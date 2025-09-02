Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ràdio

El programa 'Hoy por hoy' de la SER s’emet en directe des del Museu de l’Exili, a la Jonquera

Amb més de tres milions d'oïdors i presentat per la periodista Àngels Barceló, es fa aquest divendres i s’abordarà la temàtica de la frontera i els exiliats de segona generació

La periodista Àngels Barceló.

La periodista Àngels Barceló. / Cadena SER

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

La Jonquera

El programa més escoltat de la ràdio espanyola, amb més de tres milions d’oïdors, Hoy por hoy de la SER, presentat per la periodista Àngels Barceló, es retransmetrà en directe aquest divendres 5 de setembre, des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia, des del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera. Les portes del centre museístic s’obriran a partir de dos quarts de vuit del matí. No hi ha inscripcions i l’accés serà lliure tot i que limitat a les poques places de què disposa el museu.

Segons ha explicat el director del Museu de l’Exili, Miquel Aguirre, està previst que el programa dediqui una franja a la memòria de l’exili amb diferents apartats que aniran des de la temàtica de la frontera, els exiliats de segona generació, l’evacuació del patrimoni artístic i el paper de la Mina Canta, ubicada a la Vajol i que fa un temps es va obrir a les visites del públic, durant la Guerra Civil Espanyola. L’emissió d’aquest programa serveix per obrir la festa major del poble.

