Literatura
Elisenda Solsona tanca el cicle Punt de Lectura d’Agullana
L'escriptora presenta la novel·la Mammalia (Males Herbes) a la plaça de l’Estrada aquest divendres 29 d'agost, coincidint amb la festa major
El llibre va ser premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català 2025 i finalista al premi Òmnium a la millor novel·la 2024
L’escriptora Elisenda Solsona tanca aquest divendres 29 d'agost, a les set de la tarda, el cicle Punt de Lectura d’Agullana presentant la novel·la Mammalia (Males Herbes) a la plaça de l’Estrada, coincidint amb la festa major. El llibre, premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català 2025 i finalista al premi Òmnium a la millor novel·la del 2024, té com a teló de fons la plaga social dels problemes de fertilitat i les relacions maternals que se’n deriven.
L'argument de Mammàlia arrenca durant unes vacances al sud de França, quan la Cora té vuit anys i es perd en una excursió en bicicleta. Quan esclata una tempesta, busca refugi en una cova on troba unes pintures que li resulten estranyament familiars, i que li desperten records amagats. Això posarà en marxa una recerca obsessiva dels seus orígens, detonant d’una història laberíntica, un thriller que combina la poètica i la reflexió, en què la Cora s’enfrontarà a un trencaclosques íntim on les peces del passat i del present encaixaran fins a desvetllar la seva identitat.
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- De Rectoria a zona verda arbrada a l'Escala: un enderroc estratègic amb doble objectiu
- Des de l’ al foc de Jarilla: 'La solidaritat no té fronteres, és un orgull veure on arriba l'esforç conjunt
- Detecten 36 pisos amb la llum punxada o desconnectada al Culubret de Figueres
- Aquests municipis de l'Empordà tenen més treballadors que habitants
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- EN IMATGES | Figueres es prepara per viure La Vuelta aquest 27 d'agost