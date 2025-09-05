Música
Quim Mandado envoltat de vents
L’excantant de Sangtraït cantarà amb la Big Band Alt Empordà a la Jonquera, aquest diiumenge 7 de setembre a les 19.30 hores a la plaça Nova amb entrada gratuïta
Carles Pujol Aupí
La Jonquera serà el 7 de setembre, més que mai, una "Terra de vents" tal com es titulava el segon disc del grup Sangtraït. L’excantant del grup, Quim Mandado, actuarà acompanyat per una vintena de músics de la Big Band Alt Empordà, la majoria instruments de vent. Serà un concert del programa de la Festa Major gentilesa del Grup Tramuntana en plena celebració dels seus 80 anys.
Aquestes darreres setmanes els artistes intensifiquen els seus assajos a la sala municipal d’Ordis sota la direcció de Francesc Ubanell "la idea d’aquest projecte era fer una cosa que sonés totalment diferent als formats originals, evidentment les cançons es reconeixen però la gent dirà, ostres, què passa aquí".
Quim Mandado explica que "estem treballant una dotzena de cançons, la majoria de Sangtraït però també algunes de Los Guardians del Pont i de la meva etapa en solitari, no voldria dir títols però em sembla que tothom que hi pensi una mica encertarà aquelles cançons que consideren imprescindibles, hi ha temes que s’han de fer sí o sí". Entre aquestes, segons el que s’ha assajat a Ordis, hi ha Terra de vents, Les creus vermelles i Furtadora d’ànimes.
"Les cançons del meu repertori acostumen a ser molt èpiques", explica Mandado "i en el jazz l’èpica és molt diferent, el ritme és diferent, tota la base és molt diferent" puntualitza Ubanell que afegeix "aquest és l’escull principal que hem hagut de salvar. Per exemple la Big Band compta només amb dues guitarres de jazz, el gran protagonisme és per a saxos i trombons".
L’any 2015, en el marc del Festival Acústica, Los Guardians del Pont van oferir l’espectacle Simfonia de les Pedres i el Vent al Teatre el Jardí amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. "Entre aquell concert amb la banda recolzada per instruments de corda i el que farem en clau més jazzística hi ha moltes diferències, les cordes donen molta canya a la base inicial, ara canvia tot".
Fa molts anys que Quim Mandado no canta el seu repertori a la Jonquera, ens hem de remuntar al mes d’agost de l’any 2012, va ser un concert solidari amb els afectats pel gran incendi d’aquell estiu. "És perillós tocar a casa", diu amb ironia "és una responsabilitat".
El concert està programat a les 19.30 hores a la plaça Nova de la Jonquera i l’entrada és gratuïta. De nit, a les 22.30 hores, hi actuarà La Ludwig Band.
