Entrevista | Elisenda Solsona Escriptura i professora de secundària
“Era tant el desig de ser mare que pensava que ni valia la pena viure”
Després dels llibres de relats Cirurgies (2017) i Satèl·lits (2019), l'autora va passar-se a la novel·la d'una manera natural amb Mammalia (Males Herbes, 2024), un llibre que ha estat tot un èxit editorial i del que aquesta setmana apareix l'edició en castellà de la mà de Lava Editorial
Mammalia, finalista al premi Òmnium a la millor novel·la del 2024, té com a teló de fons una societat marcada pels problemes d'infertilitat i els dilemes ètics que se'n deriven
Davant un públic atent que omplia divendres passat l’església de l’Estrada, a Agullana, on va caldre refugiar-se per la pluja, Elisenda Solsona (Olesa de Montserrat, 1984) va explicar, amb profusió de detalls, el context que va embolcallar la creació de la seva primera novel·la, Mammalia (Males Herbes), una distopia que navega entre el thriller i la ciència-ficció, que evoca atmosferes inquietants i un personatge, la Cora, que cerca la seva identitat amb el teló de fons d’una societat marcada pels problemes d’infertilitat i els dilemes ètics que se’n deriven. L'acte va servir per cloure la 15a edició del cicle Punt de lectura, coordinat per l'historiador de l'art, Enric Tubert, a qui se li va agrair profusament la seva dedicació en aquesta i moltes altres activitats culturals que es fan a Agullana.
Amb Mammalia va quedar a les portes del premi Òmnium a la millor novel·la de l’any. Què suposà?
Va ser molt important perquè tota aquella espera, aquells dos mesos em van donar molta empenta.
En contrapartida, sí que va guanyar el premi Ictineu a la millor novel·la de gènere fantàstic.
També el vaig guanyar amb Satèl·lits i em va fer molta il·lusió.
El gènere en català sembla que viu un bon moment.
Molt, veus una diferència bastant gran entre Satèl·lits, quan hi havia un inici d’alguna cosa, i Mammalia, quan està més consolidat. Hi ha moltes autores dones que estan parlant de les coses que ens passen, dels nostres cossos en transformació a través del terror, a agafar una estructura per ajudar-nos a treure la llum a aquestes preocupacions.
Mammalia té una base de ciència-ficció, però amb un punt molt realista i quasi de denúncia.
A Mammalia no hi ha tant terror, potser sí escenes més terrorífiques, una cosa més evocadora, atmosfèrica, més que no pas la trama, que sí que n’hi ha, sobretot en el gir final, però sempre m’agrada partir de sentiments, d’històries realistes. Però és que la ciència-ficció i el terror són molt realistes, s’utilitzen molt per criticar la societat on vivim i fer-ho a través d’aquesta cosa més al·legòrica. Stephen King deia que si nosaltres expliquéssim tal qual les nostres pors o coses que passen terrorífiques no les podríem suportar. És a dir, que el terror no és potenciar-ho sinó per posar una capa de ficció a les coses que ens espanten.
Com el què fan a la clínica de reproducció Synapsida.
Vaig llegir notícies terrorífiques que em posen la pell de gallina molt més que no les que jo he relatat a Mammalia com ara persones que contracten ventres de lloguer i que, dins el contracte, hi ha que puguis rebutjar el fill si pateix alguna malformació o malaltia genètica. Posant-li aquesta capa de terror i ficció és menys terrible.
"Tot el procés d'infertilitat el vaig passar amb molta vergonya, amb un sentiment de culpa i molt jutjada. Sentia que el meu cos estava fallant a unes expectatives que la societat tenia en mi"
Mammalia té una arrel molt personal perquè crec que va partir d'una experiència viscuda en pròpia pell.
Sí, fa dotze anys vaig viure un procés d’infertilitat durant tres anys i mig. Ara hi ha hagut un canvi per bé perquè s’ha trencat una mica el tabú i se’n parla molt més de la no maternitat, tant per circumstàncies o per elecció pròpia. Amigues meves que potser fa deu anys s’haurien sentit més reservades a l’hora d’explicar que no volen ser mares, ara ho diuen perfectament i no creuen que hagin de donar explicacions. Entre el 2012 i 2016, quan jo vaig viure tot el procés, va ser horrible perquè ho vaig passar amb molta vergonya, amb un sentiment de culpa i molt jutjada. Tot i que era molt jove, tenia 28 anys, sentia que el meu cos estava fallant a unes expectatives que la societat tenia en mi: «Tu ets dona, per tant, has de ser mare. I, a més, si ho desitges, com és que no et pots quedar embarassada? Doncs, ho has de desitjar i intentar encara més». Aquesta pressió, que no és ningú en concret, sinó com una veu de la societat que et diu que si ho desitges ho podràs aconseguir a base de sacrifici mental, econòmic, amorós, et fa dir que sí, que ho faràs perquè el teu desig és tan gran que vols ser mare. Ho hauria pogut relativitzar si hagués pogut parlar amb altres dones que estiguessin passant això també, però estava tan sola...
Va anar molt al límit?
Em vaig plantejar com seria la meva vida si no podia ser mare, pensava que ni valia la pena viure. Era tant aquest desig que no sabia com podria afrontar una vida sense aquest desig. Però com podia pensar això tan terrible? M’agradava escriure, estar amb els meus amics, anar al cine, estar sola llegint, faria altres coses i seria feliç, faria un dol, com tothom, d’una vida que no tindria, però ho veia tan terrible que pensava: Qui m’ha fet pensar això?
