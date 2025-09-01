Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Masquef creu que l'Acústica "fa valdre la marca de la ciutat"

El festival tanca "una edició històrica" amb més de 120.000 espectadors

EN IMATGES | El naixement de l'escenari Acústica Figueres Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts

EN IMATGES | El naixement de l'escenari Acústica Figueres Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts

Veure Galeria

EN IMATGES | El naixement de l'escenari Acústica Figueres Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts / JORDI CALLOL

Aleix Freixas / Berta Artigas

Figueres

 El festival Acústica de Figueres va tancar aquest diumenge al vespre "una edició històrica" de la mostra musical, segons ha explicat a l'ACN el director, Xavi Pascual. Entre dijous i diumenge el festival ha atret 120.000 espectadors, segons els organitzadors. Es tracta de 20.000 més dels que ja havien recomptat en l'edició anterior els promotors del festival. El nou públic prové del concert Oques Grasses que van fer els osonencs al nou recinte del festival, el Figueres Arena. Es tracta d'un espai als afores de la ciutat que compta amb una capacitat de 20.000 persones. Pascual ha assegurat que volen consolidar el nou escenari de cara a l'any vinent després que esgotessin les entrades pel concert que s'hi va fer la nit del dissabte.

Amb aquestes xifres, el festival es reafirma com una cita referent per a l'escena musical catalana. Al llarg dels quatre dies de concerts, el públic ha gaudit de les actuacions gratuïtes de Lax'n'Busto, Figa Flawas, Mushka, Alizzz, Els Catarres, Mama Dousha, Ginestà, Suu, Maria Jaume o Svetlana. Els concerts a la Rambla s'han limitat a 10.500 persones, segons afirma la Guàrdia Urbana de Figueres. La posada en funcionament del nou espai de concerts de pagament ha promogut que l'ajuntament habilités 3.500 places d'aparcament gratuït repartides en deu espais diferents. A més, s'han posat detectors portàtils de metall als concerts. A més, el dispositiu de seguretat ha comptat amb 341 efectius entre agents de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, voluntaris i membres de seguretat privada. Es tracta de pràcticament el doble dels efectius que hi havia l'any passat.

"Prova de foc" per a la ciutat

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha fet una valoració molt positiva del festival Acústica i ha destacat l'èxit del concert d'Oques Grasses, que va reunir més de 20.000 assistents i va servir de "prova de foc per demostrar que Figueres pot acollir concerts de gran format". Masquef també ha subratllat l'esforç organitzatiu i de seguretat, i ha remarcat que festivals com aquest "fan valdre la marca de la ciutat" i contribueixen al fet que Figueres sigui percebuda en clau positiva.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents