Jornades
Castelló d'Empúries se suma a les Jornades Europees de la Cultura Jueva
Es fan aquest dissabte 6 de setembre, a la tarda, i inclouen una visita guiada i una xerrada de la historiadora Ariadna Comas Leira
Com cada any, Castelló d’Empúries se suma aquest mes de setembre a una nova edició de les Jornades Europees de la Cultura Jueva i ho fa amb dues propostes: una visita guiada pels carrers del call per descobrir els principals elements que s’han conservat del llegat jueu medieval a la vila comtal a càrrec d’EmpordàBrava i una conferència de la historiadora castellonina Ariadna Comas Leira que aportarà noves dades sobre la sinagoga del Puig del Mercadal de Castelló, a la capella del Convent de Santa Clara. Aquestes dues activitats tindran lloc aquest dissabte 6 de setembre, a dos quarts de sis de la tarda i dos quarts de vuit del vespre, respectivament.
Aquestes jornades entorn la cultura jueva s’organitzen des de l’any 1999, coordinades per l’Associació Europea per a la Preservació i Promoció de la Cultura Jueva (AEPJ), el Consell Europeu de Comunitats Jueves, la Biblioteca Nacional d’Israel i el programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors de la Unió Europea. Enguany es fan a més de quatre-centes ciutats de vint-i-cinc països europeus i el tema escollit és El poble del llibre. Amb aquesta temàtica es busca aprofundir en el paper central de la paraula escrita en la cultura jueva i les seves connexions amb altres religions i tradicions, com el cristianisme i l’islam, destacant valors compartits.
Cal dir que la visita guiada és gratuïta, però cal reservar al telèfon 688 331 094, i que el punt de trobada és l’Oficina de Turisme, a la plaça dels Homes. Per la xerrada, l’accés és gratuït.
