Literatura
Cari Oriol relliga en un llibre Portbou, frontera i exili seguint les petjades d’escriptors
La catedràtica de Llengua i Literatura Espanyola presenta el volum 'Portbou, un viatge cap a on?' aquest diumenge 7 de setembre, dins l’Escola d’Estiu Walter Benjamin de Portbou
La catedràtica de Llengua i Literatura Espanyola, Cari Oriol Serres (1944) fa anys que estudia i recopila informació que relliga Portbou i l’exili a través de les petjades dels escriptors. «A vegades, en lectures, em trobava accidentalment el nom de Portbou; altres, l’he anat a cercar», reconeix. En aquesta recerca, que resta oberta per futures lectures, admet, «he tingut sorpreses» com ara l’aparició de noms que no esperava trobar, que van passar pel poble, fos en direcció sud o nord, i que van deixar per escrit «les impressions que van sentir en veure la frontera que els podia salvar la vida». Tots els que ha trobat, els ha recopilat al llibre Portbou, un viatge cap a on? (Ed.Reremús i Fundació Àngelus Novus) que aquest diumenge, a dos quarts d’onze del matí, presenta a la biblioteca Walter Benjamin de Portbou, dins la 10a Escola d’Estiu Walter Benjamin en la que, la setmana passada, ja hi ha cinquanta inscrits arribats des de diferents punts del país i també de París, Berlín i Madrid.
Durant la presentació d’aquest llibre, Cari Oriol s’acompanyarà de l’escriptor Vicenç Villatoro qui ha escrit l’emotiu pròleg del llibre tot recordant que el seu avi va ser un dels que van passar per Portbou de camí a l’exili. L’autora ha dividit el volum en tres parts. A la primera, els lectors trobaran els brigadistes internacionals, «molts d’ells intel·lectuals que venien com a voluntaris per ajudar a l’exèrcit republicà» com el francès André Maurois, el britànic Stephen Spender o el cubà Alejo Carpentier. «Venien de llocs molt diferents i arribaven en tren a Portbou, a l’andana francesa, baixaven, passaven la duana i agafaven el tren espanyol que era especial pels brigadistes», explica Cari Oriol. Sovint, feien temps i es passejaven per Portbou deixant, més tard, impressions, imatges o visions sobre en el paper.
La segona part està dedicada a l’exèrcit en retirada i aquí emergeix la gran figura d’Antonio Machado que va passar per Portbou amb el seu amic, el filòsof figuerenc Joaquim Xirau a qui va expressar-li admirat, tot contemplant el paisatge, la frase: «Verdaderamente esto es muy hermoso». Acabada la Guerra Civil Espanyola, passarien molt jueus i dins el col·lectiu figures molt importants de la literatura com Alfred Döblin, autor de Berlin Alezanderplatz, el germà i el fill de Thomas Mann i Alma Mahler amb el seu marit, entre molts altres. I, per descomptat, Walter Benjamin.
El pas entre la vida i la mort
A la part final del llibre, Cari Oriol reflexiona sobre què és una frontera en temps de guerra, «un petit espai arbitrari que suposa el pas entre la vida i la mort». L’autora no obvia «l’angoixa que patien, també l’alegria d’haver-ho passat». En el text, Cari Oriol medita sobre com un paisatge on s’ha viscut un drama tan gran, alguna cosa resta i l’impregna. «El lloc transformat en concepte», diu l’autora tot afegint que «aquella frontera esdevé un lloc que significa la vida, la llibertat, uns valors, conceptes abstractes». A banda de presentar aquest llibre, Cari Oriol també obrirà l’Escola d’Estiu, aquest divendres a les quatre de la tarda, amb una xerrada sobre El paisatge literari i la violència a la República de Weimar.
