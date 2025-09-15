Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Art

Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres

És una peça cabdal en la trajectòria del geni empordanès i propietat del Museu d’Art de Fukuoka

Dalí.

Dalí. / Allan Warren (Own work)

Redacció

Redacció

Figueres

Poques vegades es viuen esdeveniments com el que tindrà lloc aquest dimecres al Museu Dalí de Figueres. I és que el temple dalinià acollirà el retorn d’una obra del geni empordanès setanta anys després de la seva última exposició a l’Estat. Es tracta d’un fet excepcional, comparable a la mostra del Crist de Sant Joan de la Creu, el 2023.

En aquesta ocasió, la protagonista és La Madona de Portlligat, una peça cabdal en la trajectòria de Dalí i propietat del Museu d’Art de Fukuoka (Japó). L’obra marca l’inici de l’etapa mística nuclear de l’artista, va ser pintada al taller de Portlligat i es va exposar per primer cop a Nova York l’any 1950. La seva última presència a Europa data del 2006.

'La Madona de Portlligat'.

'La Madona de Portlligat'. / Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres / VEGAP, 2025

Aquest dimecres, l’obra tornarà a l’Empordà en el marc de l’exposició titulada La Madona de Portlligat. Una explosió onírica. La presentació tindrà lloc en una roda de premsa a la Sala de les Lògies, al primer pis del museu. Hi intervindran el director general, Fèlix Roca, i la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer. Tot seguit, les coordinadores de la mostra oferiran una visita comentada. L’exposició obrirà les portes al públic en acabar l’acte i es podrà visitar fins al 22 de febrer de 2026.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
  2. “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”
  3. Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
  4. Sí, és possible tenir estació al centre de Figueres
  5. MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
  6. Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
  7. Alexandre Lladó, el ciclista borrassanenc que acaricia la Copa del Món
  8. LLISTA | Els bars i restaurants del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari

Abascal titlla Sánchez de "xulo putes" i lloa l'assassinat Charlie Kirk

Abascal titlla Sánchez de "xulo putes" i lloa l'assassinat Charlie Kirk

Més de 55.000 persones visiten el Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025

Més de 55.000 persones visiten el Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025

El Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025

El Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025

El top manta es dispara a Catalunya: 139.200 falsificacions requisades valorades en 26 milions d'euros

El top manta es dispara a Catalunya: 139.200 falsificacions requisades valorades en 26 milions d'euros

Junqueras respon al Govern: "Si veu inassumible el finançament, per a nosaltres seran inassumibles els Pressupostos"

Junqueras respon al Govern: "Si veu inassumible el finançament, per a nosaltres seran inassumibles els Pressupostos"

Una molècula que es ruixa amb un esprai sobre la planta permet als tomàquets resistir millor la sequera

Una molècula que es ruixa amb un esprai sobre la planta permet als tomàquets resistir millor la sequera

Feijóo acusa Sánchez d'"encoratjar els disturbis" a la Vuelta: "Li és igual la vida dels policies i corredors"

Feijóo acusa Sánchez d'"encoratjar els disturbis" a la Vuelta: "Li és igual la vida dels policies i corredors"

Declaració d'intencions de l'Escala amb un Sanku irrefrenable

Declaració d'intencions de l'Escala amb un Sanku irrefrenable
Tracking Pixel Contents