És quan neix la idea del llibre?
Sí, era dir-me on posava el límit a aquest desig i parlar també del límit entre el desig i el dret a ser mare. Una amiga meva, que és psicòloga infantil i aleshores treballava en processos d’adopció i em va acompanyar molt, em va fer veure que jo no tenia dret a ser mare, que el dret estava en l’infant a tenir una família. A la que sents que tens aquest dret, estàs passant aquest límit ètic i creus que pots utilitzar el cos d’una altra dona per ser mare. Però és que quan passes molts anys entre avortaments i processos d’infertilitat, reflexiones molt sobre aquest desig.
Els seus personatges femenins entren en aquest debat.
Volia que es qüestionessin aquesta maternitat i no maternitat i fer com una llista de maternitats: tant les tòxiques i controladores, com les imposades, les desitjades i les que ho acaben essent...
A la protagonista, la Cora, la veiem quan és petita i arrossega una culpa transmesa pel pare i ja gran quan vol conèixer els seus orígens.
Si com a fons hi ha la maternitat, potser realment el motor de la història és aquesta altra línia argumental: la Cora intentant trobar la seva identitat i gràcies a això poder saber quin tipus de família vol, però primer ha de saber d’on ve per saber cap on vol anar.
En aquesta cerca, recrea escenaris com la seva Olesa natal, Rià al Conflent o Cervera de la Marenda, al Rosselló, i el mític hotel Belvédère, en ambients desoladors marcats per volcans en erupció i calamarsa que mata...
M’agrada portar als personatges a escenaris una mica inquietants, tèrbols. M’és molt més fàcil que puguin tenir converses amb les quals exploren més la seva identitat. Si els poso entre les cordes amb aquest paisatge estrany i enigmàtic fan reflexions més profundes o sinceres.
"A l'hora d'escriure tinc una ment més controladora. Tot el que escric no és en va, qualsevol petit detall té un significat"
Entre aquests, destaca una cova on un dels personatges desapareix. Les coves amaguen molt simbolisme.
A Mammalia hi ha molts símbols que no són necessaris per a la trama, però m’agrada molt treballar la part al·legòrica i que tot tingui un sentit, potser perquè tinc aquesta ment més controladora a l’hora d’escriure. Tot el que escric no és en va, qualsevol petit detall té un significat: les abelles, el rusc d’abelles, la cova, la boira fosca, els bassals enfangats... tot té un sentit.
S’hi recrea, certament.
I amb la reescriptura encara n’hi poso més i, fins i tot, símbols que sé, arquetips que he llegit.
El pas del relat a la novel·la el va fer quan es va sentir preparada?
Va ser una cosa molt orgànica. Pensava que Mammalia seria un conte, perquè m’hi sento molt a gust amb els contes, tenen una tessitura molt cinematogràfica. De fet, el flux de la creació és imaginar-me primer les imatges i l’escena amb la música que l’acompanya, els personatges i vaig teclejant la pel·lícula que vaig veient. Doncs, Mammalia havia de ser el primer conte d’un nou recull, però se me’n va anar una mica de les mans, obrint moltes portes que havia d’anar tancant, m’apareixien personatges secundaris i vaig veure que s’anava ampliant tant aquest món que no el podia tancar de cop just perquè era un conte, l’havia d’explorar. I fer-ho van ser cinc anys, els nens pel mig (un fill de set anys i una filla de tres) i poc temps per escriure. És complicat trobar un moment i no sé ni com ho faig. No tinc un horari.
Ho fa per una necessitat, és un espai de plaer?
No, l’escriptura, per a mi, sempre ha sigut amor-odi total. Quan tinc la història encarrilada i comença la reescriptura aquí sí que dic: he nascut per això, m’encanta, no vull estar enlloc més, vibro amb això, m’apassiona. Però engegar la idea… Hi ha escriptors que els agrada molt aquesta llibertat d’imaginar-te tot un món possible, començar de zero un projecte. A mi, això, m’aclapara, necessito acotació i m’agrada que la gent m’ajudi. Només tinc la necessitat quan he creat una història i estic dins i no puc fer res més que això, recrear-la, reescriure-la. Per això amb Mamalia he estat cinc anys, m’hi sentia a gust i vaig dir prou, que sortís ja perquè si continuava tocant-la podia fer desaparèixer l’essència.
Es troba ara en aquest punt ara?
Sí, el d’arrancada, però m’està costant menys que altres vegades potser perquè tinc la idea una mica més definida.
Mammalia li ha dut moltes coses bones.
He parlat amb moltes dones que m’han donat les gràcies ja no per Mammalia, que al final és una ficció, sinó per les entrevistes perquè en el moment que vaig començar la promoció del llibre vaig tenir el dubte de si explicar que naixia des d’una experiència pròpia i com la vaig viure o centrar-me en la novel·la i ja està. Al final vaig dir-me que no, que m’ho devia a l’Eli de fa deu o dotze anys que li hauria encantat llegir una entrevista d’una escriptora que havia passat per això.
També que trobessin algú que parlava de la violència i fredor dins aquests processos.
En menor o major mesura, qui més qui menys, ho ha viscut. Sigui ja per l’exploració física en si o sigui per preguntes incòmodes, infantilització dels nostres cossos, de les nostres idees, violència obstètrica… no hi ha hagut com una mirada més empàtica, tot i que ara això ha millorat.
