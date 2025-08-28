Art
La subtilesa evocadora dels paisatges de Beni Ballesta s'exposen a Sant Martí d'Empúries
L’artista exhibeix una selecció de trenta peces al castell Carolingi després d’exposar a Florència i Roma
Durant el segle XIX el paisatgisme a Catalunya es va començar a consolidar com a gènere propi. Influenciats pel romanticisme i l’impressionisme europeus, artistes com Urgell, Vayreda o Meifren varen començar a pintar a plein air per capturar la llum i l’atmosfera natural. Des d’un vessant poètic i contemporani, la pintora escalenca Beni Ballesta, que aquest dimarts inaugura exposició al castell Carolingi de Sant Martí d’Empúries, segueix aquest camí i apropa al seu entorn l’Empordà amb una pinzellada subtil que transforma l’horitzó en un espai de calma i llibertat.
L’exposició, que es podrà admirar fins al 14 de setembre, porta per títol Entre pins i tamarius i inclou una trentena de quadres realitzats en una tècnica que ja li és habitual, acrílic sobre fusta. «M’agrada la fusta perquè dona un caire molt natural a l’obra. De fet, és un material que s’ha utilitzat molt en la pintura des de temps antics, igual que l’sfumato amb el qual incorporo veladures que deixen rastres de colors, com les ressonàncies que ofereixen a l’aire els diferents elements de la natura». Els paisatges de Ballesta no descriuen, evoquen. L’artista prescindeix del detall per captar l’essència del moment i convida a l’espectador que no es limiti a contemplar sinó a sentir-se en harmonia amb la natura.
Altres exposicions prèvies
Aquesta exposició arriba després d’haver exposat a Florència i a Roma, així com, també aquests dies, al MAP25 de Palafrugell.
