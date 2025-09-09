Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Setdart subhastarà una obra inèdita de Dalí vinculada al Palauet Albéniz

La peça és un gouache pintat l’any 1969 en una de les quatre petxines de la cúpula del vestíbul del palauet

L'obra ‘Homenatge a Ramon Llull’ de Salvador Dalí.

L'obra ‘Homenatge a Ramon Llull’ de Salvador Dalí. / Setdart

ACN - Redacció

Barcelona

La casa de subhastes digital Setdart subhastarà el 16 de setembre una obra de Salvador Dalí vinculada al Palauet Albéniz i a Barcelona. En un comunicat han explicat que el gouache inèdit que sortirà en licitació té per títol Homenatge a Ramon Llull i és un treball preparatori per al mural que el geni empordanès va pintar l’any 1969 en una de les quatre petxines que sostenen la cúpula del vestíbul del palauet, dedicades a figures històriques estretament relacionades amb Barcelona: Ramon Llull, Joan Maragall, Cristòfol Colom i Miguel de Cervantes. La peça no havia sortit mai al mercat i serà la primera vegada que es mostra al públic. A la mateixa sessió també se subhastarà una de les escultures icòniques de Dalí: Venus Espacial.

Segons han explicat, el gouache que surt a subhasta correspon a l’estudi preparatori de la petxina dedicada a Ramon Llull, el filòsof i místic mallorquí del segle XIII.

Dalí, amb el seu inconfusible llenguatge surrealista, tradueix el pensament de Llull en imatges d’alt impacte visual: una silueta femenina fusionada amb el cel i la llum solar, símbol de la unió entre el terrenal i el diví; una creu de lletres que evoca els mètodes lul·lians de sistematització del coneixement; i una arquitectura escalonada que recorda l’esforç per ascendir cap a la veritat. “El resultat és una composició que oscil·la entre el racional i l’oníric, entre la mística medieval i la modernitat. Un exercici de virtuosisme tècnic que reforça la dualitat constant en l’obra de Dalí: la ciència i el deliri poètic, el mètode i el somni.”, han explicat.

L'escultura de Salvador Dalí 'Venus Espacial'.

L'escultura de Salvador Dalí 'Venus Espacial'. / Setdart

Han concretat que està executada en gouache sobre paper i signada a l’angle inferior dret, també que està certificada. També han apuntat que en un moment en què el mercat de l’art ha sofert un descens global del 12 % el 2024, “la demanda d’obres de Dalí no només s’ha mantingut estable sinó que ha crescut, consolidant-lo com un dels valors més sòlids i atractius per a col·leccionistes i inversors”.

D’altra banda, han explicat que a la mateixa subhasta es licitarà una de les escultures més icòniques del catàleg dalinià: Venus Espacial. En aquesta obra, Dalí fragmenta la clàssica Venus de Milo i l’enriqueix amb elements surrealistes: un rellotge tou que simbolitza la relativitat del temps, un ou daurat com a metàfora de renaixement i futur, i un grup de formigues que evoquen la por a la descomposició.

“La Venus Espacial exemplifica la capacitat del pintor de Figueres de reinventar els referents clàssics i traslladar el seu univers més enllà del llenç, convertint la tridimensionalitat en un espai per al somni i la provocació”, han celebrat.

