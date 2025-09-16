Art
La pintura contemplativa de Daniel Berdala s’exhibeix a l’Alfolí de la Sal de l’Escala
La mostra, que es pot admirar fins al 30 de novembre, recull obra que formava part del fons Puig Guillot donat a l’Ajuntament de l’Escala
«Pinta, no deixis mai de pintar...». Aquest consell era el que li donava sovint Joan Puig Guillot quan s’acomiada de l’artista Daniel Berdala (Barcelona, 1968). Amb aquesta frase que incitava a mantenir encesa la flama de la creació, s’ha volgut titular l’exposició dedicada a Berdala i inaugurada ara fa uns dies a l’Alfolí de la Sal de l’Escala. Aquesta mostra, que es pot visitar fins al 30 de novembre, recull les obres de Berdala que va anar acumulant l’escalenc Joan Puig Guillot, així com altres peces que el mateix pintor ha volgut incorporar. Cal recordar que l’Ajuntament de l’Escala va rebre la donació de la col·lecció Puig Guillot i que, des del 2021, es manté vigent un conveni de custòdia de les peces amb la Fundació Vila Casas.
Daniel Berdala ha volgut dedicar aquesta exposició al col·leccionista d’art escalenc a qui defineix com «una persona avançada al seu temps, sensible a l’art que l’emocionava». El creador ha afegit que «Puig Guillot va ser qui em va donar ànims per continuar pintant, ànims i diners», ha comentat tot afegint que «actuava com un mecenes discret, enamorat de l’art, que feia el seu propi camí».
Un paper narratiu
Quan es tracta de definir el seu estil, Berdala assegura que es tracta d’una «pintura contemplativa, a través del paisatge, dels cels i les figuracions que hi poso intento que les persones que observen l’obra puguin volar, somiar i anar una mica més enllà interiorment». «Penso que l’art sempre ha de tenir un paper narratiu sobre el que succeeix en el món», afegeix.
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- La Figueres dels 53.000 habitants
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- El judici per l'accident mortal d'un jove amb patinet a Empuriabrava comença aquest dimarts
- MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt d'aquí a 10 anys
- El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció a les persones sense llar i la gent gran en risc d'exclusió