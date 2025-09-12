Convenció
La convenció Soc Friki Soc Cultura a Figueres amplia les activitats
La setena edició es fa aquest diumenge a la plaça Catalunya i inclou l’entrega del premi de narrativa Frederic Pujulà
La convenció Soc Friki Soc Cultura de Figueres continua expandint-se i en aquesta setena edició, que es fa aquest diumenge a la plaça Catalunya, amplia, més que mai, les seves activitats repartint-les en tres zones. La primera estarà dedicada a les presentacions literàries, que coordina El Far Friki de l’Empordà. La segona oferirà la possibilitat als assistents de jugar amb consoles i videojocs retro. Aquí també es durà a terme un torneig puntuable a la primera lliga europea de retrogaming (European Pixel League), la final de la qual es farà al Museu del Joguet el novembre. "Aquest any és una edició modesta amb quatre països i cinc associacions, però volem ajudar a oficialitzar-ho perquè hi ha molta afició i va a l’alça", explica Carles Acedo, fundador i coordinador de la convenció que promou l’associació de veïns del Rally Sud. El tercer espai serà l’escenari on es faran actuacions musicals i de dansa.
Els visitants de Soc Friki Soc Cultura, iniciativa que fomenta "el gaudi en comunitat de la cultura pop, el manga, l’anime, els videojocs, el cosplay, la ciència-ficció, el rol, entre altres", podran trobar una vuitantena d’estands: des de segells editorials que participen amb els seus fons i autors com Spècula, Medusa, Secc o Voliana; artesans; il·lustradors; dibuixants de còmic fins a mercat de productes friki. No faltaran el concurs de cosplay, tallers, karaoke i jocs de taula. Aquesta varietat de propostes fa que la convenció atragui "un espectre de públic molt ampli i d’edats molt variades" i, sobretot, gent jove. A més, el trasllat fa uns anys a la plaça Catalunya va permetre esponjar la convenció i fer-la créixer.
Un altre dels moments especials de la convenció és el lliurament del premi del concurs de narrativa curta de gènere fantàstic Frederic Pujulà que arriba a la novena edició i es farà a partir de dos quarts de sis de la tarda. Carles Acedo explica que enguany han rebut menys relats del que és habitual, quaranta-un, "però d’una qualitat molt bona" i, novament, arribats de punts geogràfics increïbles com Alemanya o els Estats Units. "Això evidencia que el premi és internacional", afirma el coordinador.
La solidaritat del món friki
Cal recordar que, com cada any, no es cobra entrada, però sí que és obligatori aportar una donació en forma d’aliments que es lliurarà a Creu Roja de Figueres, entitat amb la qual van començar a col·laborar l’any passat. Si no es disposa d’aliments, també es col·locarà una guardiola a l’accés per qui vulgui fer una donació en metàl·lic. L’any passat es van recollir 600 quilos d’aliments i 1.500 euros. "Volem demostrar que el món friki també té aquest vessant solidari i que aquesta es pot fer d’una manera divertida", conclou Acedo.
