El festival gironí Temporada Alta presenta 92 espectacles en la 34a edició
En aquesta nova edició destaquen les produccions Ai! la misèria ens farà feliços de Gabriel Calderón
El festival Temporada Alta torna aquesta tardor a la ciutat de Girona, comença aquest mes de setembre i acaba al desembre, amb una forta aposta de produccions escèniques pròpies i coproduccions amb companyies, equipaments i productores internacionals i del país. En aquesta edició, es presentaran un total de 92 espectacles: 16 són estrenes absolutes, i 16 són propostes internacionals de 13 països.
Les claus del festival
La cantant internacional Patti Smith serà l’encarregada de donar el tret de sortida d’aquesta 34a edició del festival, amb una actuació a l’Auditori de Girona. Seguint en la línia internacional, el festival presenta Hamlet, de Thomas Ostermeier (espectacle inaugural), Le Somnet, de Christopher Marthaler, The Hague, de Galin Stoev i Sasha Denisova i el circ canadenc ID EVOLUTION, entre d’altres.
Encara mirant cap Europa, el festival ha coproduït obres com Inhale Delirium Exhale, de Miet Warlop, We: Nosaltres i els temps, de Malpelo o SEPPUKU. EL FUNERAL DE MISHIMA o el placer de morir, la nova proposta d’Angélica Liddell.
Enguany, torna el cicle Connexió Iberoamèrica presentant 8 espectacles i diverses estrenes: Gabriel Calderón amb Ai! La misèria ens farà feliços, una coproducció del festival, i les creadores Romina Paula (Sombras, por supuesto i Todos mienten), Conchi León (Cachorro de León), Jimena Márquez (El desmontaje), Marina Otero (El oficio de morir), Lorena Vega i Gonzalo Javier Zapico (Imprenteros) i els germans Ibarra Roa (Serà un dia que durarà anys).
El Big Bang de Temporada Alta (abans conegut com la Setmana de Programadors) ofereix uns dies de concentració de propostes escèniques i d’afluència de professionals del sector. Aquest any comptarà amb artistes com Lorena Nogal, Magda Puig, Andreu Martínez, Miet Warlop, Angélica Liddell, Agrupación Señor Serrano, Marina Otero i Roser López Espinosa, entre altres.
Temporada Alta es manté fidel a l’impuls de la creació escènica catalana i aquest any coprodueix diversos espectacles de creació catalana d’artistes com Roser López Espinosa (Cèl·lula #6: Faula), Cor de Teatre (Nauta), Josep Maria Miró (La Majordoma), Bàrbara Mestanza (Tallar-me el peu amb una motoserra), Mos Maiorum (Nosaltres, els sense nom), La Moukhles & Sentís (ABECEDARI) o La Menuda (Lumiero).
El festival aposta pel talent jove, aquells creadors menors de 35 anys, i presentarà espectacles com Tobetta (Francesc Cuéllar), Burpees (Miquel Mas Fiol), Cavallet de mar (Pau Coya), Nua (Ann Perelló), i Man, mano, il tempo scorre (Elaine Grayling).
Aquesta edició també comptarà amb les lectures dramatitzades de David Verdaguer (De profundis, d’Oscar Wilder), Elisabet Casanovas (Diaris, d’Anaïs Nin), Lluís Homar (El discurs del gran inquisidor, de Dostoievski) i Nora Navas, llegint poemes sobre el desig místic.
També hi ha propostes pels més petits de la mà de Fundació La Ciutat Invisible amb el projecte A Tempo, que torna a les aules amb 11 propostes adreçades a educació infantil, primària, secundària i especial i organitza de nou el Torneig de Dramatúrgia als Instituts.
La novetat d’enguany és una iniciativa amb col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya: Flaix de Tardor Barcelona, una programació de grans noms internacionals que es representaran a ciutat comtal.
Els horaris dels espectacles es poden consultar a la web del festival.
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt d'aquí a 10 anys
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L’ampliació d’edificabilitat de l’Edison caducarà el 2026, segons el nou POUM de Figueres
- Tot el que cal saber sobre la prova d'alerta que Protecció Civil enviarà aquest dimarts a tots els mòbils de l’Alt Empordà