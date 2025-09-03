Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Patrimoni

L’Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ingressa 128 cartells històrics de cinema i programes de mà del Teatre El Jardí

Els documents, que presenten un estat de conservació força bo tot i petites pèrdues de suport, daten d’entre els anys 1920 i 1925 i eren preservats per la família Minobis

Alguns dels cartells ingressats per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà.

Alguns dels cartells ingressats per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. / ACAE

Cristina Vilà Bartis

Figueres

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha rebut recentment 128 cartells, d’entre els anys 1920 i 1925, i programes de mà del Teatre-Cinema El Jardí. Els documents, que preservava la família Minobis, són cartells de mides petites de projeccions cinematogràfiques. L’estat de conservació és força bo tot i que una part estan afectats pels rosegadors, amb petites pèrdues de suport documental, però que no dificulten la lectura. Fa uns mesos, l’arxiu ja va ingressar, del fons Minobis, cartells i impresos de teatre, òperes i sarsueles representades a la ciutat i a pobles de la comarca, des de finals del segle XIX fins a principis dels 80 del segle XX.

Segons explicava el cronista de Figueres, Josep Maria Bernils, als Annals de l’IEE del 1995, El Jardí va ser explotat per l’industrial Pau Pagès des del 1914 quan es projectaren les primeres pel·lícules amb sessions d’estiu a l’aire lliure. Per evitar cancel·lacions per mal temps i pluja, va tirar endavant la construcció d’un gran edifici amb capacitat per 1784 espectadors. Es va estrenar l’abril de 1916 i el 1989 el va adquirir i rehabilitar l’Ajuntament.

