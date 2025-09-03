Patrimoni
L’Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ingressa 128 cartells històrics de cinema i programes de mà del Teatre El Jardí
Els documents, que presenten un estat de conservació força bo tot i petites pèrdues de suport, daten d’entre els anys 1920 i 1925 i eren preservats per la família Minobis
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha rebut recentment 128 cartells, d’entre els anys 1920 i 1925, i programes de mà del Teatre-Cinema El Jardí. Els documents, que preservava la família Minobis, són cartells de mides petites de projeccions cinematogràfiques. L’estat de conservació és força bo tot i que una part estan afectats pels rosegadors, amb petites pèrdues de suport documental, però que no dificulten la lectura. Fa uns mesos, l’arxiu ja va ingressar, del fons Minobis, cartells i impresos de teatre, òperes i sarsueles representades a la ciutat i a pobles de la comarca, des de finals del segle XIX fins a principis dels 80 del segle XX.
Segons explicava el cronista de Figueres, Josep Maria Bernils, als Annals de l’IEE del 1995, El Jardí va ser explotat per l’industrial Pau Pagès des del 1914 quan es projectaren les primeres pel·lícules amb sessions d’estiu a l’aire lliure. Per evitar cancel·lacions per mal temps i pluja, va tirar endavant la construcció d’un gran edifici amb capacitat per 1784 espectadors. Es va estrenar l’abril de 1916 i el 1989 el va adquirir i rehabilitar l’Ajuntament.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Figueres Acústica Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- Xavi Pascual, director de l'Acústica: 'El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se