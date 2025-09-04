Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música

La Basílica de Castelló d'Empúries entra amb èxit dins el circuit Candlelight

La Catedral de l'Empordà ha acollit quatre d'aquests concerts sota la llum de les espelmes aquest mes d'agost amb totes les entrades venudes

Imatge espectacular de davant de l'altar amb el quartet i les centenars d'espelmes artificials enceses.

Imatge espectacular de davant de l'altar amb el quartet i les centenars d'espelmes artificials enceses. / Iraida Sais

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Castelló d'Empúries

La Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries es va transformar divendres passat. Sota la llum d’un nombre impressionant d’espelmes artificials que embolcallaven un escenari alçat davant l’altar, va actuar un quartet de corda interpretant versions de música contemporània de Colplay i Imagine Dragons, a la primera sessió, i de Queen i Abba, a la segona. La proposta, que forma part dels espectacles Candlelight que ja s’han dut a terme a un centenar de ciutats europees, va captivar a quasi un miler de persones que van assistir a les dues sessions. Segons fonts de la Basílica, ja hi havia hagut contactes fa un temps per fer-hi un d’aquests concerts i, finalment, ha estat aquest agost quan s’ha materialitzat el projecte.

Tota l'església va quedar il·luminada amb la llum de les espelmes.

Tota l'església va quedar il·luminada amb la llum de les espelmes. / Iraida Sais

Tot i ser una mena de prova pilot, l’èxit absolut de públic que han aconseguit, amb totes les entrades venudes per les dues sessions, fa augurar que podria tenir continuïtat. No és la primera vegada que es fan concerts sota la llum de les espelmes a la Basílica. A finals de juny va acollir la Nit de les Esglésies de Catalonia Sacra obrint les portes gratuïtament al públic. Amb Candlelight, però la il·luminació ha estat artificial, la qual cosa garanteix que no es malmet el monument.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents