensionat de Sant Ferran, poc adaptat a la ràpida evolució de les tècniques d’artilleria i infradotat pel que fa al gruix i preparació de la guarnició. Però el nou recinte va ser de mides faraòniques, això sí".
Escenari de molts episodis
A partir d’aquestes constatacions, l’autor ens explica les vicissituds d’un Castell que ha estat escenari de molts episodis històrics, amb repercussió social, però que mai ha deixat d’estar sota el control dels militars. Unes vicissituds que Xavier Febrés empalma una darrere l’altra seguint el llegat del sempre perspicaç Josep Pla, del qual va recollir un repte plantejat anys enrere: "Si tinguéssim una història objectiva de totes les coses que han passat al castell de Sant Ferran des de la primera nefanda rendició fins a l’èxode de la darrera guerra civil. Posseiríem, em penso, un document no gaire edificant, però humanament fabulós sobre el que ha succeït en aquest país entre les dues efemèrides". Febrés inicia el pròleg referint-se a aquesta frase planiana que és la fundacional del llibre acabat d’imprimir i que el va dur "a cavil·lar que l’homenot tenia prou raó".
Impuls dels Amics del Castell
En el transcurs de 125 pàgines, Xavier Febrés repassa tot allò que es pot repassar sense desviar-se d’una història que té principi i que remata el final amb unes Valuoses escorrialles. Un treball documentat, la descoberta del qual deixem en mans dels lectors.
Aquesta "fabulosa història" ha estat impulsada per l’associació dels Amics del castell de Sant Ferran, produïda per Edicions Cal·lígraf. És el volum 11è de la col·lecció Episodis del castell de Sant Ferran. La presentació pública, oberta a tothom, està convocada per aquest dijous, 18 de setembre (19 hores) a la sala del Marquès de la Mina, dins de la fortalesa que protagonitza l’obra. La periodista Anna Teixidor i la regidora de Cultura Mariona Seguranyes acompanyaran l’autor. Joan Carné, president dels Amics, considera que, en aquest llibre, Febrés "recorre amb prosa amena, rigor documental i esperit crític etapes de la vida del monument més gran de Catalunya. Els fets ocorreguts al Castell o relacionats amb el monument al llarg dels seus tres segles d’existència són un resum de la vida del país i mereixen ser coneguts i relacionats amb períodes claus de la nostra història moderna i contemporània".
La portada del llibre mostra una aresta de la casa del Governador en una fotografia capturada per Carme Huerta. La imatge ens remet a la solidesa de la fortalesa, la bellesa de la seva arquitectura i un cel empordanès blau que la en el paisatge que presideix. Febrés ajunta les dues mitges veritats del Castell, de la història i de la gent. I ens obre el camí d’una joia massa amagada que Figueres té pendent de lluir.
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt d'aquí a 10 anys
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- L’ampliació d’edificabilitat de l’Edison caducarà el 2026, segons el nou POUM de Figueres
- Tot el que cal saber sobre la prova d'alerta que Protecció Civil enviarà aquest dimarts a tots els mòbils de l’Alt Empordà
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”