Les cites musicals de la ‘rentrée’
Lady Gaga, Post Malone, Marilyn Manson, Bunbury, Sabina...: els concerts més esperats de la tardor
L’agenda barcelonina ofereix una intensa programació que cobreix des d’un hiperocupat Palau Sant Jordi fins a l’intens circuit de sales, passant per mostres com el Festival·B, al Fòrum, o el naixent Feroe, al Poble Espanyol
Jordi Bianciotto
L’últim Estadi de l’any: arriba Post Malone
S’atreveix amb tot un Estadi Olímpic aquest cantant-raper de Siracusa (Nova York), exemple viu d’un pop híbrid que enfonsa arrels en el trap, l’r’n’b i la cultura hip-hop, i que incrusta sense dificultats picades d’ullet al rock i incursions country. Fan de Nirvana (grup a què va dedicar un ‘set’ casolà en temps pandèmic, i amb excomponents, Dave Grohl, Krist Novoselic i Pat Smear, es va marcar fa uns mesos un convincent ‘Smells like teen spirit’ a la televisió), Post Malone ha impactat amb la seva heterodoxa política de duets, cites amb figures tan diverses com Doja Cat, Taylor Swift o l’inèdit tàndem Ozzy Osbourne-Travis Scott.
Austin Richard Post, l’home dels tatuatges facials jeroglífics, torna el 12 de setembre a Barcelona, vuit anys després del seu debut a la ciutat (va ser a Razzmatazz), manejant un àlbum, ‘F-1 Trillion’, en què consuma el seu somni country aliant-se amb un elenc de figures del gènere que va de Dolly Parton a Hank Williams Jr. Única data a Espanya de ‘The big ass stadium tour’,amb Jelly Roll com a teloner, en què no faltaran èxits com ‘Sunflower’, la seva cançó per a la banda sonora de ‘Spider-Man: Un nou univers’ (2018).
Atraccions pop: el triplet de Lady Gaga
Una altra exclusiva barcelonina és el triplet de Lady Gaga al Palau Sant Jordi (28, 29 i 31 d’octubre), a dalt de ‘The Mayhem ball’, un espectacle apuntalat en l’àlbum ‘Mayhem’, que va publicar el març passat (on invocava el xoc electro-rock estrident dels seus inicis), no exempt de cites als seus ‘hits’: ‘Poker face’, ‘Bad romance’, ‘Born this way’... Fa set anys que no actua a Barcelona, els mateixos que Katy Perry, que tornarà també al Sant Jordi aquesta tardor: serà el 9 de novembre, amb un xou, ‘The lifetimes tour’, en què mirarà d’ignorar els pals que va rebre el seu últim àlbum, '143'.
Al mateix escenari, un altre inquilí conegut, Mumford & Sons, amb el seu folk-rock intensíssim, reanimat amb el seu cinquè àlbum, ‘Rushmere’ (23 de novembre), i a l’annex Sant Jordi Club, l’estrena en solitari de Damiano David, de Måneskin (21 de setembre). Recinte a què acudirà una veterana atracció pop, Roxette, amb el seu guitarrista Per Gessle i una nova cantant, Lena Philipsson, que supleix la plorada Marie Fredriksson.
Ídols llatins: de Sebastián Yatra a Duki
La secció llatinoamericana ofereix un parell de reclams al Sant Jordi. El colombià Sebastián Yatra recala en la seva gira titulada ‘Entre tanta gente summer tour’ (20 de setembre), després de publicar al maig el seu quart àlbum, ‘Milagro’. I l’argentí Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, més conegut com a Duki, un artista sorgit del trap que en directe dona a les seves cançons un empaquetament orgànic rock, passejarà el seu quart àlbum, ‘Ameri’, en què se cita amb Myke Towers, Bizarrap i Eladio Carrión.
Altres llatinades es mostraran en el cicle Iberoexperia Sessions, que acollirà un parell de figures atractives de l’escena mexicana, els cantautors pop Caloncho (11 de setembre, Apolo) i Ximena Sariñana (2 d’octubre, Paral·lel 62). Dos clàssics de l’escena argentina es mostraran a Apolo: Bersuit (10 de setembre) i Kevin Johansen, acompanyat de l’il·lustrador Liniers (1 d’octubre).
Pop i rock ‘anglo’: Jamiroquai, Marilyn Manson, Squeeze
Torna Jamiroquai amb una gira, ‘The heels of steel’, destinada a recol·locar-lo com a ariet del ‘groove’, portador de fites com ‘Cosmic girl’. Serà al Palau Sant Jordi, el 6 de novembre, mentre que el Palau Olímpic de Badalona es convertirà en plaça rockera per duplicat. El 27 de setembre, tiberi amb essències punk a càrrec de The Offspring i Simple Plan. I el 27 de novembre, una tornada sonada al camp del rock amb accents gòtics i obscurantistes: Marilyn Manson, després de 16 anys sense actuar a Barcelona. Al Sant Jordi Club, el neometal de Parkway Drive (2 de novembre).
Alta activitat a les sales. A Razzmatazz, Happy Mondays, símbol del 'Madchester' dels noranta (25 de setembre), el hard rock amb pedigrí de Y&T (27), el rock a l'americana de Counting Crows (14 d'octubre) i la neochanson de Zaz (3 de novembre, cicle Cruïlla de Tardor). A Apolo, The Lemonheads (26 de setembre), Ethel Cain (7 de novembre) i The Psychedelic Furs (13). Reapareixen Bob Mould, ex Hüsker Dü i Sugar (8 de novembre, Estraperlo) i The Waterboys (27 de novembre, Paral·lel 62). Al Palau de la Música, el cantautor Jason Mraz (15 de setembre, Guitar Fest), i a l’Auditori, Laurie Anderson (10 de novembre, Festival de Jazz). I el Poble Espanyol acollirà la primera edició del festival Feroe (14 i 15 de novembre ), amb un cartell d’alta volada que maneja noms com Squeeze (per primera vegada a Espanya), Nick Lowe i The Weather Station.
Espanyols: la tornada de Bunbury i l’adeu de Sabina
Després d’un període de certa confusió comunicativa, i algunes suspensions, torna Bunbury a Barcelona, amb el primer Palau Sant Jordi de la seva carrera, dins del seu ‘Huracán ambulante’ (18 de setembre). Plaça en la qual Joaquín Sabina oficiarà el seu comiat (2 i 4 d’octubre), dins de la gira ‘Hola y adiós’.
El Sant Jordi serà seu d’una dotzena de concerts de figures de l’escena espanyola, començant per l’ídol urbà Quevedo (8 i 9 de setembre) i seguint amb Manuel Carrasco (10 d’octubre), Vanesa Martín (25), la tornada de Pecos (26 i 28), Leiva (8 de novembre), Antonio Orozco (28 i 29), Mónica Naranjo (18 de desembre), Raphael (20), David Bisbal (23) i Nil Moliner (27). Al Sant Jordi Club, Los Planetas (27 d’octubre, Cruïlla Tardor) i Loquillo (27 de desembre). Manolo García oferirà un concert el 4 de desembre en una sala per determinar. Al Palau, una senyora diva, Paloma San Basilio (22 d’octubre, Festival del Mil·lenni).
El Festival·B centrarà els focus al Fòrum amb un ampli cartell esquitxat per noms com Amaia, Alizz, Judeline, Ralphie Choo i Cala Vento (3 i 4 d’octubre). En l’escena en català, presentacions de discos de Mazoni (11 d’octubre, Apolo, cicle Empremtes), Júlia Colom (11 de desembre, Auditori) i Remei de Ca la Fresca (18, Apolo).
