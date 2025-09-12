Entrevista
Alejandro Amenábar: "Renunciar a l’element homosexual era com sentir vergonya de mi mateix"
Alejandro Amenábar escriu i dirigeix El cautivo, sobre els cinc anys (1575-1580) que Miguel de Cervantes va passar com a presoner a Alger després de ser capturat per corsaris àrabs.
El cineasta narra la forja d’un escriptor a qui el do de contar històries li va salvar literalment la vida.
La pel·lícula arriba als cines amb la promesa d’oferir una visió inèdita de l’autor del Quixot
Leticia Blanco
El cautivo explora un dels capítols més desconeguts de la vida de l’autor del Quixot. ¿Què significa per a vostè Cervantes?
Abans de rodar la pel·lícula, Cervantes era, com per a molta gent, algú a qui havia estudiat quan era un nen, objecte de comentaris de text, un autor llegit a trossos. Però no era un consumat cervantista, ni tan sols aficionat. M’he acostat a ell a través de la peripècia. L’interessant és que la història d’un tros de la vida d’un dels millors narradors d’històries de tots els temps és prou bona per fer una pel·lícula.
¿Per què va decidir rodar una pel·lícula sobre el seu captiveri?
Volia trobar la persona, imaginar com podia haver sigut Cervantes com a ésser humà. En aquell moment el projecte va adquirir un altre caire, perquè ja no vaig haver de submergir-me tant en el Quixot, sinó en ell. Em va passar igual quan vaig fer Mientras dure la guerra. Sobre la Guerra Civil se’ns ensenya, almenys a mi, que soc de la generació del 72, el justet. La pel·lícula m’ha tornat a oferir l’oportunitat d’aprendre coses que no sabia.
¿Cervantes era gai?
No és possible saber-ho. Hi ha una denúncia d’un company de presó, Blanco de Paz, el personatge que interpreta Fernando Tejero, que no ha arribat als nostres dies però se sap que va existir. Als llibres que vaig rastrejar hi apareixia la hipòtesi que Cervantes podria haver salvat la vida, malgrat quatre intents de fuga, gràcies a una relació especial amb Hassan Bahá, de qui sí que hi ha constància que era homosexual. Eren elements sòlids per elaborar una trama probable i interessant.
Sent l’escriptor espanyol més important, l’inventor de la novel·la moderna, ¿per què durant cinc segles ningú havia abordat aquesta faceta de la seva vida?
No ho sé. Aquell període sí que està recollit en nombrosos assajos, el que mai s’havia plantejat és fer-ho des de la ficció. De Cervantes hi ha una pel·lícula sobre la seva vida de finals dels 60 i una sèrie de televisió minisèrie d’Alfonso Ungría dels 80. Per això el projecte era doblement desitjable, perquè sentia que estàvem trepitjant pràcticament terreny inexplorat.
¿Què li sembla el debat de separar l’obra de l’autor?
És un plantejament molt legítim. Però aplicant-me’l a mi, per exemple, fins ara no havia fet cap pel·lícula amb una trama centrada en l’homosexualitat o amb elements homosexuals. Senzillament, no m’ha atret fer-ho. És a dir, si jutgessis la meva obra tan sols per l’obra per si mateixa, no crec que es pogués establir un traç clar entre la meva orientació sexual i la meva obra. Pel mateix motiu, quan m’he trobat aquesta història que valia la pena, el que no anava a fer era renunciar a aquest element per por. ¿Por de què? Seria com tenir-me por, sentir vergonya de mi mateix. El que és segur és que Cervantes era sensible al patiment i que ser en una presó on la tortura i la privació eren a l’ordre del dia, segur que el va marcar.
¿En quin sentit?
El que passa entre els dos personatges fonamentals al Quixot, aquest diàleg permanent, és una reivindicació de l’amistat molt especial. Hi ha una evolució en els dos, aquest és un dels motius pels quals es converteix en la primera novel·la moderna i crec que té a veure molt amb els cinc anys que va viure a Alger. Si la seva conducta sexual va influir a la seva obra, jo no m’atreviria a dir-ho. Entre altres coses perquè no afirmo en el dia d’avui que Cervantes fos homosexual. El terme homosexual o heterosexual sona a com si ens haguessin parcel·lat i tots estiguéssim en el nostre petit grup. Crec que les relacions, tant ara com llavors, són molt més complexes. Poden existir afinitats o fins i tot parelles de diferent tipus. Ho estem vivint ara i sens dubte estic segur que es va viure al segle XVI.
¿Espera molta polèmica?
Hem projectat la pel·lícula amb públic real i la reacció ha sigut bona. El públic pot connectar amb el que li està passant a Miguel de Cervantes i completa la seva intimitat, perquè ell no diu exactament el que sent, això ho ha de deduir cada espectador.
El personatge de Juan Blanco de Paz, que interpreta Fernando Tejero, reflecteix l’Espanya conservadora més inquisitorial, en contrast amb un Alger permissiu i molt més lliure.
La pel·lícula parla d’un enfrontament entre la tolerància i el fanatisme. La convivència entre cultures és directament proporcional al nivell de tolerància de la gent. Si te’n vas als Reales Alcázares de Sevilla, on hem rodat, pots veure ornaments que corresponen tant a la cultura jueva com a la musulmana i la cristiana. Els moments en què la diversitat va poder conviure són escassos en la història, però per això són meravellosos. El personatge de Blanco de Paz porta el seu parapet. Volia insistir en com es parcel·lava la vida no només entre el món musulmà i el cristià, sinó dins del món cristià, on hi havia tot un sistema de castes. Quan es parla d’un cristià vell, s’està parlant d’un cristià net de sang. Tots aquests termes, que fins i tot te’ls pots trobar en Harry Potter, remeten a una reivindicació de puresa ètnica. Tot això representa el personatge de Blanco de Paz, que se sap que va ser el gran enemic de Cervantes a Alger i possiblement l’enemic més gran que ha tingut mai. També volia entendre-ho dins de la seva foscor. És víctima dels seus propis dogmes.
¿Una difamació ha servit, segles després, per posar llum sobre alguns aspectes poc coneguts de la seva vida?
No sabem el que deia la sentència per la qual Miguel va ser condemnat al poc de complir 21 anys, cosa que el va obligar a fugir de Madrid perquè estava condemnat que li tallessin la mà dreta. De la mateixa manera, tampoc tenim el document original de Blanco de Paz. El que sí que està provat és que Hasán, el Bajá d’Alger, li va regalar un vas amb llard per delatar un intent de fugida i que era un personatge que tenia enfrontaments pràcticament amb tot el pati, havia de ser un capellà bastant conflictiu.
