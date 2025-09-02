Cinema
Un curs rescata i apropa la memòria de les dones pioneres del cinema, al Museu de l'Empordà a Figueres
La historiadora de l’art, Marta Sureda, abordarà la història del cinema des d’una perspectiva feminista per treure a la llum el treball de moltes creadores oblidades
Ho farà a partir d'aquest dimecres 3 de setembre i durant tot el mes, al Museu de l’Empordà dins el cicle 'Històries de l’Art'
A finals del segle XIX i principis del XX, quan el cinema comença a emergir, les dones també en formen part d’una manera molt activa amb figures tan destacades com la francesa Alice Guy, la primera dona que filma un curtmetratge. Però quan la indústria despunta, elles queden relegades a un segon pla i aquelles temàtiques que tractaven, abordant la condició de la dona en la societat, es difuminen sota una mirada masculina. Ho va patir la mateixa Guy, ja que «quan va morir ho va fer en l’oblit i va haver d’escriure una autobiografia per reivindicar les seves aportacions en aquell cinema primitiu». «La historiografia omet aquestes dones i cada generació de cineastes joves sembla que comenci de zero, com si no tinguessin un llegat darrere i això no és així», assegura la historiadora de l’art, especialitzada en cinema, Marta Sureda. Tot això i més ho explicarà en el curs que obre la nova temporada del cicle Històries de l’art del Museu de l’Empordà de Figueres, aquest dimecres 3 de setembre, un cicle gratuït, però que requereix inscripció prèvia.
Marta Sureda rememora que quan estudiaven història del cinema a la Universitat, la presència de la dona com a referent era mínima i, bàsicament, se centrava en la figura de Leni Riefenstahl, «la directora nazi». Va prendre’n consciència, junt amb Ingrid Guardiola, quan el Museu del Cinema de Girona els va encarregar un curs sobre dones cineastes. «Veiem les limitacions que teníem de la carrera, que hi havia un cànon masculí i que era el que s’explicava», recorda. Dos anys més tard, van engegar el projecte La dimensió poc coneguda. Pioneres del cinema que ara a Figueres Sureda presenta actualitzat. «Fa deu anys, dins els estudis culturals i de gènere ja s’anava treballant l’aportació de les dones en el cinema, però era brutal la invisibilitat generalitzada a la qual havien estat sotmeses les dones i es coneixia poc aquestes figures», explica, tot afegint que en l’última dècada això ha anat canviant i, sense ser igualitari del tot, «s’han popularitzat molt més aquest tipus d’estudis i de reivindicació, hi ha una altra mirada des del periodisme i l’interès general».
A Figueres, Marta Sureda iniciarà aquest viatge des d’aquells orígens prometedors, «un període molt interessant perquè hi havia moltes dones treballant en l’àmbit cinematogràfic fent diferents oficis com l’escriptura de guions, la direcció, la producció i la interpretació». Aquella efervescència es talla de soca-rel «quan s’estableix el sistema d’estudis de Hollywood, una indústria molt lucrativa» on les dones «desapareixen, sobretot, en la direcció, l’escriptura de guions, l’edició i muntatge cinematogràfic». Una dificultat afegida és, com diu Sureda, que en els catàlegs d’aquell primer cinema «no hi havia crèdits amb les autories, només el nom de la companyia i costa saber qui va fer què», però gràcies «als estudis acadèmics i de recerca s’han rescatat alguns noms».
Cineastes als marges
Quan el sistema d’estudis passa de Nova York a Hollywood, quan s’abandona el cinema mut, les dones queden relegades a estar davant la càmera, és a dir, a la interpretació. És quan el cinema tècnicament es fa més complex «i es creu que a escala tècnica elles no tenen tanta facilitat ni coneixement». Dins un «sistema tan jeràrquic» només una es manté: la directora Dorothy Arzner qui continua fent pel·lícules que «qüestionen el paper de la dona a Hollywood». Altres dones, com la francesa Germaine Dulac, troben refugi en «gèneres més perifèrics, al marge de la indústria com el cinema avantguardista i experimental que, tot i ser àmbits molt masculins també, tenen més llibertat en ser produccions independents». Marta Sureda també evoca a l’actriu Ida Lupino qui acaba creant la seva companyia «per fer pel·lícules independents i sortir dels estereotips dels personatges femenins que li havia tocat interpretar». El cinema d’aquestes dones «no era tan convencional sinó que s’expressaven explorant les emocions, introduint-se en aspectes de la psicologia i l’imaginari del personatge».
