Acústica 2025
L'acústica aspira arribar als 120.000 espectadors i superar les anterirors edicions
Quins concerts podràs veure aquesta Acústica?
Acústica 2025: Aquests són els aparcaments habilitats a Figueres
El festival Acústica de Figueres arrenca aquest dijous amb la previsió de reunir 120.000 espectadors en els quatre dies de concerts. Oques Grasses inaugurarà dissabte el nou Acústica Figueres Arena amb les 20.000 entrades venudes. També passaran pels tres escenaris repartits pel centre de la ciutat altres artistes com Alizzz, Figa Flawas, Lax’n’busto, Els Catarres, Dr. Calypso, Mama Dousha o Maria Jaume. A més, hi haurà espai per a la programació familiar amb l’Acustiqueta. Paral·lelament, l’Ajuntament de Figueres ha duplicat aquest any el dispositiu especial per acollir el festival amb més de 340 efectius. La Guàrdia Urbana estrenarà detectors de metalls portàtils i la Rambla tindrà un aforament limitat de 10.500 assistents.
La 22a edició del festival Acústica de Figueres donarà el tret de sortida aquest dijous amb Banannabeach Drum'n Dj set, Els Catarres, el concert de comiat de Pinocchio i Dj Alegre. El divendres 29 d'agost serà el torn d'El Pony Pisador (amb la seva proposta per a infants: El Pony Menut), Aria, Gavina.mp3, Ginestà, Mama Dousha, La'n'Busto, Alizzz, Figa Flawas, Maken Row, Svetlana i Cosmik Dj.
Una de les novetats d’enguany és el nou escenari Figueres Acústica Arena. Té capacitat per a 20.000 persones i neix amb l’objectiu d’acollir grans gires, ja que disposa de l’aforament necessari per fer viables aquesta tipologia de concerts. Els osonencs Oques Grasses seran els encarregats d’inaugurar la nit de dissabte aquest espai amb totes les entrades exhaurides en el penúltim concert que oferiran aquest any.
