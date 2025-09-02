Ràdio
El programa 'Hoy por hoy' de la SER s’emet en directe des del Museu de l’Exili, a la Jonquera
Amb més de tres milions d'oïdors i presentat per la periodista Àngels Barceló, es fa aquest divendres i s’abordarà la temàtica de la frontera i els exiliats de segona generació
El programa més escoltat de la ràdio espanyola, amb més de tres milions d’oïdors, Hoy por hoy de la SER, presentat per la periodista Àngels Barceló, es retransmetrà en directe aquest divendres 5 de setembre, des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia, des del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera. Les portes del centre museístic s’obriran a partir de dos quarts de vuit del matí. No hi ha inscripcions i l’accés serà lliure tot i que limitat a les poques places de què disposa el museu.
Segons ha explicat el director del Museu de l’Exili, Miquel Aguirre, està previst que el programa dediqui una franja a la memòria de l’exili amb diferents apartats que aniran des de la temàtica de la frontera, els exiliats de segona generació, l’evacuació del patrimoni artístic i el paper de la Mina Canta, ubicada a la Vajol i que fa un temps es va obrir a les visites del públic, durant la Guerra Civil Espanyola. L’emissió d’aquest programa serveix per obrir la festa major del poble.
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Figueres Acústica Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- Xavi Pascual, director de l'Acústica: 'El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se
- Vaig decidir recaptar uns 5.000 euros, un per cada quilòmetre que recorregués
- Un despreniment obligar a tancar una zona de la platja de Bonifaci de Roses
- Masquef creu que l'Acústica 'fa valdre la marca de la ciutat de Figueres