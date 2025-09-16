Necrològica
Mor Robert Redford als 89 anys
Judit Bertran
L’actor i director nord-americà Robert Redford ha mort aquest dimarts als 89 anys, segons ha anunciat en un comunicat Cindi Berger, responsable de relacions públiques del cèlebre intèrpret. Encara que no s’ha especificat la causa, l’actor ha mort mentre dormia. Es trobava a Utah.
Redford va ser una de les grans estrelles de Hollywood, no només com a actor sinó també com a director i fundador del Festival de Sundance, meca del cinema independent. Entre els seus primers papers que el van catapultar a l’estrellat destaca Descalços al parc (1967), al costat de Jane Fonda, que va ser un gran èxit i el va convertir en un rostre conegut. Entre els seus films destacats hi ha un reguitzell de clàssics: Butch Cassidy and the Sundance Kid amb Paul Newman, amb qui va formar una icònica parella actoral, El candidat (1972), El cop o Dos homes i un destí.
En la carrera com a actor de Redford va ser fonamental la trobada amb el director Sidney Pollack, en certa manera responsable del tipus de personatges que associem amb l’actor. Allà hi ha: Propietat condemnada, Les aventures de Jeremiah Johnson –un intent a base de barba i fang de fugir de la seva imatge–, Tal com érem (d’on se’n desprèn que si Redford és capaç d’enamorar-se de Barbra Streisand qualsevol espectadora té la seva oportunitat), l’excel·lent Els tres dies del còndor en què ell i Faye Dunaway no podien ser més cool, El genet elèctric (un altre retrobament amb Fonda que repetiria en la fase final amb Nosaltres a la nit) i l’apoteosi de Memòries d’Àfrica: vols a banda, hi ha aquell moment en què renta els cabells a Meryl Streep. Sense oblidar la pel·lícula que ha propiciat tantes i tantes vocacions periodístiques: Tots els homes del president.
Errors com El gran Gatsby, que ho tenia tot per anar bé però no, van fer que Redford decidís agafar les regnes de la situació i passar-se a la direcció. El seu debut amb Gent corrent el 1980 li va reportar un Oscar com a director –el d’actor sempre se li ha resistit– feia témer el pitjor, però ell ha dut a terme aquesta trajectòria més que dignament. Sí que li va recordar l’Acadèmia l’any 2002 amb una estatueta honorífica que reconeix sobretot la seva última reencarnació com a pare del cinema independent nord-americà a partir de la creació del Sundance Festival. Quan la pel·lícula Sexo, mentides i cintes de vídeo, després de passar per allà, va fer que el debutant Steven Soderbergh aconseguís uns mesos més tard la Palma d’Or a Canes, va encendre les alarmes: una nova era cinematogràfica havia començat.
