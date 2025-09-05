Festival
Terra de Trobadors, el festival que mou tot un poble
Del 12 al 14 de setembre, Castelló d'Empúries acullirà el 33è festival Terra de Trobadors que inclourà la presentació d’un drac gegant durant l’espectacle inaugural i de cloenda, l’estrena de nombrosos espectacles i la participació de companyies estrangeres
Un religiós, la comtessa, un cavaller, un paraire i una bugadera són els personatges que protagonitzen el cartell de la 33a edició del Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries, que tindrà lloc del 12 al 14 de setembre. Tots cinc pertanyen a quatre entitats locals: La Cort d’Empúries, Les bugaderes, Tequatre i Despertaferro. Amb aquest gest, l’organització ha volgut posar en relleu el paper vital que juguen les entitats - enguany vint-i-cinc amb més de tres-centes persones voluntàries- per tirar endavant, junt amb les companyies contractades, un dels festivals medievals més populars del país que, en aquesta edició, proposa més de dues-centes activitats i la participació d’una quarantena de formacions nacionals i internacionals. L’alcaldessa, Anna Massot, va recordar durant la presentació que un dels trets diferencials de Terra de Trobadors és la implicació de tot el poble, a banda de la programació i el rigor històric.
Xènia Gasull, directora artística des de fa tres anys i vinculada a la producció des del 2019, referma la idea que «sense la gran majoria de les entitats no podríem fer res», però també és conscient que un festival amb tanta història darrere cal que ofereixi material nou al públic per continuar essent atractiu. Sense obviar la missió que té de «fer una programació adient a l’època medieval i que cada any inclogui novetats», tampoc obliden la recreació històrica i la construcció d’escenografies que girin entorn la temàtica escollida, en aquest cas, una part de l’estudi Who’s who al Castelló d’Empúries de 1496 a càrrec del doctor en Geografia i Història Medieval, Carles Vela Aulesa, guanyador de la primera Beca d’Estudis Medievals. «Entre els documents que ha estudiat Vela destaca l’encàrrec d’un drac als fusters del poble que havia d’aparèixer en un entremès, una petita escena que s’oferia als comtes o personalitats», desvela Gasull. Això ha donat peu a promoure la construcció d’un drac gegant, que és una titella i que apareixerà tant a l’espectacle inaugural Un fogatjament inesperat com a la cloenda del festival, El Jurament.
A la presentació d’aquest drac se li sumaran moltes més novetats, molt visibles pel públic, entre les quals destaca l’ampliació i renovació del campament de soldats fora muralles ubicat en el càmping de l’aparcament de la Farinera de la mà d’una companyia que s’estrena al festival, La Corte del Tejón, juntament amb Alma Cubrae i Els Arquers del Comtat. Gasull explica que s’hi faran noves activitats com tallers i jocs pensant, sobretot, en el públic familiar. «Volem arribar a un públic transversal, per a totes les edats i cultures, i que un espectacle tant el pugui veure un pare com un nen», confirma.
Espectacles de foc
Entre els espectacles d’estrena, Xènia Gasull distingeix la presència de dues companyies belgues. La primera, Pyronix Production, que presenta el muntatge de foc Palmarius, divendres 12 a les onze de la nit. Val a dir que aquesta companyia va patir un greu incendi fa un parell de setmanes que va arrasar amb el local on tenien dipositat tot el material de treball. Tot i això, Castelló els ha mantingut en el cartell i Gasull assegura «que els esperem amb moltes ganes perquè són molt bons». La segona companyia belga que participa en el Terra de Trobadors és Acus Vacuum, la nit del dissabte 13, davant la portalada de la Basílica. La directora artística del festival matisa que «potser és el menys rigorós que fem perquè interpreten música neomedieval amb sons més moderns i una bateria molt potent, ho fan créixer tot». Malgrat tot, és un esquer que atrapa un públic diferent que, admet Gasull, possiblement no vindria.
Estrenes d’espectacles
Entre altres novetats que animaran els carrers de la vila hi haurà Lo Mago Abacuc, arribat d’Itàlia, i L’home cargol, a càrrec de Lluís Carbonell, des de Camprodon, que il·lustra i, a través del retrat, realitza l’oracle. D’altra banda, el festival castelloní també s’ha convertit en un escenari on certes companyies de teatre «de capçalera» hi estrenen muntatges. És el cas de La Cremallera Teatre que presentarà dos espectacles itinerants «creats especialment pel que necessita el festival» amb música, vestuaris estrafolaris i titelles gegants: Comparsa del gegant de vímet (dissabte i diumenge, a les 12.30 hores) i la Cercavila dels ossos (dissabte, a les 18.30 hores i diumenge a les 19.30 hores). També el públic infantil podrà gaudir d’allò més amb el guinyol medieval fet de fusta El Bavastell antic de Galiot Teatre, així com d’una prova pilot que impulsa l’associació local Els Arquers del Comtat. Es tracta, avança Gasull, «d’un pagès de ferro medieval, una competició participativa encarada als pagesos de l’època».
