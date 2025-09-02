Festivals
La vida del Festival Portalblau de l'Escala s’allarga a la tardor i s’estén per la comarca
Del 20 de setembre al 15 de novembre, el festival proposa cinc espectacles entre l’Escala, Vilajuïga i Ventalló, dos d’ells gratuïts
Fa un parell de setmanes, l’Escala tancava una nova edició del festival Portalblau amb unes xifres de rècord amb més de 10.000 espectadors i quinze espectacles penjant el cartell de tot venut. Ara, els organitzadors han apostat per ampliar la programació a la tardor i estendre el seu radi d’acció per la comarca fent arribar propostes, per primera vegada, a Vilajuïga i Ventalló.
La primera de les propostes és Controra, un diàleg entre cos i percussió a càrrec d’Andrea de Siena i Vicenzo Gagliani. L’escenari escollit per aquest espectacle, que és de pagament, és el celler Espelt de Vilajuïga, el 20 de setembre a les sis de la tarda. Uns dies més tard, el 29 de setembre, l’oferta retorna a l’Escala, concretament a la Riba, on es podrà veure Peix de la companyia Hotel Iocandi, una peça de circ, clown i música que reflexiona sobre memòria i turisme. En aquest cas, la proposta és gratuïta.
A l’octubre l’oferta de Portalblau continuarà amb la proposta Parlen les dones, un homenatge a la poesia femenina amb Aina Torres i Edgar Casellas. Es farà, de nou, al celler Espelt el dissabte 4 d’octubre, a les sis de la tarda. El següent espectacle canvia d’emplaçament i es fa a la Fundació L’Olivar de Ventalló, promoguda per l’escultor Enric Pladevall, el 18 d’octubre, a les sis de la tarda. Serà un concert protagonitzat per la Laura Marchal amb el qual celebrarà la intensitat del flamenc i la força d’una veu que neix de l’arrel i mira cap al futur. Aquest és un concert de pagament.
Tango i humor absurd
Per tancar aquesta nova proposta, el festival torna el 15 de novembre a la Riba de l’Escala on la Cia. Jazzville presentarà L’animal més perillós del món. Dirigit pel creador català Sergi Estebanell i interpretat per la ballarina i actriu internacional Ksenia Parkhatskaya, l’espectacle, d’accés gratuït, barreja dansa, música, teatre físic i comèdia per parlar del coratge de ser un mateix. Amb la força del charleston, el tango i l’humor absurd, aquest viatge es converteix en una experiència col·lectiva que connecta amb públics de totes les edats. Les entrades ja es poden comprar a través de la pàgina oficial de Portalblau (portalblau.cat) al preu de 15 euros cadascun.
