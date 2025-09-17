Art
'La Madona de Portlligat' de Salvador Dalí ja és a Figueres
Després de recórrer més de 10.000 quilòmetres des del Japó, aquest oli del 1950, que el pintor va descriure com "la meva obra mestra", s'exhibeix a la Sala de les Lògies fins al 22 de febrer
Després de recórrer més de 10.000 quilòmetres, que és la distància que separa el Museu d’Art Fukuoka, del Japó, i el Teatre-Museu Dalí, a Figueres, l'oli La Madona de Portlligat, que el pintor va descriure com "la meva obra mestra", ja s'exhibeix a la Sala de les Lògies del museu figuerenc fins al 22 de febrer. Aquesta peça, pintada pel mestre al taller de Portlligat l'estiu del 1950, és l'estrella en solitari de l'exposició La Madona de Portlligat. Una explosió onírica. Se la presenta sola, embolcallada pels colors del Renaixement -el blau i el groc- que Salvador Dalí va voler homenatjar. L'acompanyen, en una sala annexa, una sèrie de fotografies, quasi inèdites, de la Revista Life que retraten fil per randa el procés de muntatge de la primera exhibició que es va fer d'aquesta obra monumental a la Carstairs Gallery de Nova York, el novembre d'aquell 1950. Aleshores, les dimensions de l'obra van obligar els galeristes a introduir l'oli per la finestra -la galeria es trobava en un sisè pis. Les fotografies de Mark Kauffman -en va fer noranta i se n'han seleccionat onze- immortalitzen els temors de Dalí, amb les mans encreuades, observant com hissaven la peça a l'aire. Al Teatre-Museu Dalí de Figueres no han estat sis pisos els que ha calgut superar, tan sols un, però també ha calgut fer-ho d'una manera ben poc convencional: també per la finestra i, en comptes d'extreure'n el vidre, serrant la barana i la fusta de la balconada.
La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, no podia amagar la satisfacció profunda aquest dimecres al matí, quan ha tingut lloc la presentació de l'exposició als mitjans de comunicació, veient La Madona de Portlligat penjada, per fi, a la Sala de les Logies. En aquest sentit, suposa la culminació d'un any de negociacions amb el Museu d'Art Fukuoka, que l'ha cedit en prèstec, però també molts mesos de preparació per rebre-la a Figueres i per preparar tot un seguit d'activitats paral·leles: des d'un cicle de conferències, entre octubre i novembre, amb la presència d'experts com Àlex Mitrani, Eva March, Estrella de Diego i Jordi Díaz-Macos fins a visites per a alumnes de primària, secundària i batxillerat artístic o d'art i tallers familiars. Remarcable és la recuperació d'aquells antics tallers de pintura que havia impulsat el mateix Dalí sota la cúpula daliniana. Tot aquest programa paral·lel té, en part, la voluntat clara, segons ha assenyalat Fèlix Roca, director general de la Fundació Dalí, d'atraure al públic més jove, aquell que més cobegen tots els museus.
"La Madona de Portlligat és harmonia, flotabilitat, Renaixement", l'ha descrit Montse Aguer. Pertany a l'època misticonuclear de Dalí qui la presenta com una obra de renaixement personal. "El vell Dalí ja no hi és. Aquell va ser el de l'època de malsons, amb confusió i patiment, sense elevació i va utilitzar molts verds i vermells i negre per expressar-se. Aquí, el nou Dalí es veuen més blaus i grocs, els colors serens. Això és perquè ara Dalí està al capdavant en el misticisme, en una direcció única". En aquest sentit, La Madona de Portlligat conté un compendi de la seva trajectòria, des del surrealisme fins al misticisme nuclear "que auna la fe, la ciència i la religió", però sobretot, múltiples referències a mestres del Renaixement com Pietro della Francesca, Raffaello o Carlo Crivelli. Al centre de la peça es pot contemplar a Gala, una Gala que apareix "com a madona", però que, al mateix temps, porta la provocació implícita en ser "una dona divorciada i d'esperit rebel i lliure", tal com ha constatat Montse Aguer. La directora descriu la peça, que es divideix en dues parts -la celestial i la terrenal- com "un retrat de Gala místic i lleuger amb el qual aconsegueix la perfecció tècnica i la mestria que tant admirava dels grans mestres". Aquí, a més, el paisatge hi juga un paper escenogràfic i al·legòric.
L'obra va ser pintada a Portlligat perquè "és allà on Dalí treu la inspiració tel·lúrica i espiritual", però un any abans l'artista va presentar una primera versió, de dimensions molt més reduïdes i que actualment s'exposa al Haggerty Museum a Milwaukee (EUA), al Papa Pius XII en una audiència privada. La directora dels Museus Dalí apunta que en aquella visita Dalí li va demanar permís al Papa per casar-se amb Gala, però també per fer "una versió molt més gran, que serà molt més treballada". Es pressuposa, veient el resultant, que el pontífex li va donar permís per una cosa i altra. Ja completada la segona versió, no només la va exposar a Nova York, aquell 1952. També ho va fer a Barcelona i Madrid. Va ser aquest el darrer cop que es va poder admirar a l'Estat espanyol. A Europa va ser més recentment: el 2004 al Palazzo Grassi de Venècia, amb motiu del centenari dalinià, i el 2006, al Museum Ludwig de Köln.
Per completar el recorregut i simbolitzant la idea de viatge, a l'exposició es presenta un audiovisual dirigit per David Pujol, amb guió del mateix Pujol i Montse Aguer i la col·laboració de Lucia Moni, on el visitant podrà contemplar diferents espais on, al llarg dels anys, s'ha anat exhibint La Madona de Portlligat. Un d'aquests és la Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale de Milà, el 1954. És curiós aquest lloc i molt simbòlic perquè quan va exposar-hi Dalí es trobava mig enrunat com a conseqüència dels bombardeigs de la Segona Guerra Mundial. Aquell aspecte decadent, diuen, va inspirar el pintor figuerenc durant la creació del seu Teatre-Museu. Cal recordar, a més, que el Teatre Principal de Figueres, aleshores també estava ferit de mort a causa de la Guerra Civil i, sobretot, l'abandó. D'alguna manera, Dalí va saber connectar amb el passat per mirar cap al futur.
