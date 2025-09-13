Teatre
Roses presenta una tardor cultural amb ‘Turisme Rural’, ‘El Tigre’ i ballet internacional com a plats forts
La programació de tardor inclou també la peça social Ara JO! que posa veu a les diferents formes de violència masclista
El calendari s’omple també de concerts solidaris, del festival de cinema BaiDeFest I de les activitats familiars d’Optimist
El Teatre Municipal de Roses (TMR) ha presentat la programació per als mesos d’octubre a desembre, amb una cartellera que combina grans estrenes teatrals, música solidària, dansa internacional i propostes familiars. Entre els plats forts, destaquen les obres de Jordi Galceran (Turisme Rural), Ramon Madaula (El Tigre) i la peça social Ara JO!, així com la representació d’El Llac dels Cignes, concerts benèfics, el festival de curtmetratges BaiDeFest i els tradicionals Pastorets.
Teatre familiar
La temporada arrencarà el 5 d’octubre amb Contes Meravellosos, proposta de teatre familiar de la Cia. Teatre Nu que ret homenatge a l’autora i il·lustradora Lola Anglada, redescobrint contes oblidats i posant en valor la llibertat i la creativitat a través de personatges entranyables. Com sempre, el teatre familiar tindrà un paper destacat de la mà de l’Associació Optimist. El 2 de novembre es podrà veure Sorra, música i llegendes, espectacle d’aventures amb música en directe que respon a la pregunta “per què el mar és salat?”. I el 7 de desembre arribarà La nena dels pardals, un muntatge poètic i emocionant basat en fets reals a la Xina de Mao Zedong, que ha estat reconegut amb el Premi Butaca 2018 al millor espectacle familiar.
El 25 d’octubre serà el torn de Turisme Rural, una comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Belbel que retrata amb ironia i ritme frenètic les contradiccions d’una parella urbanita en un cap de setmana que es converteix en un malson còmic.
El 31 d’octubre, el TMR acollirà El Llac dels Cignes, obra mestra del ballet clàssic de Txaikovski, interpretada per l’International Ballet Company, amb solistes internacionals i un muntatge que manté la màgia i l’excel·lència tècnica d’aquest títol universal. El 22 de novembre pujarà a escena Ara JO!, una obra col·lectiva i colpidora que posa veu a les diferents formes de violència masclista, des de les més visibles fins a les més silencioses, i que culmina amb un col·loqui amb el públic per fomentar la reflexió i el debat.
Finalment, el 28 de novembre, Roses acollirà l’estrena d'El Tigre, un dels plats forts, una comèdia de Ramon Madaula protagonitzada per Mercè Martínez i David Olivares, que combina humor i crítica social a través de la trobada inesperada entre un coach de vida i una fotògrafa incrèdula.
Música i solidaritat
El 9 de novembre, el TMR acollirà el concert de clàssics musicals de l’Orquestra de Metges de Girona (OMEGI), una formació musical integrada per una majoria de metges de Girona apassionats de la música que es van reunir fa 4 anys per tocar conjuntament. Comptaran amb la participació de la pianista Carme Vilà i la soprano Inés Coca Sáez de Albéniz.
El 30 de novembre, la United Symphony Orchestra, sota la direcció d’Evgeniy Kleiner, oferirà el concert benèfic Vivat Viena! Un brillant viatge musical de l’era del Romanticisme Europeu amb peces de Brahms, Dvořák i Pau Casals. El concert serà a benefici de la Fundació Roses Contra el Càncer.
Cinema i tradició nadalenca
Del 13 al 16 de novembre, Roses serà escenari de la vuitena edició del BaiDeFest, el festival de curts fantàstics i de terror de l’Empordà, amb més de 60 curts, llargmetratges, presentacions i activitats paral·leles. Per tancar la temporada, el Grup de Teatre de Roses tornarà a representar Els Pastorets els dies 21, 26 i 28 de desembre, amb més de cent actors i música en directe, consolidant una de les tradicions més arrelades del Nadal rosinc. Les entrades ja es poden adquirir a través de la web rosescultura.cat i a la taquilla del teatre (dijous i divendres de 12 a 14 h i una hora abans de cada espectacle).
Els preus generals dels espectacles oscil·len entre els 6 i els 20 euros, (a excepció del ballet internacional El Llac dels Cignes) amb descomptes per a Carnet Jove, Club Roses Cultura i jubilats, i entrada gratuïta per als menors de 16 anys (acompanyats d’un adult) i les parelles lingüístiques de Roses.
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- Búnquers de costa a l’: anys d’oblit, incivisme i deixadesa
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà