Cultura
'Un déu salvatge', La Calòrica, Maria Pagès i Oriol Pla, a la nova temporada del Figueres a Escena
El fil temàtic de la temporada gira entorn dels adolescents, amb l’estrena de l’espectacle 'Jovent', de Mambo Project, creat a partir de testimonis reals de joves d’entre 15 i 17 anys
El Museu de l'Empordà inaugurarà una exposició sobre la producció fotogràfica de Jordi Puig i una altra sobre l'amor dins del Projecte NUC
La biblioteca Fages de Climent engegarà rutes literàries sobre autors locals d'àmbit nacional
Un déu salvatge de Yasmina Reza amb Pere Arquillué, La brama del cèrvol de La Calòrica, María Pagés, Oriol Pla, Guillem Roma i la Cobla Marinada són alguns dels noms destacats que lluiran a la cartellera de la nova temporada de Figueres a Escena, que s'obre aquest setembre i s'allarga fins desembre amb una seixantena de propostes, les entrades de les quals es posen a la venda aquest mateix dijous. Són noms que s'han donat a conèixer aquest dimarts al vespre durant la presentació de la nova temporada de Figueres Cultura, impulsat per l’Ajuntament de Figueres, que inclou també la inauguració al Museu de l'Empordà d'una exposició sobre la producció fotogràfica de Jordi Puig, comissariada per l'historiador de l'art, Jordi Falgàs, i també una segona sobre l’amor, segons els joves participants del Projecte NUC. A més, torna a arrancar un nou cicle d'Històries de l'Art. Per la seva part, la biblioteca Fages de Climent proposarà des de rutes literàries, conferències sobre geopolítica fins a efemèrides literàries, així com l'inici d'una quinzena de clubs de lectura.
La presentació, que s'ha dut a terme a l'antiga muralla carlina, a l'auditori dels Caputxins, ha comptat amb les intervencions de la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes; el regidor d'Equipaments Escènics i Cultura Popular, Josep Maria Bernils; la directora dels equipaments escènics, Aina Baig; el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech i la directora de la Biblioteca Fages de Climent, Nati Vilanova, així com el cantautor figuerenc Alverd Oliva, que ha ofert una actuació, un petit tast del que serà el seu concert de presentació del nou treball, Flor de nit.
Pere Arquillué, Joan Pera, Oriol Pla i Àngels Gonyalons
Dins la nova temporada de Figueres a Escena destaquen propostes de gran qualitat. Així, el Teatre Municipal El Jardí acollirà espectacles teatrals de gran format com Un déu salvatge, dirigida i interpretada per Pere Arquillué; La brama del cérvol, la darrera proposta de La Calòrica; l’espectacle multidisciplinari i delirant Gola, d’Oriol Pla i Pau Matas; o Un sogre de lloguer, amb Joan Pera. També s’hi podran veure dues propostes impulsades pel Grup Iris, en benefici de la seva associació: Dones de ràdio, amb Àngels Gonyalons, Sara Espígul i Sara Diego, i Busques parella? Speed Dating, amb Núria Casas.
Com és habitual a la tardor, la Fundació Òpera a Catalunya presentarà una producció operística destacada, aquest cop amb Les noces de Fígaro. En paral·lel, s’ha programat el musical de mitjà format Guateque, amb direcció musical de l’empordanès Joel Riu, una adaptació lliure i divertida de l’obra de Mozart, que es podrà veure a l'escenari de La Cate.
Entre els espectacles de petit format, s’oferiran propostes amb el públic damunt l’escenari del Jardí, com la peça curta Ma solitud, de Guillem Albà, que ha captivat allà on ha anat, o l’obra de teatre d’objectes Entrañas, de la companyia El Patio Teatro, reconeguda per la seva sensibilitat i delicadesa.
El fil temàtic de la temporada gira entorn dels adolescents, amb l’estrena de l’espectacle Jovent, de Mambo Project, creat a partir de testimonis reals de joves d’entre 15 i 17 anys. Aquesta línia de treball s’ha desenvolupat en col·laboració amb el Museu de l’Empordà, la Biblioteca Fages de Climent, l’Oficina Jove, l’Aula de Teatre, el Cineclub Diòptria i Agitart, afavorint la implicació i participació activa d’infants i joves en la cultura local.
