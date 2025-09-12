Entrevista | Carles Vila Aulesa Doctor en Història Medieval
"Publicar la recerca és el retorn que fem els historiadors a la societat"
Historiador medievalista especialitzat en la història de la Corona d’Aragó entre els segles XIII i XV, va guanyar la 1a Beca d’Estudis Medievals que pren forma de llibre
Castelló d'Empúries es prepara per viure un Terra de Trobadors sorprenent
L’historiador Carles Vela remarca la importància d’Enric II, comte d’Empúries entre 1458 i 1522, de la nissaga dels Trastàmara, més conegut com a infant Fortuna, "un noble de primer rang". Amb la figura dels comtes d’Empúries ja havia topat temps enrere quan va dedicar la tesina al Llibre de comptes de Francesc Canes, un apotecari de Barcelona. Va ser durant el mandat d’Enric II que es va fer el fogatjament del comtat d’Empúries, concretament el 1496, tema de la beca que va obtenir i que centra el Terra de Trobadors.
Quina diferència hi ha entre fogatge i fogatjament?
Fogatge és un impost que es pagava per focs, és a dir, per llar, per caps de família. No eren molt extraordinaris perquè a l’època no agradaven gaire els impostos, que tothom pagava igual, però ja havien existit des de bastant antic. Al comtat d’Empúries, per les característiques que tenia, i perquè el comte era molt important, fins aquell moment havien aconseguit que l’administració i gestió del fogatge no els afectés directament, ho feia ell mateix en nom de tot el comtat. Per tant, no tenia lloc l’altra cosa que acompanya al fogatge. Per poder cobrar un impost que es cobra sobre tots els focs, cal saber quants focs tens per saber quants diners podràs cobrar. Quan es concedia un fogatge en els reis, de les primeres coses que es feia era enumerar tots els caps de foc que hi havia al país.
Quan i com es fa això?
Al segle XIV es fa diverses vegades. Era una tasca difícil perquè volia dir anar arreu, des de Perpinyà fins a Tortosa, Lleida o els Pallars, uns fogatjadors havien d’anar poble a poble i aconseguir una llista de tots els caps de foc. Cada cop que s’havien fet llistes al segle XIV, el comte d’Empúries aconseguia que, en lloc de fogatjar-se el comtat, es considerés una casa tatxada, administrant-ho ell internament. No volia que ningú entrés a saber quants focs hi havia, que les corts enviessin una comissió dintre el seu territori i demanessin quanta gent hi vivia. Així que ell decidia que el comtat pagaria per tants focs i ja s’arreglaria com fer-ho. Això també ho feia el comte de Pallars i altres senyors molt importants.
Quant temps ho va mantenir?
A finals del segle XV, el rei Ferran aconsegueix un altre fogatge, és a dir, el Principat acorda pagar-li uns diners a partir de la idea que cada foc pagarà tants diners, i aquest cop ni el comte d’Empúries ni cap altre senyor és capaç de fer front al poder de les corts i, per tant, per primera vegada es fogatja tot el país. No hi ha cap lloc que estigui tatxat i, per primer cop, els fogatjadors entren al comtat d’Empúries. A Castelló, a les principals viles i pobles, va ser una comissió de tres persones, una delegació de les corts -un eclesiàstic, un militar i un ciutadà- i van demanar llistes de tots els focs. Malauradament, no sabem el dia exacte, perquè no s’han conservat les actes del fogatjament de la vegueria de Girona i el comtat, que es van fer juntes, però més o menys era l’estiu de 1496. Això és extraordinari perquè, per primer cop, tenim el nom dels 392 caps de família de Castelló.
Feien ells mateixos aquestes llistes?
No, ells no van porta per porta per veure qui hi viu sinó que van als diferents llocs i fan jurar sota amenaça d’excomunió que les llistes que faran entrega són verídiques.
Els caps de foc eren tots homes?
Majoritàriament sí. La idea és que una família està regida sempre per un home major d’edat, però molt de tant en tant hi ha un petit percentatge, aquí diria que una vintena de dones, que apareixen fogatjades. Normalment en la immensa majoria s’indica que són vídues menys tres casos que no passa, tot i que un estic segur que ho és.
Quina descripció recollia?
