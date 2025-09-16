Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’escriptor, traductor i editor Jaume C. Pons obrirà el curs de clubs de lectura a Figueres

L’autor té previst parlar de la passió per la lectura en una conferència que tindrà lloc aquest dimarts 16 de setembre a la biblioteca Fages de Climent

Jaume C. Pons Alorda.

Jaume C. Pons Alorda. / ARXIU JAUME C. PONS

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

Cada any, la direcció de la biblioteca Fages de Climent de Figueres convida a una personalitat del món de les lletres catalanes per oferir la conferència inaugural del curs de clubs de lectura. En aquesta ocasió, el convidat és l’escriptor, traductor i editor Jaume C. Pons Alorda, enguany també comissari de l’Any Llompart. La xerrada l’oferirà el dimarts 16 de setembre, a les set de la tarda, a la mateixa biblioteca. L’acte, obert a tothom, inclourà intèrpret de llengua de signes, amb la col·laboració de l’Associació Gironina de Sords.

Jaume C. Pons Alorda té previst parlar sobre la seva passió per la lectura compartint alguns dels llibres més importants que han marcat el seu itinerari com a lector, lectures personals que han servit no només per delectar-se en el gaudi sinó per crear una obra pròpia.

