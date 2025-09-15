Art
Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
És una peça cabdal en la trajectòria del geni empordanès i propietat del Museu d’Art de Fukuoka
Poques vegades es viuen esdeveniments com el que tindrà lloc aquest dimecres al Museu Dalí de Figueres. I és que el temple dalinià acollirà el retorn d’una obra del geni empordanès setanta anys després de la seva última exposició a l’Estat. Es tracta d’un fet excepcional, comparable a la mostra del Crist de Sant Joan de la Creu, el 2023.
En aquesta ocasió, la protagonista és La Madona de Portlligat, una peça cabdal en la trajectòria de Dalí i propietat del Museu d’Art de Fukuoka (Japó). L’obra marca l’inici de l’etapa mística nuclear de l’artista, va ser pintada al taller de Portlligat i es va exposar per primer cop a Nova York l’any 1950. La seva última presència a Europa data del 2006.
Aquest dimecres, l’obra tornarà a l’Empordà en el marc de l’exposició titulada La Madona de Portlligat. Una explosió onírica. La presentació tindrà lloc en una roda de premsa a la Sala de les Lògies, al primer pis del museu. Hi intervindran el director general, Fèlix Roca, i la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer. Tot seguit, les coordinadores de la mostra oferiran una visita comentada. L’exposició obrirà les portes al públic en acabar l’acte i es podrà visitar fins al 22 de febrer de 2026.
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- Sí, és possible tenir estació al centre de Figueres
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Alexandre Lladó, el ciclista borrassanenc que acaricia la Copa del Món
- LLISTA | Els bars i restaurants del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari