Arqueologia
Noves excavacions confirmen la importància de l'assentament ibèric de Vilanera, a l'Escala
La descoberta d’un forn col·lectiu i diverses estructures confirma que el Turó de Vilanera acollia un assentament ibèric de grans dimensions
Les excavacions que porta a terme, un any més, el Grup de Recerca d’Arqueologia Mediterrània (GRACME) de la Universitat Pompeu Fabra al Turó de Vilanera han confirmat que l’assentament ibèric descobert en aquesta zona és més rellevant del que es pensava inicialment.
Aquesta setmana finalitza la campanya d’excavacions, que també tanca un projecte quadriennal finançat pel Departament de Cultura i amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala i el MAC-Empúries. Paral·lelament, ja s’està treballant en la planificació d’un nou pla de recerca per als pròxims quatre anys amb l’objectiu de continuar aprofundint en l’estudi d’aquest enclavament.
Un assentament de grans dimensions
Durant la campanya, els investigadors han localitzat diversos edificis, tot i que encara no s’ha pogut establir la delimitació completa del conjunt. Inicialment es va plantejar la possibilitat que es tractés d’algunes construccions aïllades, però els resultats apunten cada vegada més a l’existència d’un assentament d’època ibèrica de grans dimensions.
Les evidències trobades mostren una ocupació continuada des de finals del segle V aC fins a l’I aC. Entre els elements més destacats hi ha la descoberta, enguany, d’un forn de grans dimensions que hauria tingut un ús col·lectiu. “L’existència d’aquestes estructures cooperatives, que haurem d’anar confirmant en les properes campanyes, fan pensar en un assentament més important del que crèiem fins ara”, explica Ana Delgado, catedràtica de prehistòria de la UPF i directora de les excavacions.
Un entorn amb gran potencial històric i patrimonial
El regidor de Cultura i Patrimoni Històric de l’Escala, Martí Guinart, ha remarcat la creixent rellevància de tota la zona de Vilanera. A banda del jaciment ibèric, s’hi han identificat estructures d’època neolítica i restes medievals al voltant del mas de Vilanera, un edifici adquirit recentment per l’Ajuntament. Segons Guinart, aquest espai podria esdevenir un centre de difusió i interpretació històrica i natural de tot l’entorn.
Amb aquests nous resultats, el Turó de Vilanera es consolida com un punt clau per entendre l’ocupació i l’organització dels pobles ibèrics a la costa empordanesa, alhora que es projecta com un espai amb un enorme potencial de recerca i divulgació cultural.
