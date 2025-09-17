Pass Exilis, una entrada unificada per visitar 5 espais de memòria
Engloba el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, els memorials de Ribesaltes i Argelers, el castell de Cotlliure i la Maternitat d’Elna
Cinc espais de memòria democràtica catalans han unit esforços i han creat el Pass Exilis, una entrada conjunta que permet visitar cinc espais memorials relacionats amb els exilis de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial. La iniciativa, ja disponible, té la voluntat de fomentar el turisme de memòria, impulsar la cooperació transfronterera i reforçar la connexió entre els espais històrics i la ciutadania.
El Pass Exilis és una acció de promoció i difusió que aplega espais de memòria d’un vessant i l’altre de la frontera, entre ells el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, el Memorial del Camp de Ribesaltes, el del Camp d’Argelers de la Marenda, el Castell de Cotlliure, com a espai del Departament dels Pirineus Orientals francesos, i la Maternitat Suïssa d’Elna. Totes aquestes institucions treballen en la preservació i la difusió de la memòria de les víctimes i de la història dels exilis de la Guerra Civil espanyola i de la Segona Guerra Mundial.
Abast transfronterer
Aquesta és la primera vegada que es fa un pas de memòria, una entrada unificada, i que té abast transfronterer. L’obectiu és facilitr l’accés dels visitants als diferents espais i, no només això, sinó que els relliga com el que són, peces indestriables vinculades als grans conflictes del segle XX, als exilis i a la frontera com a gran escenari de la història del nostre país.
El format de pas de memòria també «està concebut perquè el visitant identifiqui la potencialitat del nostre espai geogràfic vinculat a la memòria i que, per tant, sigui una eina per desenvolupar una branca del turisme cultural com és el turisme de memòria», explica Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera.
Projecte europeu
El Pass Exili forma part del projecte europeu ‘Exilis 1936-1946’, una iniciativa de cooperació transfronterera que es desplega entre gener de 2024 i desembre de 2026. És finançada en un 65 % pel programa Interreg- POCTEFA 2021-2027, que té com a objectiu impulsar projectes conjunts entre Espanya, França i Andorra en àmbits com la cultura, la memòria i el desenvolupament territorial.
Durant els tres anys de durada del projecte, es duran a terme múltiples accions orientades a l’educació, la recerca i la divulgació. Algunes d’aquestes actuacions inclouen la instal·lació de pantalles tàctils pedagògiques als espais memorials, jornades d’intercanvi arxivístic, la creació de materials educatius per a docents i l’organització de seminaris internacionals.
El projecte compta amb set socis institucionals: el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, el Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l’Exili (MUME), el Departament dels Pirineus Orientals, el Memorial del Camp de Ribesaltes, l’Ajuntament d’Elna i la Comuna d’Argelers de la Marenda.
Podeu aconseguir el Pass Exilis al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, Carrer Major, 43, 47. També podeu visitar la seva web www.museuexili.cat.