La direcció també ha encarregat a Infestum Espectacles que es posi a la pell d’alguns dels personatges reals que apareixen en els documents estudiats pel doctor en Història Medieval Carles Vela com «els que cobraven els peatges dels passos fronterers per entrar a la vila, però deixaven el pas gratuït als que duien pedres per bastir la muralla o aquells veïns que es contractaven per escombrar la plaça dels Homes abans i després que passessin els comtes d’Empúries». Ho recrearan, explica Xènia Gasull, amb «humor i interacció amb el públic». És una eina, les arts escèniques, que permet apropar «no només la història medieval sinó detalls de la gent que hi vivia, de la que coneixem noms i cognoms i, en alguns casos, els seus oficis».
Cicle de conferències Miquel Pujol
D'altra banda, com cada any, el Centre d’Estudis Trobadorescos i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG proposen el seu habitual cicle de conferències en memòria a mossèn Miquel Pujol. Aquest inclou la presentació, el divendres 12 de setembre a la capella de Santa Clara, del llibre Castelló d’Empúries a la llum del fogatjament de 1496 del doctor en Història Medieval, Carles Vela Aulesa, que va obtenir la primera Beca d’Estudis Medievals de Castelló d’Empúries. De fet, el seu estudi és l’eix sobre el qual es vertebra l’edició d’enguany del festival.
A banda de Carles Vela, el cicle proposa dues conferències, el dissabte 13 de setembre. Al matí, a les 11, l’historiador i professor de la UdG, Josep Colls oferirà la xerrada Una capital senyorial en temps de crisi: Castelló d’Empúries en el tombant de l’edat mitjana i, a les 4 de la tarda, serà la doctora en Filologia i professora de la UAB, Marta Marfany, la que parlarà sobre la traducció catalana de La belle dame sans merci d’Alain Chartier.
El cicle So de Lonh, a l’octubre
Una de les novetats del festival és el trasllat a l’octubre del cicle So de Lonh amb la voluntat, segons la directora artística Xènia Gasull, de donar-li més visibilitat «i la importància que es mereix». Aquest cicle inclourà dos concerts a la Basílica amb Locus Desperatus i Novum Organum. Malgrat aquest canvi, el festival mantindrà una proposta musical organitzada pel Centre d’Estudis Trobadorescos. Serà El cor és un castell, a càrrec del musicòleg Antoni Madueño. Es farà el 12 de setembre al convent de Sant Agustí i costarà 5 euros.
Els clàssics incombustibles del festival: el mercat, el torneig i el sopar medieval
Si hi ha tres activitats que es mantenen des dels inicis i que no han decaigut en cap moment, aquestes són el mercat, el torneig i el sopar medieval. Any rere any, però, incorporen novetats que ajuden a atraure un públic renovat. Enguany, el gran canvi el viurà el torneig que passarà de fer-se de l’Hort d’en Negre a un camp situat al costat del CAP i la Sala Polivalent que l’organització valora «molt positivament perquè s’evitarà la carretera i estarà més recollit». El torneig es farà dissabte, a les set de la tarda i el coordina el Grup Cavallista de Castelló d’Empúries amb la col·laboració de Despertaferro i La Cort d’Empúries.
Respecte al mercat medieval, que es fa els tres dies, aquest s’amplia amb noves parades situades en el pàrquing petit al costat de la Llotja mentre que les atraccions medievals infantils que habitualment hi havia allà es desplaçaran al campament de soldats. A més, els visitants trobaran a la zona de la Fàbrica Gòtica dos oficis nous: la rajolera que farà decoració de rajoles de ceràmica amb la tècnica de la corda seca i un escrivent que farà cal·ligrafia medieval. Cal no oblidar el sopar comtal que es fa divendres al Palau dels Comtes i que, per assistir-hi, és obligat vestir amb l’estètica dels segles XIII, XIV o XV. L’entrada costa 30 euros.
La directora artística, Xènia Gasull, destaca dels tallers participatius que es faran el de danses medievals de l’Esbart Dansaire, «que és una meravella», amb música en directe i d’altres de nous com un d’herbes remeieres o de pèndol en clau històrica.
