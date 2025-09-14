Art
El record a “l'emperador Trajà de la filosofia” als peus del Dalí
Una exposició a Figueres celebra el mig segle del Monument a Francesc Pujols, instal·lat en el primer aniversari del Teatre-Museu, reivindicant l’empremta del filòsof en el pensament i la producció artística de Salvador Dalí
Alba Carmona
Salvador Dalí l’anomenava "l’emperador Trajà de la filosofia" i "el filòsof més gran de tots els temps", i l’admiració que sentia pel seu pensament no només va quedar reflectida en la seva producció artística, sinó també al gran temple dalinià, el Teatre-Museu de Figueres. Els Amics dels Museus Dalí celebren el mig segle del Monument a Francesc Pujols amb una mostra que documenta amb material inèdit tot el procés de creació de l’escultura que rep els visitants a la plaça Gala-Salvador Dalí i aprofundeix en la influència filosòfica i artística de Francesc Pujols (Barcelona, 1882 - Martorell, 1962) en Salvador Dalí, destacant la seva empremta en el pensament i l’obra del pintor empordanès.
Fins al 4 d’octubre, la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Figueres acull Monument a Francesc Pujols: 50 aniversari, que, aprofitant el cinquantenari de l’escultura monumental, de tres metres i mig d’alçada i plena de referències filosòfiques, culturals i místiques, recorda també el mestre filosòfic de l’artista. Font d’inspiració constant en la seva obra, va divulgar-ne les idees arreu del món i va citar-lo en moltíssimes ocasions, fins al punt de dir: "El meu al·lucinogen és Francesc Pujols".
Projectat com la primera peça d’un projecte més ampli de museu a l’aire lliure que havia d’ocupar tota la plaça Gala-Salvador Dalí, el Monument a Francesc Pujols es va inaugurar el 28 de setembre de 1975, coincidint amb el primer aniversari del Teatre-Museu Dalí de Figueres, però va anar evolucionant en els anys posteriors. De fet, la reixa que l’envolta ara no va ser col·locada fins al 1978, i la darrera peça, la placa de marbre a la base, el 1982, amb la cita pujolsiana: "El pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors".
Amb el que Dalí va titllar com una "sagrada olivera de l’Empordà" a la base, el monument és una al·legoria de la filosofia catalana. Simbolitza la connexió entre la tradició i la modernitat i l’ascensió espiritual que proposava Pujols.
Bustos de l’emperador romà Antoní Pius o del mateix Pujols, un fragment d’un fris que decorava la porta d’accés a l’Exposició Universal de París de 1900, una antiga gàrgola de l’església de Sant Pere de Figueres que Salvador Dalí va reaprofitar formen part de l’escultura, coronada per un àtom d’hidrogen i un cap de pensador en forma d’ou.
La mostra inclou fotografies inèdites del procés de construcció del monument, esbossos de Dalí, litografies dedicades al filòsof i materials audiovisuals com el film rodat l’any 1956 que mostra una trobada entre Dalí i Pujols a la Torre de les Hores, redescobert pel periodista Josep Playà.
A més d’una àmplia contextualització històrica i artística, l’exposició destaca la influència de la Hiparxiologia, el sistema filosòfic creat per Francesc Pujols, sobre l’univers dalinià a través de conceptes com el pensament ultralocal, la síntesi entre ciència, religió i art o la reivindicació de la catalanitat.
El projecte expositiu, comissariat per Max Pérez i coordinat per Eneida Iglesias i Carles Ayats, es complementa amb diverses activitats, com ara l’espectacle de titelles Francesc Pujols i els seus amics, aquest diumenge a La Cate, i, ja a l’octubre, una conferència de l’historiador Lluís Cano o un club de lectura del llibre La meva carn que tu encenies. Memòries sentimentals de Francesc Pujols, amb Max Pérez i Alba Padrós.