Estrena de 'De Sheherezade' de Maria Pagès a Catalunya
En l’àmbit de la dansa, la temporada comptarà amb propostes destacades com De Scheherezade, de María Pagés, que per primera vegada presenta aquest espectacle a Catalunya. La proposta —amb una desena d’intèrprets— fusiona dansa contemporània i flamenc, amb una posada en escena d’impacte visual i sonor. També s'ha programat la companyia navarresa Led Silhouette amb el seu nou espectacle Halley.
Pel que fa a la música, diversos equipaments acolliran estrenes i preestrenes de nous treballs: Guillem Roma i la Cobla Marinada presentaran l’EP Platja tropical; Magalí Sare hi preestrenarà el seu disc Descasada, després del seu pas per la Fira Mediterrània de Manresa, i Alverd Oliva —cantautor figuerenc— presentarà Flor de nit. També el grup de tribut als Beatles Abbey Road oferirà un concert simfònic.
D'altra banda, el públic infantil també disposaran de la seva programació, amb espectacles com Matres amb Campi Qui Pugui (+6 anys), Copiar amb Animal Religion (+5 anys), Madame Lumière de La Menuda (de 0-5 anys) i Momo amb Anna Roca (+8 anys). Aquest últim torna a Figueres després de gairebé 10 anys per acomiadar-se dels escenaris.
Dins la programació no faltaran les propostes de les companyies locals entre les quals destaquen l'estrena de l'obra Una peça de Jenny Hollan de l'escriptor figuerenc Àngel Burgas que porta a escena La Funcional Teatre al Casino Menestral, però també Cinto de Cateatre. A més, s’oferiran tres funcions accessibles, servei de canguratge en quatre funcions i quatre tallers gratuïts amb artistes i companyies professionals.
Abonaments i el nou paquet Fígaro
Dins la part més pràctica, cal remarcar que es posaran a la venda els habituals abonaments amb cinc espectacles per 60 euros, vuit per 80 euros, el paquet excel·lent + estrella -dos espectacles per entre 26 i 32 euros- i el nou paquet Fígaro, que combina Guateque i Les noces de Fígaro. La venda d’entrades s’obrirà aquest dijous 4 de setembre de 19 a 21 hores a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí, i a partir de les 19.30 h al web www.figueresaescena.cat.
Propostes del Museu de l'Empordà
Entre les activitats més destacades del Museu de l’Empordà hi ha exposicions i cicle de cursos. Entre les exposicions destaquen Jordi Puig no és un fotògraf, que obrirà portes a partir del 25 d’octubre, a la Sala d'Exposicions l'Escorxador, una mostra que fa un recorregut a la producció fotogràfica de Jordi Puig, nascut a Cerdanyola del Vallès i establert des de principis dels anys 90 a Lladó, a través de més de 120 fotografies de l'artista. Una altra exposició que s'inaugurarà aquest últim tram d'any serà metAMORfosi a partir del 14 de novembre al Museu de l'Empordà, una exposició amb peces de la col·lecció del Museu comissariada pels participants del Projecte NUC, joves d'entre 15 i 19 anys que han fet una residència de 6 mesos per conèixer el funcionament intern d'un museu. La mostra explica l'amor des del seu punt de vista.
Destacar també la segona itinerància de l'exposició Vacances amb Franco que es podrà veure a l'Instituto Cervantes de Frankfurt.
Clubs de lectura, presentacions, tallers i conferències a la biblioteca
L'altre equipament cultural de pes a Figueres és, sens dubte, la Biblioteca Fages de Climent que oferirà la seva habitual programació d’activitats entorn de la lectura, la cultura i l’aprenentatge, amb conferències sobre literatura i geopolítica, concerts de petit format, rutes literàries, formació TIC, tallers tecnològics per a joves i infants, hores del conte i presentacions de llibres, tenint presents algunes efemèrides.
