Lliuren la primera edició dels premis Walter Benjamin al pensament crític, a Barcelona

Els premis estan impulsats per la Fundació Angelus Novus, dedicada a preservar i difondre l’herència intel·lectual del pensador alemany

La Fundació Angelus Novus celebra aquest dimecres 17 de setembre la primera edició dels Premis Walter Benjamin, uns guardons que tenen com a objectiu reconèixer iniciatives i obres destacades en els àmbits de la investigació, la traducció, la difusió del pensament crític i la memòria col·lectiva, especialment en relació amb la figura i l’obra de Walter Benjamin. L’acte tindrà lloc a les 19 h a l’Espai 4 de La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, amb entrada gratuïta i aforament limitat.

Impulsats per la Fundació Angelus Novus, entitat dedicada a preservar i difondre l’herència intel·lectual de Benjamin, aquests premis tenen vocació internacional i volen posar en valor el llegat del pensador alemany des d’una mirada actual i transversal. Les obres reconegudes corresponen a treballs publicats o desenvolupats durant els darrers tres anys i s’emmarquen dins de vuit categories que abracen des de la recerca fins a la creació artística, passant per l’assaig, la memòria, l’exili i la tasca editorial.

L’acte s’iniciarà amb una proposta radiofònica singular: Walter Benjamin. Experiencia en tiempos sombríos. Escenas radiofónicas, una emissió en directe per Radio Contrabanda (91.4 FM). L’espai, ideat per Claudia Kalász i realitzat tècnicament per Detlef Jesgarz, és una peça sonora que combina la narrativa radiofònica amb l’esperit reflexiu benjaminià i tindrà una durada de 45 minuts.

A les 19.45 h tindrà lloc l’entrega oficial dels guardons, en un acte conduït per la presidenta de la Fundació, Pilar Parcerisas, i amb participació dels membres del patronat, que han exercit de jurat. El premi físic que rebran els guardonats ha estat creat a partir d’una obra original de Gonzalo Elvira, artista conegut per la seva capacitat de fer dialogar art i pensament.

Els Premis Walter Benjamin suposen una nova fita cultural per a la ciutat de Barcelona, que reivindica el llegat del filòsof exiliat —mort el 1940 a Portbou— i reforcen el paper del pensament crític com a eina fonamental per a llegir el món contemporani, especialment en un context de crisi, exili i transformació com el que va marcar la trajectòria del mateix Benjamin.

