Art
Explorant l’efímer i permanent
A Nobuko Kihira, Carme Miquel i Montse Vendrell les uneix una llarga amistat, però també una sensibilitat envers la natura. Ara, juntes, donen forma a l’exposició 3 dones. Creació a la galeria Marges-U de Cadaqués
A les artistes Carme Miquel, Montse Vendrell i Nobuko Kihira els uneix una mateixa sensibilitat tranquil·la i respectuosa cap a la natura, cada una aproximant-s’hi des de la seva experiència i vivència. Ara els seus treballs conflueixen a 3 dones. Creació, l’exposició que van inaugurar, el dissabte 6 de setembre, a la galeria Marges-U de Cadaqués i que es podrà admirar fins al 6 d’octubre.
Nobuko Kihira (1960), originària de Nagoya (Japó), però resident a Cadaqués des de fa més de tres dècades, viu la dualitat de ser tan artista com galerista i, en aquesta exposició, representa els dos papers. Ha estat ella la que ha convidat a Carme Miquel i Montse Vendrell, creadores a les quals coneix des de fa anys i que ja han exposat anteriorment a Marges-U, espai d’art que coordina amb el també artista Gustavo Carbó-Berthold des de fa vint-i-tres anys al carrer Unió, un racó de Cadaqués on els últims temps s’han anat obrint noves petites galeries aportant més vida creativa que Kihira celebra vivament. Per a 3 dones. Creació, Nobuko Kihira ha seleccionat peces de gran format que ha anat creant aquest darrer mes, després d’una llarga estada al Japó, i que enllacen amb la seva última producció amb la qual continua explorant la llum i l’entorn empordanès prenent forma en un llenguatge que mescla tradició japonesa i contemporaneïtat.
Per la seva part, Carme Miquel (Barcelona, 1956) no amaga que en l’obra que presenta hi ha molt d’ella mateixa i que ha sorgit en un moment vital complex ajudant-la a buidar-se i, al mateix temps, aportant-li una fermesa d’esperit, una seguretat. Ho ha fet retrobant una tècnica que havia experimentat de jove: el treball sobre paper de vidre, un material, sobrant d’una antiga fàbrica que descansava oblidat en el taller. En aquella primera experiència, Miquel el va treballar amb la tècnica a l’oli, mentre que ara ha posat l’aigua com a conductor. «M’he trobat dins de l’obra com mai amb una barreja de fragilitat, d’implicació, de dificultat», assegura l’artista que ha cercat volgudament una rutina que l’ha ajudat molt a conèixer-se més «a veure què passa cada dia, que cada dia és diferent, però a l’hora va sortint el jo i que la meva percepció i plasmació de la lleugeresa i complexitat són indissociables».
Conscient de l’efímer de l’existència, vivint envoltada de natura, Carme Miquel reflexiona en les seves peces, que traspuen fragilitat i que presenta encolades sobre una fusta reciclada i viscuda, sobre «allò que no veiem, sobre com es comporta la vida vegetal i animal, sobre els recents canvis socials i polítics» i s’adona que el treball conté aquella necessitat «de transcendir i comunicar, no sé si necessàriament ser acceptada, potser sí per mi mateixa». L’exposició ha estat, per a ella, doncs, «una excusa per buscar una mica més i per aprendre de la dificultat. L’emoció, la sensació és el que em fa després sorprendre’m, pensar i seguir».
Carme Miquel va estudiar Belles Arts i des del 1981 fins al 2016 va ser professora i integrant de l’equip directiu de l’Escola Superior de Disseny i Art, Llotja, de Barcelona, repartint la seva activitat professional entre la docència i la pintura. «Treballar a la Llotja era un privilegi i jo ho he gaudit perquè sé que soc docent», confirma. La pintura, però la va dur a exposar des de finals dels 80 en diferents espais, com la galeria Cadaqués o Cadaqués 2 de l’arquitecte Lanfranco Bombelli. «Cadaqués ha estat un món a partir del qual m’han sortit molts altres projectes», diu, però on més ha exhibit obra ha estat a Marges-U, als quals admira per la seva tenacitat.
Mons interiors
Carme Miquel és del parer que tant ella, com Nobuko Kihira i Montse Vendrell tenen en comú aquest expressar-se de dins. «És el món de la sensibilitat, connectar el món vegetal amb quelcom que és a vegades més efímer o més permanent que nosaltres, no sabem, perquè observant la natura t’adones que allò que desapareix torna a sortir al cap de trenta anys com si fos totalment nou», reflexiona.
Montse Vendrell (París, 1959), que és qui tanca aquest trio expositiu, va conèixer a Nobuko Kihira a través de l’escultor Tom Carr (Tarragona, 1956), marit de Carme Miquel. Com ella, també ha desenvolupat un sòlid vessant docent, en aquest cas, com a professora de l’Escola Massana. Això no li ha impedit exposar «regularment, però lentament». Conscient que «viure de l’art cent per cent és molt difícil, la docència ha estat molt agradable perquè és una professió que està molt vinculada a l’art». Explica que va estudiar a França, però ja a Catalunya va prendre el camí d’una formació científica fent un any i mig de Biologia a la UAB fins que va deixar-ho per entrar a la Facultat de Belles Arts. «Quan estudiava al Lycée Français, les dues coses que més m’agradaven era la biologia i l’art i, de fet, la meva obra sempre ha estat molt vinculada a la natura», descriu. A Marges-U presenta obra gràfica sobre paper amb la tècnica de l’aquarel·la. És una obra especialment pensada per aquesta exposició, peces que tenia al cap des de feia temps. En aquest sentit, fa sis anys va viatjar al Japó amb Nobuko Kihira atreta per la filosofia i l’estètica japonesa, sentint veritable fascinació per l’art japonès d’arranjament floral, l’ikebana, alguns conceptes del qual prenen força en les seves peces. També, entre els elements vegetals apareixen els insectes «per mostrar la importància que tenen en el nostre món i com els estem maltractant». A l’hora d’explicar què cerca amb aquest camí que tot just enceta, apropant-se als principis de l’ikebana, Montse Vendrell parla de «simplicitat, d’equilibri compositiu de les formes que apareixen, de la dualitat i del contrast i l’equilibri entre els oposats».
