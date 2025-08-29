Entrevista | Mafuga & HSB Cantants
“En una cançó pots trobar diferents estils que et poden agradar”
“Portarem un espectacle molt complet, nou, fresc i ple de sorpreses”
Òscar Valenzuela i Hugo Salvador són Mafuga & HSB, dos joves amics de Figueres que debutaran el dia 30 d’agost a l’Acústica a les 20.30 hores. La plaça Catalunya serà l’escenari del seu primer concert en el qual mostraran un treball amb fusions musicals i moltes sorpreses.
Ja us trobeu a les portes del vostre primer concert, i a l’Acústica. Com afronteu aquest repte?
HUGO: Doncs ho afrontem sobretot amb ganes. És un repte a la nostra ciutat, que és molt important per nosaltres. Sobretot volem que la gent s'ho passi bé.
ÒSCAR: Estem molt agraïts a en Xavi Pascual i el seu equip per donar-nos l'oportunitat de poder compartir i mostrar la nostra música i el nostre estil en un aparador tan important com és l'Acústica. Considero que portarem un espectacle molt complet, nou, fresc, i ple de sorpreses que la ciutat no es pot perdre.
Ara dèieu que era el moment de mostrar-vos. Aquest és el vostre primer concert, però no només això, ja que només heu publicat dues cançons i això farà que sigui un descobriment total.
ÒSCAR: Correcte. Com a conjunt només en tenim dues, i en solitari, també tenim alguna cançó pujada a YouTube i Spotify. Tot i que tenim projectes individuals, hem volgut unir els nostres estils en una fusió nova.
HUGO: Els nostres sons són molt diferents, però amb la confiança i el talent, hem arribat a complementar-nos, i tot això és el que crea aquest vincle que volem transmetre.
"Tot i que tenim projectes individuals, hem volgut unir els nostres estils en una fusió nova"
Quan vau començar en el món de la música?
HUGO: El meu projecte individual neix aproximadament fa tres anys. Vaig començar des de casa i ara es continua fent des de casa, però ara ja amb un millor material per poder produir la música.
ÒSCAR: En el meu cas, la música sempre ha format part de la meva vida i ha sigut un motor vital. La meva formació musical va començar amb 4 anys al Casino Menestral Figuerenc i en el transcurs de la meva vida he tocat el piano, la bateria i he estudiat producció musical. A partir d'aquí vaig seguir el meu camí musical fins a elaborar un so ferm amb el qual em sento a gust i jo mateix.
I aquesta fusió que dèieu que havia unit els vostres estils, com la definiríeu?
ÒSCAR: Com molt fresca, lleugera i innovadora. Som estils totalment diferents i quan els complementem podem arribar a fer realment obres molt treballades i molt aconseguides. A dins d’una cançó pots trobar moltes variables que et poden agradar.
En quins estils diríeu que us trobeu?
ÒSCAR: És tot molt més urbà, reggaeton, trap, afrobeat i també electrònic. A més, presentarem alguna cançó de soul. Ens agrada experimentar amb diferents estils, i no descartem fer alguna vegada pop, ja que ens agraden tots els estils.
Aquest estiu heu publicat el tema En los dos. D’on neix aquesta cançó?
HUGO: Vam trobar un bit d'un productor, el vaig presentar a en Mafuga i ens va agradar molt. El ritme i la idea va sortir en una tarda.
ÒSCAR: Nosaltres estàvem fent música des de feia temps, però aquesta cançó va ser el detonant. La teníem guardada des de feia un any i crec que l'hem presentat en el millor moment. Fins al punt que serà la nostra imatge a l’Acústica.
Més enllà de poder escoltar-vos a l’Acústica, teniu previst publicar més temes a les plataformes?
ÒSCAR: Aquest és l'objectiu. Estem treballant molt perquè es puguin escoltar tan aviat com es pugui a totes les plataformes digitals. Cal tenir en compte que pot haver-hi un tipus de públic que li cridi l’atenció algun dels nostres temes quan el senti a l’Acústica i que no la pogués trobar seria un error. No volem que quedi només al concert, per això ja estem marcant dates per tenir assegurats els llançaments de diferents cançons.
A les xarxes ja heu publicat que hi haurà sorpreses durant el concert.
ÒSCAR: Es tracta d’una estratègia per cridar l’atenció. Hi haurà sorpreses, però caldrà esperar al dia del concert per captar-ho tot i fer-ho inoblidable. Entre aquestes sorpreses pot haver-hi algun convidat especial. Serà un show molt treballat, en el qual hi hem invertit moltes hores i ho farem de la manera més potent possible.
Teniu nervis pel dia 30?
HUGO: Sí que tenim nervis, però també tenim molt clar que els nervis quan estem a sobre de l'escenari no serveixen per a res. Que quan estem allà dalt, a punt d'entrar, som nosaltres amb el públic. L'objectiu al final és mostrar la veritable seguretat que tenim en nosaltres mateixos i reflectir el personatge que cadascú vol mostrar en el seu món de la música. Així que, per descomptat que hi ha nervis, però perquè és una oportunitat increïble.
I ja per acabar, com valoreu aquesta oportunitat de poder actuar en un context com és l'Acústica?
ÒSCAR: Estem molt contents de poder ser en un escenari com és l’Acústica. Volem que ens recordin per un bon espectacle, per un bon debut i sobretot perquè hem vingut per quedar-nos en el panorama musical. Serà una carta de presentació i volem que la gent en gaudeixi.
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
- EN IMATGES | Així s'ha viscut l'arribada dels equips de La Vuelta a Figueres
- Roses es consolida com a porta d’entrada del turisme de creuers de luxe a l’Empordà
- L’Acústica expandeix horitzons: un nou escenari i augment en seguretat