És una llarga llista de caps de foc, ells parlen sempre d’enumeració dels focs. La forma més senzilla és indicar el nom i el cognom. A vegades només el cognom i en nuclis molt petits, només el nom. En el cas de Castelló, els clergues, que estan a dalt de tot per una qüestió de posició preeminent, sí que s’indica que tots són preveres. Després hi ha una sèrie de nobles que també s’indica que ho són, però un cop comencen els vilatans, d’aquests normalment no se n’indica ni l’ofici, la qual cosa hi ha gent que es diu igual i no saps qui és qui. El que vaig proposar va ser fixar aquest llistat perquè hi havia una edició antiga que s’havia de repassar i el vaig actualitzar. I, consultant documentació de l’època (protocols notarials), intentar identificar a tothom. Crec que he arribat a un 80% als quals he assignat nom i cognoms, si era possible, i l’ofici. Tot i que és una part petita de la ciutat, perquè són només els caps de família.
Quins oficis s’han detectat?
A l’edat mitjana, a una vila com Castelló tenen lloc dues coses: el mercat -se’n fan tres dies a la setmana- i la manufactura. En posar ofici a la majoria de focs, hem vist que una quarta part ja es dedicava a tasques agràries, un percentatge bastant gran que segurament anuncia l’evolució de Castelló, que tindrà lloc dos segles posteriors, la tendència a la ruralització en la mesura que quedi eclipsada per Figueres. Però en aquesta època és important la indústria tèxtil, els paraires, i la pell.
"A la vila hi havia una presència gran de juristes, vivien de gestionar el comtat d’Empúries"
El fogatge era l’únic impost que es pagava?
No. L’objectiu final era recaptar uns diners amb els quals es contractarien uns soldats que es donarien en el Rei per defensar la frontera amb el Regne de França. Per cobrar aquests diners, que no es tenien, van decidir fer-ho en base un càlcul, el fogatge, que cada foc pagaria uns vuit sous. Per això calia saber quants focs hi havia a cada lloc per repartir a cada lloc els diners que havien de recaptar i lliurar. Però cada lloc era autònom per decidir si aquests diners els recaptava cobrant aquella quantitat a cada un dels focs o demanar un préstec. A Castelló no sabem ben bé què van fer, però segurament devien servir altres vies perquè els impostos directes no agradaven a la gent, encara ara, és universal.
Durant l’estudi, va sorprendre’l alguna cosa en concret?
Va haver-hi una cosa que és una mica extraordinària i que a les altres viles no passava i és que, com cada poble ordenava les llistes com volia, a Castelló ho van fer per oficis, amb algunes excepcions, i presentats de més prestigiosos a menys. Després dels eclesiàstics i nobles que no formaven part del govern municipal, dins els vilatans estan ordenats primer els burgesos i juristes, que són l’elit de Castelló i exerceixen el càrrec de cònsol primer, i, tot seguit, els mercaders i oficis liberals com a notaris, apotecaris i cirurgians per continuar amb els menestrals. Aquesta ordenació per grups em va ajudar a acabar de completar els forats.
Li va permetre constatar moltes diferències socials?
Donar-li ofici a tothom permetia veure la composició socioeconòmica i professional. Així sabem que hi havia una comunitat de preveres molt important, el 8 % de la població; un petit grup de nobles, exempts del govern municipal, hi viuen, però no es consideren pròpiament castellonins. Un d’ells és molt important, havia sigut diputat general del Principat, que ara es diuen, erròniament, presidents de la Generalitat medieval. Després hi havia tots els vilatans amb presència de carnissers, paraires; alguns oficis que no s’han trobat del món de la pesca, com els pescadors i que no sé explicar massa bé; la indústria tèxtil, de la pell, el món de la foneria i la ferreria, la construcció des de fusters i mestres d’obra... Han anat apareixent tots els oficis principals amb uns percentatges habituals.
Què fa singular a Castelló?
La condició de capital comtal que explica una presència relativament gran de juristes, homes de dret que tant governaven la vila com servien a la cort comtal, és a dir, vivien de gestionar el comtat d’Empúries en nom del comte que durant moltes èpoques havia estat absent. Per exemple, Enric II havia viscut molt temps a Barcelona i aquesta gent, que sí que residien en el territori, li gestionaven el comtat. Això justificava que hi hagués un grup de famílies dedicades al món del dret, que em va sorprendre.
El resultat de l’estudi pren ara forma de llibre.
De recerques se’n fan moltes, però no és fàcil després trobar algú que et publiqui. I, en aquest sentit, una beca com aquesta és molt interessant, que la recerca acabi en un llibre que és el retorn que fem els historiadors a la societat, que ens ha pagat uns diners per fer la recerca, perquè sovint publiques en revistes especialitzades que no són accessibles al públic en general.
