Art
El món interior de Betty Escofet retorna al seu Cadaqués estimat
L’artista, que va viure els estius d’infantesa al poble, inaugura dissabte l’exposició Tantes coses que no saps amb peces de nova creació, a la Societat l’Amistat
Betty Escofet no va néixer a Cadaqués, però va passar molts estius de la infància a la gran casa que tenia la família al carrer Curós. "Hi anàvem tots. Eren estius de bogeria que duraven quatre mesos. Eren els temps de Dalí al Melitó, que diria havia vist amb el guepard que tenia", rememora. L’emoció íntima que embolcalla molts racons d’aquest espai geogràfic, que continua visitant regularment i on viuen tres de les seves germanes, fan que l’exposició que aquest divendres s'ha presentat, i dissabte inaugura, al segon pis de la Societat l’Amistat sota el títol Tantes coses que no saps tingui un fort component personal.
L’artista reconeix que "tenia una fixació" per poder exposar al poble i, tot i que "no hi veia massa esperances perquè tothom vol fer-ho", va ser més fàcil del que imaginava. Escofet, però no amaga que tirar endavant una exposició "requereix una energia especial" i més tenint en compte que ella gestiona tot el procés i medita fins a l’últim detall. En aquest cas, l’artista, establerta a Garrigoles on té també el taller, presenta molta obra nova i, sobretot, de grans dimensions. Conscient de les dificultats que això suposa no només pel transport, les vendes sinó per trobar espais escaients, assegura que no vol renunciar-hi. Prima més el plaer que sent creant, diu. "Faig el que m’agrada i em motiva". Tant que ha començat a explorar tècniques noves, en aquest cas, substituint el pinzell per l’espàtula, cosa que aporta més textura a les teles que, d’altra banda, són més grans del que ja era habitual. També primant el color blanc per sobre del negre i dotant d’una lluminositat inusual a l’obra final.
L’exposició, amb què espera arribar a un públic nou, es divideix en dues parts, aprofitant les dues sales que Escofet té a la seva disposició. A la primera, el visitant podrà admirar aquesta desena de teles de grans dimensions i de nova creació, mentre que a la segona podrà fer un viatge al seu imaginari a través d’obres que l’artista ha exposat en ocasions comptades. Entre aquestes, un tríptic que va exhibir únicament l’any passat a Torroella de Fluvià.
Escofet confessa que és important haver trobat un estil propi. "No soc gens ortodoxa, soc una franctiradora", es defineix. Afegeix que sempre ha alimentat el seu univers des d’un "món interior". Mai ha treballat amb models i pràcticament no fa esbossos: "Tot surt del meu cap", admet. Les referències a les quals s’agafa potser sorgeixen de la seva altra gran passió, la lectura, que practica sense pensar "a omplir el temps". Molts títols de les obres beuen d’aquesta font. Per ella, "pintar és com respirar" i des que es va jubilar li dedica tot el temps. No amaga que "tota creació comporta un patiment" i que malgrat que moltes nits es desvetlla "veient clar" algun detall de l’obra, no pot renunciar "perquè m’alimenta molt". Tant que, fins i tot, estableix diàlegs amb els personatges o "els ‘torturo’ fins que diguin el que vull que diguin", conclou.
