Art
Surt a subhasta a Londres una obra única de Dalí valorada en 518.000 euros
El retrat a llapis de la seva musa Gala, Galarina, forma part de la prestigiosa col·lecció privada de Pauline Karpidas, que inclou peces de Picasso i altres mestres del surrealisme
EFE
Una extensa col·lecció d’obres picassianes com Buste d’Homme o el retrat a llapis de Dalí a la seva musa Gala, Gala Galarina, fruit de la predilecció pel surrealisme de la col·leccionista britànica Pauline Karpidas, s’exhibeix des d’aquest dilluns a Londres i se subhastarà el pròxim 17 de setembre. Salvador Dalí, Pablo Picasso, Andy Warhol o Leonora Carrington són alguns dels noms que es troben en l'íntima col·lecció de Karpidas, una de les majors mecenes britàniques, que mostra la casa de subhastes Sotheby’s al públic abans de la licitació.
La distingida col·leccionista posseeix una "comprensió molt profunda i àmplia del que era el surrealisme (…) i, en especial, de la influència espanyola, els artistes espanyols, que van tenir un paper fonamental tant en el naixement com en el desenvolupament del moviment", va assenyalar a EFE l’especialista de Sotheby’s, Thomas Boyd Bowman.
L’obra del malagueny Picasso (1881-1973) està àmpliament representada dins de la selecció que la col·leccionista britànica, amb Buste de femme; Home a la pipe et femme o el que es presenta com a protagonista, un tardà Buste d’homme valorat en 2,5 milions de lliures (2,8 milions d’euros).
"És una obra tardana de Pablo Picasso d’un període en què ja no treballava en un estil estrictament surrealista", a finals dels anys seixanta del segle passat, va dir l’expert.
En la representació s’hi observa el bust d’un home amb barba marró i cabell llarg, sobre un fons grisós. A la part inferior, predominen els colors blau i verd en què es distingeix com un jersei i els seus braços.
Durant aquella època, el pintor malagueny "es va centrar en uns pocs temes molt concrets, com és el tipus d’aquesta obra (…) que sovint substitueixen l’autoretrat, l’interès de representar-se a si mateix, però també de representar-se com a artista", va assenyalar Boyd Bowman.
El retrat de la musa
Karpidas també va tenir ull per al treball del mestre català, Salvador Dalí (1904-1989), i el seu traç, com demostra el retrat Gala Galarina (1941), a qui fou la seva musa i posterior esposa, Gala. "És un meravellós retrat a llapis de la musa més important", valorat en 450.000 lliures (518.000 euros), va expressar Boyd Bowman.
El detallisme de les faccions de la cara, els ulls, els cabells, les línies del contorn d’un dels seus pits i els braços d’ella, contrasta amb el carbó del llapis plasmat al llenç blanc sobre el qual està representada.
Elena Ivánovna Diákonova, més coneguda com a Gala, "va ser la influència més profunda de la seva obra, fins al punt que Dalí la signaria al costat del seu nom en els seus treballs", va manifestar l’especialista. "L’obra es coneix com Gala Galarina, perquè creia que Gala era important per a ell, tan important per a ell com ho era La Fornarina (1518-1519) per a Rafael", va revelar l’expert.
L’interès per aquestes obres prové d’Amèrica del Sud, de col·leccionistes europeus procedents d’Espanya, Itàlia o Alemanya, així com dels Estats Units i Àsia.
