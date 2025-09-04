Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

La periodista i professora Mar Camps presenta la seva primera novel·la a Figueres

A Sense mans pel camí fondo, l'autora construeix una protagonista que cerca el seu destí, els seus somnis, lluny de la vida coneguda del poble on ha viscut sempre

L'acte es farà a la biblioteca de Figueres aquest divendres 5 de setembre, a partir de les set de la tarda

La periodista Mar Camps.

La periodista Mar Camps. / Sara Iglesias

Redacció

Figueres

La periodista, professora i escriptora Mar Camps (Palamós, 1991) presenta la seva primera novel·la, Sense mans pel camí fondo (Editorial Gavarres), aquest divendres 5 de setembre, a les set de la tarda, a la biblioteca Fages de Climent de Figueres. L’autora, graduada en Humanitats i amb un màster de Periodisme Internacional a la Universitat Pompeu Fabra, estarà acompanyada pel periodista figuerenc Saïd Sbai. En aquesta estrena literària, Mar Camps construeix una protagonista que frega la trentena i enveja les persones que no dubten, que tenen clar on volen arribar, que han trobat el seu jaç. La vida coneguda al seu poble li pesa, li fa mandra i l’ensopeix. Només hi veu mort, perquè tothom sap que als pobles la mort és sonora i més propera; i topa amb records que no són seus, sinó de la seva àvia. Fins que veu la possibilitat de fugir i se’n va a viure al sud d’Itàlia. A Calàbria: a una terra de pas, de gent que emigra, de gent que hi arriba amb pastera, de gent que no acaba d’encaixar enlloc.

