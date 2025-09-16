Literatura
L’escriptor, traductor i editor Jaume C. Pons obrirà el curs de clubs de lectura a Figueres
L’autor té previst parlar de la passió per la lectura en una conferència que tindrà lloc aquest dimarts 16 de setembre a la biblioteca Fages de Climent
Cada any, la direcció de la biblioteca Fages de Climent de Figueres convida a una personalitat del món de les lletres catalanes per oferir la conferència inaugural del curs de clubs de lectura. En aquesta ocasió, el convidat és l’escriptor, traductor i editor Jaume C. Pons Alorda, enguany també comissari de l’Any Llompart. La xerrada l’oferirà el dimarts 16 de setembre, a les set de la tarda, a la mateixa biblioteca. L’acte, obert a tothom, inclourà intèrpret de llengua de signes, amb la col·laboració de l’Associació Gironina de Sords.
Jaume C. Pons Alorda té previst parlar sobre la seva passió per la lectura compartint alguns dels llibres més importants que han marcat el seu itinerari com a lector, lectures personals que han servit no només per delectar-se en el gaudi sinó per crear una obra pròpia.
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- La Figueres dels 53.000 habitants
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- El judici per l'accident mortal d'un jove amb patinet a Empuriabrava comença aquest dimarts
- El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció a les persones sense llar i la gent gran en risc d'exclusió
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”