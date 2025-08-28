Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Elisenda Solsona tanca el cicle Punt de Lectura d’Agullana

L'escriptora presenta la novel·la Mammalia (Males Herbes) a la plaça de l’Estrada aquest divendres 29 d'agost, coincidint amb la festa major

El llibre va ser premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català 2025 i finalista al premi Òmnium a la millor novel·la 2024

L'escriptora Elisenda Solsona.

L'escriptora Elisenda Solsona. / Emilio Queirolo

Redacció

Agullana

L’escriptora Elisenda Solsona tanca aquest divendres 29 d'agost, a les set de la tarda, el cicle Punt de Lectura d’Agullana presentant la novel·la Mammalia (Males Herbes) a la plaça de l’Estrada, coincidint amb la festa major. El llibre, premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català 2025 i finalista al premi Òmnium a la millor novel·la del 2024, té com a teló de fons la plaga social dels problemes de fertilitat i les relacions maternals que se’n deriven.

L'argument de Mammàlia arrenca durant unes vacances al sud de França, quan la Cora té vuit anys i es perd en una excursió en bicicleta. Quan esclata una tempesta, busca refugi en una cova on troba unes pintures que li resulten estranyament familiars, i que li desperten records amagats. Això posarà en marxa una recerca obsessiva dels seus orígens, detonant d’una història laberíntica, un thriller que combina la poètica i la reflexió, en què la Cora s’enfrontarà a un trencaclosques íntim on les peces del passat i del present encaixaran fins a desvetllar la seva identitat.

