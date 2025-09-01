Masquef creu que l'Acústica "fa valdre la marca de la ciutat"
El festival tanca "una edició històrica" amb més de 120.000 espectadors
Aleix Freixas / Berta Artigas
El festival Acústica de Figueres va tancar aquest diumenge al vespre "una edició històrica" de la mostra musical, segons ha explicat a l'ACN el director, Xavi Pascual. Entre dijous i diumenge el festival ha atret 120.000 espectadors, segons els organitzadors. Es tracta de 20.000 més dels que ja havien recomptat en l'edició anterior els promotors del festival. El nou públic prové del concert Oques Grasses que van fer els osonencs al nou recinte del festival, el Figueres Arena. Es tracta d'un espai als afores de la ciutat que compta amb una capacitat de 20.000 persones. Pascual ha assegurat que volen consolidar el nou escenari de cara a l'any vinent després que esgotessin les entrades pel concert que s'hi va fer la nit del dissabte.
Amb aquestes xifres, el festival es reafirma com una cita referent per a l'escena musical catalana. Al llarg dels quatre dies de concerts, el públic ha gaudit de les actuacions gratuïtes de Lax'n'Busto, Figa Flawas, Mushka, Alizzz, Els Catarres, Mama Dousha, Ginestà, Suu, Maria Jaume o Svetlana. Els concerts a la Rambla s'han limitat a 10.500 persones, segons afirma la Guàrdia Urbana de Figueres. La posada en funcionament del nou espai de concerts de pagament ha promogut que l'ajuntament habilités 3.500 places d'aparcament gratuït repartides en deu espais diferents. A més, s'han posat detectors portàtils de metall als concerts. A més, el dispositiu de seguretat ha comptat amb 341 efectius entre agents de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, voluntaris i membres de seguretat privada. Es tracta de pràcticament el doble dels efectius que hi havia l'any passat.
"Prova de foc" per a la ciutat
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha fet una valoració molt positiva del festival Acústica i ha destacat l'èxit del concert d'Oques Grasses, que va reunir més de 20.000 assistents i va servir de "prova de foc per demostrar que Figueres pot acollir concerts de gran format". Masquef també ha subratllat l'esforç organitzatiu i de seguretat, i ha remarcat que festivals com aquest "fan valdre la marca de la ciutat" i contribueixen al fet que Figueres sigui percebuda en clau positiva.
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- Oques Grasses fan de l’Acústica un cor de 20.000 veus
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- EN IMATGES | El Festival Acústica fa vibrar el centre de Figueres en la segona nit de concerts
- Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dissabte 30 d'agost
- Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins