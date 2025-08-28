Quins concerts podràs veure aquesta Acústica?
Figueres té preparat per aquest any un cartell ple d’estrelles, des de grans artistes actuals, com Oques Grasses o Figa Flawas, fins a grups integrals de la música catalana com Lax’n’Busto o Els Catarres, passant per propostes emergents com Gavina.mp3 i Svetlana.
El tret de sortida del festival el dona Bananna Beach Drum’n DJ Set, amb un set que barreja rumba catalana i electrònica a les 21:00 a l'escenari de Plaça Catalunya. A les 22:30 pugen al mateix escenari els Catarres, que aquest any compleixen el seu desè aniversari. Els segueixen el grup de versions indie Pinocchio, que després de vint anys d’història celebra el seu concert de comiat a les 00:30, i a les 2:00 del matí comença la sessió de DJ Alegre que tanca la nit.
El segon dia comença amb l'Acustiqueta amb El Pony Menut a les 19:00 a la Rambla. La següent artista del dia és Aria a les 20:30, i continuant amb els artistes emergents a les 21:00 actuarà el guanyador de Sona9, Gavina.MP3. Ginestà torna un cop més a Figueres l’escenari de Plaça Catalunya a les 22:00, aquest any amb un nou EP. Coincidiran dos concerts a les 23:00, el de Lax’N’Busto i Mama Dousha, un pels més clàssics i l’altre pels fans de la música urbana. Passada la mitjanit, Alizz, guanyador de 3 Grammys i productor reconegut, pujarà a l’escenari de Plaça Catalunya. Una hora més tard, actuaran Figa Flawas i Svetlana, els primers a la Rambla i els segons a la Plaça Palmera. Els següents en tocar seran el grup Maken Row, que presentaran el seu show Nocturna. Per acabar el dia i començar-ne un de nou, a les 3:00 del matí, el figuerenc Cosmik DJ farà una sessió de música urbana i dance.
La tercera nit del festival també ve carregada de noms i música variada. Comença el dia amb l’Acustiqueta, amb el concert d’Orquestra Maribel Kids. A les 20:00, Figueres Acústica Arena acollirà el seu primer concert gratuït amb Muchacho y Los Sobrinos. Una hora més tard, els figuerencs Mafuga & HSB pujaran a l’escenari de Plaça Catalunya. A la mateixa hora, la valenciana Sandra Monfort presentarà el seu nou EP. La novetat de la temporada, el concert de pagament d’Oques Grasses al nou escenari, serà a les 21:30. Mitja hora després a Catalunya, toquen el grup de reggae Doctor Calypso. A partir de les 22:45, toca Suu i quinze minuts després comença el concert de Ja t’ho Diré en la seva gira de retorn. Un altre grup emblemàtic català, Doctor Prats també arriba a l’Acústica, passada la mitjanit a la Plaça Catalunya. Torna a Figueres després d’arrasar l’any passat la Mushka, concretament a l’escenari de La Rambla a les 1:15. El penúltim concert de la nit serà Maria Jaume dos quarts amb el seu nou àlbum Nostàlgia Airlines. Tanca la nit, la sessió de remixos de música catalana de Mon DJ a les 2:00.
L’últim dia de l’Acústica només recull dos concerts abans del tancament. El primer a les 19:00, per part de Dream Team Megamix amb una sessió de música dance dels noranta. I aquest any es trenca la tradició de vint anys de tancar l’acústica amb el concert familiar de l’Orquestra Di-versiones, el grup de versions que amb humor i música variada distreuen a públic de totes les edats.
