Exposició
La col·lecció cervantina del Museu del Castell de Peralada llueix al cor de Madrid
Més de tres-centes peces de gran valor artístic, algunes d'elles inèdites, s'exposen a l'Espai Cultural Serrería Belga, essent la primera vegada que es presenten fora de la seva ubicació habitual, a l'Empordà
Una primera edició del Quixot impresa a València el 1605 per Pedro Patricio Mey; l’edició de Juan de la Cuesta de 1608; una primera edició de la segona part del Quixot, impresa també per Juan de la Cuesta el 1615; les primeres traduccions d’aquesta obra a altres llengües, com l’edició de César Oudin al francès el 1614; la de Lorenzo Franciosini a l’italià el 1622 o la primera traducció a l’anglès de la segona part, d’Edward Blount, el 1620. Totes aquestes joies bibliogràfiques formen part de la col·lecció cervantina del Museu del Castell de Peralada i des de fa uns dies s’exhibeixen a l’exposició Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada a l’Espai Cultural Serrería Belga, de Madrid. Aquí s’hi apleguen, per primera vegada fora de la seva ubicació habitual, a l’Empordà, més de 300 peces de gran valor artístic, algunes d’elles inèdites. Cal recordar que la col·lecció cervantina del Castell de Peralada és una de les més destacades del món, constituïda per prop de 5.000 edicions, de les quals sobresurten més de 1.000 exemplars del Quixot. Aquesta exposició, comissariada per la conservadora del Museu Castell de Peralada, Susana García, va ser inaugurada per la delegada de Cultura, Turisme i Esport, Marta Rivera de la Cruz, paral·lelament amb una altra mostra, Los cafés literarios de Madrid. El Café de Pombo. Ambdues propostes, que es podran visitar fins al 23 de novembre, homenatgen al caràcter literari de l’Espai Cultural Serrería Belga i el seu enclavament en el barri de Las Letras coincidint amb el centenari de la seva edificació.
El títol de l’exposició Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada no és gens casual sinó que incideix en una idea singular: de com la fusta, el paper i la literatura formen part de la història de l’Espai Cultural Serrería Belga, situat en un edifici construït cap al 1925 per l’arquitecte Manuel Álvarez Naya, entre els carrers de l’Alameda i Cenicero, per ser utilitzat com a serradora i magatzem. El més singular és que la fusta que s’emprava en aquesta serradora procedia dels pinars del Paular, a la serra de Guadarrama, i d’aquí és d’on van sortir els plecs sobre els quals s’imprimí el 1605 la primera edició de L’enginyós hidalgo Don Quixot de la Manxa i de la qual se n'exhibeix un exemplar. La mostra també inclou edicions molt cuidades del segle XIX, així com la impressió dels primers Quixots en miniatura per la impremta parisenca de Juli Didot el 1827. Entre les edicions del segle XX, destaquen un exemplar de suro de la casa Viader imprès el 1905; una edició japonesa de 1936 amb il·lustracions de Serizawa Keisuke en què els personatges apareixen com a samurais; o una edició parisenca de 1957 amb 12 litografies originals de Salvador Dalí.
La comissària de l'exposició, Susana García, que aquest dimecres 17 de setembre oferirà una visita guiada, ha explicat que “les obres seleccionades són representatives de tot el corpus que, a partir de 1923, el col·leccionista i bibliòfil Miquel Mateu va començar a reunir, i que conforma una de les col·leccions cervantines privades més importants del món”. Així mateix, ha afegit que “l’inici d’aquesta col·lecció, als anys 20 del segle passat, comparteix el mateix marc temporal que la construcció de la Serrería Belga, celebrant ambdues un feliç primer centenari”.
Pintures quixotesques, música i Madrid
D'altra banda, a l’exposició s’hi inclou un apartat amb iconografia quixotesca molt diversa: cromos, ex-libris, cartes, targetes postals, al·leluies, pintures, dibuixos i gravats, entre altres. Destaca especialment una pintura realitzada per Josep Maria Sert que representa l’episodi Las bodas de Camacho. Es tracta d’un esbós a l’oli que el pintor va realitzar entre 1929 i 1930, amb molt poques variants, per al mural del menjador de l’hotel Waldorf Astoria de Nova York.
També s’exhibeixen per primera vegada 30 dibuixos originals i inèdits dels il·lustradors Isidro i Antonio Carnicero, pertanyents a l’edició de la Reial Acadèmia Espanyola de 1782, així com deu dibuixos originals de Daniel Vierge per a l’edició de París de 1909, i tres aquarel·les de José Jiménez Aranda de l’edició madrilenya amb motiu del tercer centenari de la publicació del Quixot.
Aquesta exposició no és la primera que fa el Museu del Castell de Peralada a la capital. L'any passat van exhibir-se algunes peces de les col·leccions al Museo Casa de la Moneda. En concret, noranta-tres obres, les que millor representaven el fons del Museu del Castell de Peralada. Era, aleshores, la primera vegada que tantes peces del fons viatgen al mateix temps i a un únic espai, en concret, a un dels millors museus del món dins el gènere, que té el seu origen, com és el cas de Peralada, en una col·lecció particular. Un any després li ha tocat el torn a la col·lecció cervantina.
