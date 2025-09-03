Cinema
'Sîrat', 'Romieria' i 'Sorda', les tres pel·lícules espanyoles preseleccionades per als Oscars
La cinta definitiva es coneixerà el 17 de setembre
Agnés Andreu
Sîrat, d’Òliver Laxe; Romería, de Carla Simón; i Sorda, d’Eva Libertad, són les tres produccions espanyoles preseleccionades per optar a competir a l’Oscar a millor pel·lícula internacional, segons ha anunciat aquest dimecres l’Acadèmia de Cinema espanyola.
Ara, les tres cintes s’enfrontaran en una selecció final que acabarà el pròxim 17 de setembre, quan es farà pública la representant d’Espanya per a la gala dels Oscars, la 98a edició de la qual se celebrarà el 15 de març de 2026 al Teatre Dolby de Los Angeles (EUA).
Els encarregats de la lectura a l’Acadèmia de Cinema han estat l’actriu Emma Suárez i l’actor Juan Diego Botto. Els membres de l’Acadèmia de Cinema, que l’any passat van optar per Segundo premio, que no va superar la primera selecció per ser finalista, han triat entre 57 pel·lícules estrenades des de l’1 d’octubre de 2024 fins al 30 de setembre de 2025.
Aquestes dates les determinen les bases de l’Acadèmia de Hollywood, que en els pròxims mesos decidirà quines pel·lícules internacionals seran nominades, cosa que no va passar amb l’escollida per Espanya l’any passat, Segundo premio, que es va quedar fora en el primer tall, conegut al desembre.
Des del 1986, l’Acadèmia s’encarrega de designar el títol que representarà Espanya en la competició pel premi de Hollywood. A partir del 2001, i amb la finalitat de donar més visibilitat a les produccions de l’any, la institució escull mitjançant votació tres pel·lícules d’entre totes les que compleixen els requisits exigits.
L’última pel·lícula espanyola a guanyar un Oscar va ser Mar adentro, dirigida per Alejandro Amenábar i protagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula va obtenir el premi a la Millor Pel·lícula Internacional en la 76a edició dels Premis de l’Acadèmia, el 2005.