Actualment, la Biblioteca ofereix 11 clubs de lectura (narrativa, òpera, teatre, poesia, lectura fàcil, infantil i juvenil) i 3 clubs de lectura temàtics: el club de lectura de memòria democràtica coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME, el club de lectura de Benestar emocional coordinat per Xavier López Blánquez, referent de benestar emocional a l’ABS de Figueres i un convit a llegir La meva carn que tu encenies. Memòries sentimentals de Francesc Pujols, obra del mateix escriptor i filòsof, amb motiu del 50è aniversari del monument a Francesc Pujols, situat davant la façana del Teatre-Museu Dalí, que s’ofereix en col·laboració amb els Amics dels Museus Dalí.
En l’àmbit de les conferències de divulgació, s’ha programat un nou cicle de conferències sobre geopolítica a càrrec de Javier Albarracín Corredor, professor a Blanquerna - Universitat Ramon Llull, sota el títol Peces d’un puzle geopolític en construcció: elements per a la reflexió global, que tindrà lloc els dijous del mes de novembre a les 18.30 hores, amb la voluntat d’aportar alguns elements de reflexió sobre el context internacional actual. Així mateix, s’han programat conferències sobre literatura amb motiu dels 250 anys del naixement de Jane Austen, els 125 anys de la mort d’Oscar Wilde i sobre el 150è aniversari de la concessió a Figueres del títol de ciutat.
Rutes literàries entorn l'obra d'autors locals d'abast nacional
El 19 d’octubre serà la jornada inaugural dels actes commemoratius del 150è aniversari amb l’acte de lliurament dels reconeixements i distincions de l’Ajuntament de Figueres al Teatre Municipal El Jardí. Per celebrar aquesta efemèride, la Biblioteca també proposa les rutes literàries Rutes - Figueres, Escenari Literari: Ciutat endins, de M. Mercè Cuartiella (23 d’octubre, 18 h) amb presentació de l’autora i lectura de textos a càrrec de grups teatrals locals; Quan la nit mata el dia, d’Agustí Vehí (25 de novembre, 18 h), a càrrec d’Emma Casals; i Els jugadors de whist, de Vicenç Pagès Jordà (13 de desembre, 11 h) a càrrec de Josep M. Dacosta i Glòria Cristina.
Es duran a terme diverses propostes en memòria de Vicenç Pagès Jordà, com ara la presentació del llibre Curs de prosa, una taula rodona amb motiu dels 30 anys de la publicació de la novel.la El món d’Horaci, i l’espectacle En veu alta: Vicenç Pagès Jordà en el record, una lectura amb l’evocadora veu de Joan Massotkleiner.
Paraula de músic amb Toni Torrico i Raúl Carlevaro
També s’oferiran dos concerts de “Paraula de músic”, la iniciativa engegada el 2018 per la Biblioteca de Figueres per tal de dinamitzar el seu fons musical i donar visibilitat a la música i els grups de Figueres i l’Alt Empordà, enguany amb concerts de Toni Torrico, que oferirà un repàs entre el rock i la poesia, i Raúl Carlevaro, que estrenarà el seu primer disc de cançons infantils.
En l’apartat formatiu, i gràcies a la gestió del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, tindran lloc diverses píndoles de formació TIC (Iniciació a la fotografia digital, Àlbum digital i la informació al núvol: Google Drive) adreçades a adults, i tallers tecnològic per a infants i joves BiblioSteam, Introducció al disseny gràfic (de 12 a 16 anys) i BiblioMakers, Expedició robòtica a l’oceà. Robòtica amb Vex GO (de 9 a 12 anys) i Missió robòtica: rescat d’animals. Robòtica amb Lego Spike Essential (de 6 a 9 anys). Com ja és habitual, la Biblioteca també oferirà una amplia programació familiar d’Hores del conte (+3 anys) i Contes per a nadons (-3 anys).
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Figueres Acústica Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- Xavi Pascual, director de l'Acústica: 'El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se