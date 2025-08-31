Art i literatura
Àngel Burgas i Ignasi Blanch construeixen ponts entre Catalunya i El Salvador
L’escriptor de Figueres i l’il·lustrador de les Terres de l’Ebre han fet una estada al país d'Amèrica Central impartint tallers i xerrades d’art i i literatura a joves estudiants i professors a dues universitats
L’art i la literatura poden convertir-se en ponts que uneixen cultures. Això és el que estan experimentant l’escriptor figuerenc Àngel Burgas i l’il·lustrador Ignasi Blanch, de Roquetes, aquests dies a El Salvador on, a través de la fundació Los Fundadores, estan realitzant una estada de tres setmanes oferint classes a estudiants d’art i literatura i orientació a joves escriptors a Los Fundadores, la Escuela Universitaria Mónica Herrera i la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). A més, Ignasi Blanch està pintant dos murals -un a l’espai de l’editorial de Los Fundadores i un altre a les instal·lacions de la UCA- que, abans que conclogui l’estada, seran inaugurats oficialment. Els dos murals inclouen motius de l’univers personal de l’il·lustrador i altres de l’imaginari salvadoreny.
Fa molts anys que Àngel Burgas i Ignasi Blanch mantenen un vincle molt estret amb Alemanya. Ambdós hi han viscut, estudiat, fet xerrades i presentat tant llibres com murals. Així que va ser concretament a la fira del llibre de Saabrücken, a Alemanya, on van conèixer, fa dos anys, a la salvadorenya Cibely Dohle, casada amb un alemany i resident a Alemanya, directora de Los Fundadores. Aquesta fundació, amb seu a Bonn i a San Salvador (El Salvador), gestiona projectes solidaris i altruistes i impulsa una editorial -Los fundadores- que publica novel·la gràfica d’autors del país. Va ser, doncs, Dohle qui va gestionar l’estada dels dos creadors catalans a El Salvador gràcies a una subvenció de l’organització alemanya SES, Senior Expert Service.
Classes als menys afavorits
Al país, Àngel Burgas ha donat classes d’escriptura creativa mentre que Ignasi Blanch ha impartit tallers de dibuix i pintura a les universitats Mónica Herrera i José Simeón Cañas. Són cursos/tallers dirigits a estudiants de grau, a professors, antics alumnes de disseny i també a públic en general. En el cas d’Ignasi Blanch ha ofert un curs per a professors d’art de les anomenades Escuelas Integratives, un model educatiu i comunitari, que es troba a les comunitats menys afavorides del país. A més, també ha impartit sessions d’assessorament a la seu de Los Fundadores a artistes que treballen per a l’editorial de Dohle. Per la seva banda, l'escriptor figuerenc ha fet donació d'alguns exemplars de les seves novel·les a la biblioteca nacional de San Salvador BINAES.
A banda d’aquestes trobades formatives, els dos creadors han pogut conèixer part de la història tràgica del país que, des de fa pocs anys i sota el lideratge de Nayib Bukele, està deixant enrere la violència i la inseguretat als carrers. «Al campus on residim, a la UCA, l’exèrcit va matar sis jesuïtes l’any 1989. Aquesta qüestió va ser fonamental pel país», diu el figuerenc. De fet, afegeix, en aquest mateix indret es pot visitar un museu i fer un recorregut pels espais reals on es va produir la tragèdia que el cineasta Imanol Uribe, va recrear a la pel·lícula Llegaron de noche (2022).
Durant aquesta estada, que s'ha allargat fins al 30 d’agost, a banda de les classes i tallers, Àngel Burgas i Ignasi Blanch destaquen les coneixences fetes entre professors i especialistes a les universitats, així com entre l’alumnat. També han rebut l’atenció de diferents mitjans de comunicació del país que els han entrevistat i de la ràdio de la UCA. «Hem visitat parts concretes d’El Salvador, especialment les platges, els museus i els anomenats Sitios arqueológicos, que n’hi ha un munt», comenta Burgas. També han volgut conèixer, de primera mà, la situació política i social que es viu en aquest país de l’Amèrica central per boca dels seus ciutadans: «Hem pogut plantejar als coneguts preguntes sobre la política de Bukele que, malgrat la boca petita amb què parla tothom dels mètodes autoritaris i dèspotes del governant, tothom celebra que hagi tancat al CECOT (Centre de Confinament del Terrorisme), una presó immensa creada pel règim, als integrants de les bandes, anomenats maras i mareros, que durant molts anys havien provocat el terror a la població i havien convertit el país, després de la guerra civil, en un dels llocs més perillosos de Centre Amèrica».
Moltes diferències socials
L’escriptor figuerenc assenyala que, entre allò que els ha cridat més l’atenció, hi ha «la disparitat de nivells de pobresa del país». Així, es pot trobar «gent riquíssima i gent pobríssima». En aquest sentit, afegeix Burgas, «potser la classe mitjana la trobaríem en els professors i estudiants universitaris». També els ha sorprès, molt gratament, la varietat de vegetació, arbres i flors que hi ha arreu, «molt impressionant i que no havíem vist mai», així com «l’amabilitat de la gent», però també altres aspectes més quotidians com «el tràfic infernal de vehicles a qualsevol hora del dia i a qualsevol lloc de San Salvador». En aquest sentit, «la gent té molts i bons cotxes davant la impossibilitat de desplaçar-se a peu o en transport públic des dels anys de la guerra i les bandes». Tanmateix, els ha sobtat la inexistència de trens, un mal servei de transport públic i «que les extenses platges del Pacífic estiguin buides durant el mes d’agost». Aquest darrer punt posiciona a El Salvador com un destí turístic a descobrir. Entre alguns racons cal destacar el volcà Santa Ana i el llac de Coatepeque.
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras