Música
Max Villavecchia presenta el single 'Havanera de Port Alguer', un tribut a les cantades d'havaneres de Cadaqués
La composició, que parteix del batec clàssic de l’havanera, però reinterpretat, forma part del nou disc que el músic publica aquest dimecres 3 de setembre
Havanera de Port Alguer és el segon senzill del nou treball de Max Villavecchia: tribut a una de les tradicions més estimades de la Costa Brava, les cantades d’havaneres de Cadaqués, que cada estiu omplen de veu i memòria la platja de Port Alguer. La composició parteix del batec clàssic de l’havanera, però el reinterpreta amb un pols insòlit en 7/4. El resultat és una sensació d’onatge interior, un temps que es dilueix com el mar en moviment, mantenint viva l’essència popular però projectant-la cap a nous horitzons.
En el llenguatge sonor de Max Villavecchia hi ressonen ecos de l’impressionisme francès, amb subtils referències a Ravel i l’univers de Xavier Montsalvatge, entrellaçats amb l’arrel mediterrània de les havaneres catalanes. Aquesta fusió crea una música que convida tant a la contemplació com a la dansa, oscil·lant entre la malenconia i la celebració.
Havanera de Port Alguer, que vol ser un instant suspès en el temps, forma part del nou disc que el músic publica aquest dimecres 3 de setembre coincidint amb la proposta artística que Entre Mar i Roca que presenta, junt amb el pintor Stefano Mussato, a la galeria Patrick Domken de Cadaqués fins al 10 de setembre, una invitació a submergir-se en la màgia del paisatge de Cadaqués i el Cap de Creus a través de la fusió entre pintura i música.
Max Villavecchia és pianista, compositor i productor, i destaca per una identitat artística oberta i exploradora, capaç de transitar amb naturalitat entre gèneres, estils i tradicions. La seva música fusiona l’arrel i l’avantguarda, buscant sempre nous llenguatges i formes d’expressió que transcendeixin les convencions.
Format a l’Acadèmia Marshall de Barcelona, el Taller de Músics i el Conservatorium van Amsterdam, Max Villavecchia combina una sòlida base clàssica amb una immersió profunda en el jazz, el flamenc, la música carnàtica i les músiques del món. El seu recorregut abraça des de la cançó d’autor fins a la improvisació lliure, passant per la fusió i el folklore, sempre amb una mirada personal, experimental i genuïnament emocional.
És membre de Los Aurora, reconegut grup de flamenco-fusió amb el qual ha actuat a escenaris internacionals, i lidera Midstream, un trio de jazz amb repertori original. Aquesta versatilitat li ha permès col·laborar en una gran varietat de contextos —des de la composició per a dansa i audiovisuals fins a la interpretació en directe— mantenint sempre una veu pròpia i coherent.
El seu treball es defineix per una voluntat clara de diàleg interdisciplinari i per una cerca constant de connexió amb el públic. Amb un estil singular i un llenguatge sonor sense fronteres, Max Villavecchia es consolida com un creador en moviment, fidel a una visió artística que desafia etiquetes i aposta per l’expressió autèntica.
